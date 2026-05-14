¿Menos impuestos? Congreso buscará que el ISC que pagan gasolinas y bebidas alcohólicas sea definido por ley

El ISC grava productos considerados dañinos para la salud o el ambiente, como alcohol, cigarrillos y combustibles, para desincentivar su consumo.

La asociación Mypes Unidas del Perú (MUP), que agrupa a micro y pequeñas empresas de todo el país, exigió al Congreso que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) deje de ser modificado por decretos supremos del Ejecutivo y que sus tasas solo puedan ser definidas por ley.

El reclamo se realiza mientras el Pleno del Congreso se dispone a debatir el Proyecto de Ley 536/2021-CR, iniciativa presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

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El vocero de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, señaló que la Constitución peruana es clara al determinar que todo tributo debe ser creado o modificado por ley, y afirmó que la actual facultad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cambiar el ISC mediante decretos supremos es inconstitucional.

“El IGV, el Impuesto a la Renta, todos se modifican por ley. El ISC no puede ser la excepción. Hoy el MEF cambia las tasas de ISC según sus intereses y necesidades de recaudación, lo que no corresponde”, explicó Hermoza.

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El dirigente recordó que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional el mecanismo que permite al Ejecutivo ajustar el ISC sin intervención directa del Congreso. Según Hermoza, el Ejecutivo se ha atribuido una facultad que no le ha sido concedida, mientras las empresas soportan las consecuencias de estos cambios.

El Ministerio de Economía y Finanzas defiende la facultad de cambiar el ISC por vía administrativa para mantener la flexibilidad de la política fiscal nacional.

¿Qué plantea el proyecto?

El Proyecto de Ley 536/2021-CR propone que el Ejecutivo no pueda modificar tasas, montos ni bienes sujetos al ISC mediante decreto supremo.

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Todo cambio solo podría hacerse mediante normas con rango de ley o decreto legislativo. La iniciativa sostiene que la actual práctica vulnera el principio de legalidad tributaria recogido en la Constitución.

El objetivo es que el Congreso recupere la titularidad sobre la política legislativa en materia tributaria, evitando que el Ejecutivo altere elementos del ISC sin legitimidad parlamentaria ni representación popular. El proyecto también advierte el riesgo de que la modificación vía decreto se extienda a otros impuestos.

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El documento fue evaluado por diversas comisiones. La Comisión de Salud y Población emitió un dictamen de inhibición, indicando que el tema es estrictamente tributario y escapa a su competencia. En contraste, la Comisión de Economía y la Comisión de Constitución ya emitieron dictámenes favorables.

La propuesta cuenta con respaldo de gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, COMEXPERÚ, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la propia Mypes Unidas.

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También la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú respalda el cambio, citando el impacto negativo de variaciones sorpresivas en las tasas. El MEF, por su parte, considera que eliminar la posibilidad de modificar el ISC por decreto limitaría la flexibilidad de la política fiscal.

Mypes Unidas exige al Congreso una agenda de protección MYPE que incluya medidas ante la inseguridad, sobrecarga regulatoria y esquemas de apoyo por crimen organizado.

Agenda MYPE y reclamos gremiales

Mypes Unidas además solicitó al Congreso la aprobación de una Agenda MYPE que atienda la difícil situación de los pequeños negocios. Hermoza describió un escenario de crisis persistente, agravado por la inseguridad y la sobrecarga regulatoria, lo que eleva los costos y pone en riesgo la continuidad empresarial.

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El gremio pidió la aprobación de medidas legislativas de apoyo, como protección frente a la extorsión, crimen organizado y un trato especial para el fraccionamiento de deudas tributarias. “Las respuestas del Gobierno no han sido suficientes, por eso recurrimos al Congreso para que actúe con urgencia”, concluyó Hermoza.

El ISC en Perú es un tributo indirecto que grava productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles, vehículos nuevos y juegos de azar, buscando desincentivar su consumo debido a su impacto en la salud y el ambiente. En 2025, generó una recaudación de S/ 9,936 millones, según SUNAT.

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El MEF define el ISC mediante tres sistemas: ad valorem (porcentaje sobre el valor de venta), específico (monto fijo por unidad) y precio de venta al público. Los montos suelen actualizarse anualmente si los precios suben más de 1%, y el impuesto se declara y paga mensualmente a la SUNAT.