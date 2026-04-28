Brote de sarampión en Puno supera los 80 casos y pone en alerta a autoridades

Brote de sarampión en Puno: autoridades temen aumento de casos por festividades

La región de Puno enfrenta un incremento sostenido de casos de sarampión, lo que ha llevado a las autoridades a activar alertas sanitarias. La Dirección Regional de Salud reportó 82 contagios, mientras que el minsa, a través del Centro Nacional de Epidemiología, informó 80 casos confirmados en su último reporte. La diferencia en cifras refleja que el brote sigue en evaluación y actualización constante.

El foco principal está en la provincia de San Román, donde se han concentrado 53 de los casos detectados. Este escenario ha encendido las alarmas en la región, no solo por el número de contagios, sino por el riesgo de expansión en los próximos días.

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Las autoridades han advertido que la situación es delicada y requiere vigilancia permanente. El número de muestras analizadas también evidencia que el brote podría crecer: de 295 pruebas enviadas, aún hay 137 en evaluación, lo que podría incrementar el total de casos confirmados.

Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud

Alerta sanitaria en Juliaca

Ante este panorama, las autoridades de salud declararon una alerta epidemiológica en Puno, especialmente en zonas como Juliaca, donde se concentra gran parte de la población y la actividad comercial.

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La medida coincide con celebraciones tradicionales que se desarrollan entre el 1 y el 11 de mayo, como las festividades de las Alasitas y de las cruces. Estos eventos reúnen a grandes cantidades de personas, lo que eleva el riesgo de contagio del sarampión.

Como parte de las primeras acciones, ya se han suspendido actividades públicas, como un desfile escolar en la provincia de San Román. La decisión busca evitar aglomeraciones en un contexto donde el virus puede propagarse con rapidez.

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En la imagen se ven frascos de la vacuna triple vírica (contra el sarampión, las paperas y la rubéola) en un refrigerador de la clínica Tiger Pediatrics, en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon)

El brote también ha obligado a reforzar la vigilancia en cada centro de salud, ante la posibilidad de que más personas presenten síntomas en los próximos días.

Lima en alerta por primeros casos

Aunque el foco está en Puno, el impacto del brote ya alcanza a Lima. En la capital se han confirmado cuatro casos de sarampión, algunos vinculados a personas que llegaron desde el sur del país.

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Especialistas advierten que esta reaparición está relacionada con la caída en los niveles de vacunación. En años anteriores, el Perú alcanzaba coberturas cercanas al 95%, pero actualmente estas han disminuido, llegando a 75% en la primera dosis y aún menos en la segunda en algunas regiones.

Esta reducción ha generado un grupo de personas vulnerables al contagio. Según especialistas, cuando la cobertura no es alta, el virus encuentra condiciones para expandirse.

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En la imagen se ven frascos de la vacuna triple vírica (contra el sarampión, las paperas y la rubéola) en un refrigerador de la clínica Tiger Pediatrics, en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon)

Ante esta situación, el minsa ha iniciado acciones de control, como campañas de inmunización en zonas cercanas a los casos detectados, con el objetivo de evitar una propagación mayor.

Síntomas y prevención

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar tanto a niños como a adultos. Los primeros síntomas suelen confundirse con una gripe: fiebre alta, congestión nasal, tos seca, lagrimeo y malestar general.

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Días después, aparece un sarpullido que comienza en el rostro y se extiende por el cuerpo. En algunos casos, pueden presentarse lesiones en la boca conocidas como manchas de Koplik.

Ante el incremento de casos de sarampión en la región Puno, las autoridades sanitarias emiten recomendaciones a la población para el uso de mascarillas, especialmente durante el proceso de votación en las elecciones presidenciales. Se busca prevenir la propagación del virus en este importante evento cívico. Exitosa

Especialistas advierten que el contagio puede ocurrir incluso antes de que aparezcan los síntomas visibles, lo que facilita su rápida propagación en espacios cerrados o con poca ventilación.

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Frente a este escenario, la principal medida de prevención es la vacunación, considerada altamente efectiva. Las autoridades recomiendan revisar los esquemas de inmunización y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

El llamado es claro: reforzar la prevención para evitar que el brote en Puno continúe expandiéndose hacia otras regiones como Lima.

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