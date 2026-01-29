Perú

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Tras la difusión de un video donde aparecen besándose, la pareja confirmó su relación y ompartió un divertido trend en redes sociales. El juego reveló detalles de su convivencia.

Guardar
Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios. Tiktok

La relación entre Gabriel Meneses y Sirena Ortiz dejó de ser un secreto luego de que ambos confirmaran públicamente su romance ante sus seguidores. La pareja, vinculada desde hace varios meses por rumores y especulaciones en redes sociales, decidió dar un paso más y mostrar abiertamente su vínculo sentimental tras la difusión de un video donde aparecen besándose, emitido por el programa Esto es Guerra.

El registro audiovisual, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, captó el momento en el que Meneses y Ortiz compartieron un beso, generando una ola de comentarios y reacciones entre el público y los participantes del reality. Tras la repercusión del video, ambos confirmaron su relación y, lejos de optar por la discreción, eligieron compartir con sus seguidores una faceta más íntima y divertida de su día a día como pareja.

En esta oportunidad, Gabriel Meneses y Sirena Ortiz se sumaron al popular “tag de los novios”, un trend que circula en redes sociales y que consiste en responder, de manera espontánea y entre risas, una serie de preguntas sobre la dinámica de la relación. El juego, que busca mostrar las diferencias y similitudes entre los integrantes de la pareja, se ha convertido en una tendencia entre figuras públicas y usuarios anónimos, permitiendo a los seguidores conocer aspectos personales y cotidianos de sus ídolos.

Complicidad entre Gabriel Meneses y Sirena Ortiz

Durante el “tren de novios”, los dos respondieron a preguntas como: ¿Quién es más intenso?, ¿Quién es más sensible?, ¿Quién es más tóxico?, ¿Quién conduce mejor?, ¿Quién es más deportista?, ¿Quién es más responsable?, ¿Quién es más llorón?, ¿Quién es más terco?, ¿Quién es más holgazán?, ¿Quién es más fit que fat?, ¿Quién tiene mejores ideas?, ¿Quién toma las decisiones?, ¿Quién tiene mejor cuerpo?, ¿Quién es más mentiroso?, ¿Quién es más limpio? y ¿Quién te cambiaría por un millón de dólares? Cada respuesta estuvo acompañada de gestos, risas y pequeñas discusiones en tono de broma, evidenciando la complicidad y la naturalidad con la que ambos viven su relación.

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz
Gabriel Meneses y Sirena Ortiz se muestran muy enamorados. TikTok

El video, publicado en las redes sociales de ambos, provocó una avalancha de comentarios positivos y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes celebraron que la pareja ya no oculte su amor. Muchos destacaron la química que existe entre Meneses y Ortiz, así como la sinceridad y espontaneidad con la que se mostraron durante el trend.

La reacción del público no se hizo esperar. En las plataformas digitales, las etiquetas relacionadas con la pareja se volvieron tendencia, y los videos del “tag de los novios” acumularon miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Los seguidores de Esto es Guerra y de los propios artistas manifestaron su emoción por la confirmación de la relación, destacando que la pareja transmite buena energía y autenticidad.

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz
Gabriel Meneses y Sirena Ortiz confirman su relación. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Cuál es la diferencia de edad entre la pareja?

La relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se ha consolidado como una de las más comentadas en el ambiente artístico peruano. La noticia de su romance se hizo pública tras la difusión de imágenes que mostraron a ambos en una situación cariñosa. Uno de los aspectos más debatidos es la diferencia de edad entre los actores. Sirena Ortiz nació el 10 de agosto de 1995 y Gabriel Meneses el 11 de noviembre de 2002, lo que marca una brecha de siete años entre ambos.

Pese a la diferencia de edad, ni Ortiz ni Meneses han convertido este aspecto en motivo de conflicto público ni han emitido declaraciones polémicas. Al contrario, ambos han priorizado la discreción y el respeto mutuo, enfocándose en mantener la estabilidad de su relación.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses:
Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la pareja de actores?

En el plano profesional, Sirena Ortiz cuenta con una trayectoria consolidada en la televisión y el teatro, mientras que Gabriel Meneses destaca como una de las figuras jóvenes con mayor proyección. Actualmente, participa en Esto es Guerra, además de haber integrado el equipo de Al fondo hay sitio.

Temas Relacionados

Gabriel MenesesSirena Ortizperu-entretenimiento

Más Noticias

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

La aún pareja sigue compartiendo el mismo domicilio, pese a la denuncia por agresión y a las diligencias pendientes, según imágenes que reavivan el debate público

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

El histórico del ‘cacique’ cuestionó la forma en que el club gestionó la despedida del ex capitán y dejó una reflexión que generó debate en el fútbol chileno

Claudio Borghi y su duro

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

De 63 años, el profesional brasileño contó con una propuesta de un conjunto africano que formará parte de la Copa del Mundo 2026, pero la desestimó para priorizar el contacto de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a

Exjefe del INPE lamenta “show” en extradición de ‘El Monstruo’: “Se le ha dado demasiada publicidad”

Germán Small Arana criticó la exposición mediática y el despliegue policial durante la llegada de Erick Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay

Exjefe del INPE lamenta “show”

Elecciones 2026: sería unos 2.482 venezolanos nacionalizados votarán de forma obligatoria tras ser incorporados al padrón electoral

El dato refleja no solo un cambio administrativo, sino también una transformación social vinculada a los procesos de migración y ciudadanía

Elecciones 2026: sería unos 2.482
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Eres miembro de mesa? Pago,

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

¿Por qué ‘El Monstruo’ tiene defensa pública? Gobierno responde a las críticas por asignarle un abogado

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro revela su buena

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

Xiomy Kanashiro afirma ella sí trabaja y defiende su emprendimiento: “me saco la ‘michi’ y puedo pagarme lo que quiera”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

DEPORTES

Mano Menezes rechazó dirigir a

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores

Oliver Sonne, oficializado como nuevo futbolista del Sparta Praga de la Chance Liga por los próximos seis meses