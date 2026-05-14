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Inteligencia artificial impacta en el mercado de electrodomésticos en Perú: ¿Cómo cambian los ámbitos de consumo?

La expansión de dispositivos conectados y automatizados impulsa nuevas dinámicas en el mercado peruano, donde los consumidores priorizan eficiencia energética, personalización y ecosistemas inteligentes para el hogar

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En el mercado peruano, este avance ocurre en paralelo a un consumidor cada vez más digital y al fortalecimiento de las compras online.
En el mercado peruano, este avance ocurre en paralelo a un consumidor cada vez más digital y al fortalecimiento de las compras online. Foto: Forbes

La incorporación de inteligencia artificial en el mercado de electrodomésticos viene transformando la manera en que los hogares peruanos utilizan la tecnología y toman decisiones de compra. Durante los últimos meses, fabricantes y cadenas de retail han intensificado la oferta de refrigeradoras, lavadoras, cocinas, aspiradoras y sistemas de climatización capaces de automatizar tareas, adaptarse a hábitos de uso y conectarse con otros dispositivos del hogar. Lo que antes parecía limitado a segmentos premium comienza ahora a expandirse hacia consumidores de ingresos medios interesados en practicidad, ahorro energético y conectividad.

En Perú, esta evolución coincide con una mayor digitalización del consumidor y con el crecimiento del comercio electrónico. El interés por equipos conectados y funciones automatizadas impulsa una nueva etapa para la industria de electrodomésticos, especialmente entre hogares jóvenes y personas que adquieren su primera vivienda. La inteligencia artificial ya no aparece únicamente como un complemento tecnológico, sino como un factor que influye en el consumo cotidiano, la eficiencia y la experiencia dentro del hogar.

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Nuevas prioridades en las decisiones de compra

Uno de los principales cambios se observa en la forma en que los consumidores evalúan los electrodomésticos. Antes, gran parte de las decisiones giraban alrededor del diseño, la capacidad o la potencia de los equipos. Ahora, cada vez más usuarios priorizan cuánto pueden ahorrar en electricidad, agua y tiempo. Gracias a la inteligencia artificial, algunos dispositivos pueden ajustar automáticamente sus funciones según el comportamiento del usuario y optimizar recursos en tiempo real.

En esa línea, ciertas lavadoras ya identifican el peso de la carga y el tipo de tela para regular el consumo de agua y detergente, mientras que refrigeradoras inteligentes modifican la temperatura dependiendo de la frecuencia con la que se abre la puerta. Samsung también incorporó funciones como Vision AI en algunos refrigeradores, tecnología que permite visualizar el contenido interno sin necesidad de abrir el equipo. Además, herramientas como Power Cool y Power Freeze aceleran el enfriamiento y congelamiento de alimentos.

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Hogares conectados y automatización cotidiana

La expansión del concepto de “hogar inteligente” empieza a consolidarse también en el mercado peruano. Los electrodomésticos ya no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de ecosistemas conectados mediante aplicaciones móviles y asistentes virtuales. Esto permite programar tareas, recibir alertas de mantenimiento y controlar dispositivos a distancia desde el celular.

Mediante el uso de inteligencia artificial, ciertos equipos son capaces de adaptar sus funciones de manera automática según los hábitos del usuario y mejorar el uso de recursos en tiempo real.
Mediante el uso de inteligencia artificial, ciertos equipos son capaces de adaptar sus funciones de manera automática según los hábitos del usuario y mejorar el uso de recursos en tiempo real. Foto: Centro de Estudios de Psicología

Samsung señaló recientemente que las ventas de electrodomésticos conectados en América Latina se triplicaron desde 2020 y que los dispositivos con inteligencia artificial crecieron 60% en el último año. La compañía también presentó la línea AI TV 2026, que incorpora funciones como Vision AI Companion, AI Upscaling Pro y AI Sound Controller Pro en varios de sus televisores. Estas herramientas buscan personalizar la experiencia de entretenimiento mediante análisis en tiempo real de imagen, sonido y hábitos de consumo audiovisual.

La automatización también avanza en climatización doméstica. Equipos como el aire acondicionado WindFree Bespoke AI integran sistemas capaces de analizar rutinas y ajustar automáticamente la temperatura para mejorar el confort y reducir el consumo energético. A través de SmartThings, el sistema incluso puede activar funciones de ahorro, monitorear el uso desde el smartphone y emplear geolocalización para encender o apagar el equipo según la ubicación del usuario.

Personalización y experiencia inteligente

La inteligencia artificial aplicada al hogar también apunta hacia experiencias más personalizadas. Empresas tecnológicas vienen desarrollando dispositivos capaces de reconocer patrones de comportamiento y anticipar necesidades cotidianas. LG, por ejemplo, presentó recientemente soluciones de “Inteligencia Afectiva”, enfocadas en que los equipos perciban el entorno y reaccionen automáticamente sin intervención constante de las personas.

En el segmento de refrigeración, Samsung anunció nuevas actualizaciones para su línea Bespoke AI Refrigerator Family Hub. Entre las novedades destaca AI Food Manager, una herramienta que amplía el reconocimiento de alimentos mediante inteligencia artificial y permite sugerir recetas según los ingredientes disponibles.

Desafíos y proyecciones del mercado

Pese al crecimiento de esta tendencia, todavía existen retos importantes para la masificación de los electrodomésticos inteligentes en Perú. El principal sigue siendo el precio. Aunque la oferta se amplía progresivamente, muchos equipos con inteligencia artificial mantienen costos superiores frente a modelos tradicionales, lo que todavía limita el acceso para parte de los consumidores.

Aunque el avance de esta tendencia continúa, la expansión masiva de los electrodomésticos inteligentes en Perú aún enfrenta desafíos, siendo el costo uno de los principales factores.
Aunque el avance de esta tendencia continúa, la expansión masiva de los electrodomésticos inteligentes en Perú aún enfrenta desafíos, siendo el costo uno de los principales factores. Foto: difusión

Otro aspecto que gana relevancia es la privacidad de datos. Muchos dispositivos conectados recopilan información relacionada con hábitos domésticos, horarios y patrones de consumo. Frente a ello, algunas empresas comenzaron a reforzar sistemas de seguridad y procesamiento local de información.

Especialistas del sector consideran que la inteligencia artificial continuará integrándose en objetos y espacios cotidianos durante los próximos años. En ciudades con mayor acceso a financiamiento y adopción tecnológica, como Lima, esta evolución podría seguir modificando la manera en que los consumidores entienden la comodidad, la eficiencia y la conectividad dentro del hogar.

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