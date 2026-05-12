Perú

Corte de luz en Lima y Callao: Pluz anuncia apagones programados en 11 distritos hasta el sábado 16 de mayo

Las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento, reforzamiento de redes y mejoras técnicas en el sistema eléctrico

Guardar
Google icon
Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre. (Andina).
Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre. (Andina).

La empresa Pluz anunció una nueva programación de cortes de energía eléctrica que se ejecutará entre el miércoles 13 y sábado 16 de mayo de 2026 en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, reforzamiento de redes y mejoras técnicas en el sistema eléctrico.

De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes serán temporales y se aplicarán en distintos horarios, afectando urbanizaciones, asentamientos humanos, avenidas, jirones y asociaciones de vivienda. Los distritos comprendidos incluyen Rímac, Ventanilla, Jesús María, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, Carabayllo, Puente Piedra, Pueblo Libre, El Agustino y Santa Rosa.

PUBLICIDAD

Corte de luz: 13 de mayo

Rímac (08:00 a. m. – 7:00 p. m.)

El corte afectará la urbanización Ventura Rossi y diversas vías como las avenidas Felipe Arancibia, Guardia Republicana, La Capilla, Morro de Arica, Ricardo Bentín, Tarapacá y Villacampa. También se intervendrán calles y jirones como Antares Norte, Antares Sur, Lorenzo de Villaseca, Los Molinos, San Antonio Este, Raúl Porras Barrenechea, entre otros. Además, se verá afectado el A.H. Mariano Melgar en las manzanas A, B y C.

Ventanilla (08:30 a. m. – 6:30 p. m.)

La suspensión alcanzará los asentamientos humanos Angamos, Los Hijos de Grau, Villa Hermosa, Las Brisas de Ventanilla, Alexander Kouri y Alfonso Ugarte, además de la urbanización Los Cedros, con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial.

PUBLICIDAD

Lima Metropolitana (08:30 a. m. – 6:30 p. m.)

Se restringirá el servicio en la avenida Benavides cuadra 30, correspondiente a la Unidad Vecinal 3.

San Antonio de Chaclla (08:30 a. m. – 7:30 p. m.)

El corte comprenderá el Complejo Pecuario Industrial El Valle, Anexo 22, en diversas manzanas.

Callao (09:00 a. m. – 6:00 p. m.)

La interrupción afectará el Parque Internacional de Comercio, específicamente la calle Beta cuadras 1 y 2, manzana J, y calle Omicron cuadra 6.

Puente Piedra (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

Se verá afectada la urbanización Shangrilá, en calle Las Gardenias cuadra 1 y manzana H.

Corte de luz: 14 de mayo

Jesús María (08:00 a. m. – 11:00 a. m.)

El corte comprenderá las avenidas Estados Unidos y San Felipe, además de las calles Caracas y Río de Janeiro.

Callao (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

La suspensión alcanzará las urbanizaciones Alameda Portuaria, Santa Sofía y Santa Adela; además de asociaciones y proyectos residenciales cercanos al aeropuerto y la zona de Taboada.

San Juan de Lurigancho (09:00 a. m. – 6:00 p. m.)

Las interrupciones afectarán sectores de Huanta, Canto Grande y la Asociación Magisterial Canto Grande, incluyendo múltiples manzanas y avenidas.

El Agustino (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

El corte comprenderá la avenida César Vallejo, el P.J. La Menacho I y pasajes como Australia, Canadá, Indonesia, Nicaragua y San Martín.

San Martín de Porres / Los Olivos (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

Se verán afectadas avenidas principales como Alfredo Mendiola, Las Palmeras y El Naranjal, además de jirones y calles de la urbanización Parque del Naranjal.

San Juan de Lurigancho (10:00 a. m. – 4:00 p. m.)

La suspensión alcanzará la avenida Circunvalación y diversos bloques de la avenida B.

Pueblo Libre (01:30 p. m. – 5:00 p. m.)

El corte afectará la avenida General Clement, avenida José Leguía y Meléndez, jirón Santa Lucía y pasaje Santa Rosa.

Corte de luz: 15 de mayo

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

Los Olivos (00:00 – 10:00 a. m.)

La interrupción afectará los jirones Andahuaylas, Puno, Mesa Redonda y Cuzco.

Rímac (08:00 a. m. – 7:00 p. m.)

Uno de los cortes más extensos abarcará numerosos asentamientos humanos y sectores de Flor de Amancaes, Balcón del Rímac, Villa Los Eucaliptos, Horacio Zevallos, San Sebastián, Sagrado Corazón de Jesús, Vista Alegre y otros sectores con decenas de manzanas comprometidas.

Rímac (08:00 a. m. – 6:00 p. m.)

También se intervendrán Villa María del Rímac, Villa San Cristóbal y sectores cercanos a la avenida San Cristóbal, jirones Alfonso Ugarte, Francisco Pizarro, José Olaya, Riobamba y diversos pasajes.

Lima Cercado (08:30 a. m. – 4:30 p. m.)

El corte comprenderá la avenida Colonial cuadra 11.

Corte de luz: 16 de mayo

Lima Metropolitana (00:00 – 03:00 a. m.)

La interrupción afectará la avenida Abancay y el jirón Miroquesada.

Santa Rosa (08:30 a. m. – 5:30 p. m.)

