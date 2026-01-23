Licenciados de las FF.AA. podrán acceder a carreras técnicas gratis: requisitos, beneficios y todos los detalles

El examen de ingreso será el 31 de enero y 1 de febrero, consta de 100 preguntas, y los resultados se publicarán el 3 de febrero en la plataforma institucional - Créditos: Andina.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA), ubicado en el Rímac, ha lanzado una nueva convocatoria para quienes buscan formación técnica especializada.

Dirigido exclusivamente a licenciados y miembros activos con más de un año en el Servicio Militar Voluntario (SMV), este proceso de admisión se realizará entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

Oportunidad profesional sin costo

El proceso de inscripción estará habilitado hasta el viernes 30 de enero y se desarrollará de manera descentralizada con el objetivo de permitir que los postulantes de las 24 regiones del país accedan al examen sin incurrir en elevados gastos de traslado.

“Daremos esta facilidad porque nuestros postulantes se encuentran en las 24 regiones del país. Buscamos generar el menor impacto económico posible y facilitar el acceso al conocimiento”, precisó el general de brigada Jorge Luis Paredes Távara, director del instituto, a Andina.

La oferta académica incluye 12 especialidades técnicas y 500 vacantes, con carreras de alta demanda enfocadas en la rápida inserción laboral y el emprendimiento, como Computación e Informática e Industrias de Alimentos - Créditos: Andina.

El examen será virtual, tendrá una duración de tres horas y constará de 100 preguntas de opción múltiple, que evaluarán conocimientos de educación básica. Los resultados estarán disponibles el 3 de febrero en la plataforma institucional, por estricto orden de mérito. Al respecto, el formulario de inscripción está disponible en la web oficial (LINK).

Oferta académica y empleabilidad

La convocatoria ofrece 500 vacantes distribuidas en 12 programas técnicos orientados tanto a la rápida inserción laboral como al emprendimiento. Entre las opciones más demandadas destacan Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información (Computación e Informática) e Industrias de Alimentos, carreras que aseguran alta empleabilidad y un perfil emprendedor, según el general Paredes.

Los programas disponibles son:

Electrónica Industrial

Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información (computación e informática)

Construcción Civil

Mecánica de producción industrial

Mecánica automotriz

Administración hotelera

Manejo forestal (Administración de recursos forestales)

Explotación minera

Industrias de alimentos y bebidas

Desarrollo de sistemas de información

Mantenimiento de maquinaria industrial

Geodesia y topografía

El director del IESTPFFAA subrayó que el 97 % de los egresados se encuentra incorporado a la Población Económicamente Activa (PEA), reflejo del enfoque práctico y la calidad de la formación.

Los alumnos acceden a laboratorios de última generación, simuladores de maquinaria pesada, doble certificación, enseñanza de inglés y bolsa de empleo gracias a convenios con empresas nacionales e internacionales - Créditos: Andina.

“La carrera de mayor demanda es Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información (Computación e informática) e industrias alimentarias. Esta última la conforman jóvenes que buscan emprender un negocio propio. Cada una tiene un enfoque propio y particular pero, los que nos caracteriza es que nuestros estudiantes destacan porque demuestran disciplina y valores que aprenden en el Servicio Militar Voluntario”, afirmó Paredes a Andina.

Infraestructura y beneficios

El instituto cuenta con 29 laboratorios especializados, donde destacan modernos simuladores de maquinaria pesada para prácticas en entornos virtuales de alta fidelidad, ideales para sectores como minería y construcción.

“El estudiante empieza desde lo básico, luego ejecuta, supervisa y finalmente aprende a gerenciar. Todo con tecnología de punta que evita los altos costos de la maquinaria real”, explicó el general.

Entre los principales beneficios destaca la gratuidad en el proceso de admisión y la cobertura estatal de la formación académica. El estudiante solo asume el coste de matrícula tras obtener la vacante.

El IESTPFFAA ha abierto una nueva convocatoria para licenciados de las Fuerzas Armadas y personal con más de un año en el Servicio Militar Voluntario - Créditos: Andina.

Además, el IESTPFFAA ofrece doble certificación, enseñanza de inglés y una bolsa de trabajo respaldada por 69 convenios con empresas del sector privado y público, como Volcan, SIMA Perú y Ferreyros.

A nivel internacional, hay acuerdos que permiten homologar el título en Canadá para facilitar el acceso al mercado laboral extranjero. Desde el primer ciclo, los alumnos reciben certificaciones modulares para ingresar tempranamente al mundo laboral.

Otros beneficios incluyen los siguientes:

Equipos y laboratorios de última generación

Tutoría y consejería

Asesoría para la inserción laboral

Título a nombre de la Nación

Carnet de medio pasaje

La postulación está dirigida exclusivamente a licenciados de las Fuerzas Armadas y personal activo con más de 12 meses de servicio, siempre que cuenten con secundaria completa. No se aceptan civiles.

“Aquellos soldados de las tres instituciones armadas que tengan doce meses o más en el servicio actual y los licenciados de cualquier año que hayan realizado el Servicio Militar Voluntario se encuentran aptos para postular. La institución les da la oportunidad de terminar una carrera profesional con costo cero”, aseguró el general Paredes.

El instituto también reporta una creciente participación femenina, con una representación que oscila entre el 20 % y el 30 % de los postulantes e ingresantes, cifra que refleja la presencia de mujeres en el Servicio Militar Voluntario y su interés por acceder a formación técnica de calidad.

Por otra parte, ante cualquier información, duda o consulta, los interesados pueden ingresar a la página web oficial (LINK).