El corte alcanzará el programa de vivienda Profam Perú en múltiples manzanas.

Carabayllo (09:00 a. m. – 5:00 p. m.)

Se verán afectados sectores de Portal de Santa María II Etapa, Altos de Carabayllo y Vista Sol de Carabayllo.

Los Olivos / San Martín de Porres (09:30 a. m. – 4:00 p. m.)

La suspensión comprenderá la urbanización El Trébol y vías como Angélica Gamarra, Alfa y José de San Martín.

San Juan de Lurigancho (10:00 a. m. – 4:00 p. m.)

El corte afectará jirones Los Cocalenos y Los Pacaes, además de sectores de Huanta I y urbanización Canto Grande.

Los Olivos (10:00 a. m. – 4:00 p. m.)

Se restringirá el servicio en calles y jirones de la urbanización Pro y sectores como La Caridad, El Patriotismo, La Prudencia y La Sinceridad.

Los Olivos (09:30 a. m. – 6:30 p. m.)

También se verán afectados Los Nísperos, Sagrado Corazón de Jesús, Las Margaritas y Los Eucaliptos.

Recomendaciones ante los cortes

Pluz recomendó desconectar electrodomésticos sensibles, cargar celulares y baterías con anticipación, y prever actividades laborales o académicas durante las horas de suspensión. La empresa también pidió revisar sus canales oficiales ante posibles reprogramaciones o cambios de horario.

Temas Relacionados

corte de luzLimaCallaoPluzperu-noticias

Más Noticias

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

La exvoleibolista se refirió a sus revelaciones sobre la salida de la central peruana de la Universidad San Martín en plena final de la liga

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

Hijas de Gaby Pérez del Solar confirman su deseo de llegar a la selección peruana: “Juego como mi mamá”

Ailani y Sabrina León hablaron sobre su presente en el vóley y dejaron abierta la posibilidad de representar a Perú en el futuro, mientras continúan su formación deportiva

Hijas de Gaby Pérez del Solar confirman su deseo de llegar a la selección peruana: “Juego como mi mamá”

Roberto Sánchez a juicio donde podría ser condenado a prisión: Audiencia clave se realizará antes de la segunda vuelta

Es un hecho. Candidato presidencial será juzgado por presuntamente falsear información sobre aportes a Juntos por el Perú. Solo falta el documento que oficialice el paso a la última etapa del proceso penal y que el tribunal de juzgamiento fije fecha para el inicio

Roberto Sánchez a juicio donde podría ser condenado a prisión: Audiencia clave se realizará antes de la segunda vuelta

Alianza Lima sigue líder de la Liga 1 2026: así quedó la Tabla de posiciones de la fecha 14 del Torneo Apertura

Alianza Lima salvó un punto en casa, empatándole a Sporting Cristal en los descuentos con un golazo de Esteban Pavez. Mientras que Chankas dejó pasar la oportunidad de igualar la punta y Cienciano asoma muy de cerca

Alianza Lima sigue líder de la Liga 1 2026: así quedó la Tabla de posiciones de la fecha 14 del Torneo Apertura

La cartelera peruana que reunirá Norberto Vélez en ‘Desde la Loma Fest’: Zaperoko, Josimar, Barrio Fino y más

El festival reunirá este 30 de mayo en Lima al puertorriqueño Norberto Vélez, Vitti Ruiz y una destacada cartelera nacional encabezada, consolidando una de las noches más esperadas para los amantes de la salsa y la música tropical en el país.

La cartelera peruana que reunirá Norberto Vélez en ‘Desde la Loma Fest’: Zaperoko, Josimar, Barrio Fino y más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez a juicio donde podría ser condenado a prisión: Audiencia clave se realizará antes de la segunda vuelta

Roberto Sánchez a juicio donde podría ser condenado a prisión: Audiencia clave se realizará antes de la segunda vuelta

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, quiénes pasan y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

¿Por qué la proclamación oficial de la primera vuelta de las Elecciones 2026 no es inmediata? JNE lo explica

Abogado de Pedro Castillo cree que José María Balcázar no indultará al expresidente porque “si lo hace, lo sacan al día siguiente”

Resultados ONPE al 100%: ¿Qué falta para llegar al conteo final de votos y conocer quién pasará a segunda vuelta?

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi sorprende al pedir apoyo económico tras quedarse sin ahorros: “Todo será bien recibido”

Brando Gallesi sorprende al pedir apoyo económico tras quedarse sin ahorros: “Todo será bien recibido”

Christian Cueva presenta nueva propuesta de conciliación a Pamela López: S/18 mil al mes, camioneta, terreno y departamento para sus hijos

The Strokes en Lima 2026: fans peruanos en alerta por posible concierto tras inesperada publicación

Makanaky fue detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo: “Le ha salido su RQ”, dice su mánager

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

DEPORTES

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

Hijas de Gaby Pérez del Solar confirman su deseo de llegar a la selección peruana: “Juego como mi mamá”

Alianza Lima sigue líder de la Liga 1 2026: así quedó la Tabla de posiciones de la fecha 14 del Torneo Apertura

Universitario vs Sport Boys 0-0: resumen del amargo empate en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

‘Cóndor’ Mendoza fulminó a Mr Peet por narración en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Grita los goles por igual que para eso te pagan”