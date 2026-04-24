Perú

Cambian sede para tramitar licencias de conducir en Lima: conoce el nuevo lugar, horarios y requisitos

La Municipalidad de Lima asumió la emisión de licencias clase A y desde ahora será la encargada de otorgar brevetes para autos particulares en la capital

Guardar
Atención, conductores de Lima. Desde ahora, el trámite para obtener la licencia de conducir se centraliza en una nueva sede en el distrito de Comas. Conoce la nueva dirección y cómo este cambio afecta el proceso para sacar tu brevete. | Panamericana

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la emisión de licencias de conducir clase A en la capital, y se convierte en la entidad responsable de otorgar brevetes para autos particulares y otros vehículos motorizados incluidos en esa categoría.

Desde ahora, los conductores que deseen tramitar una licencia de conducir clase A en Lima deberán realizar el proceso exclusivamente ante la Municipalidad Metropolitana, que centralizará la evaluación y emisión de documentos en su nuevo centro del distrito de Comas, según informó la comuna a Panamericana.

Hasta la fecha, la municipalidad solo tenía a su cargo la emisión de licencias para motocicletas y categorías menores; con esta medida, amplía sus competencias en materia de transporte. El procedimiento para la obtención del brevete no presenta variaciones: quienes soliciten la licencia por primera vez deberán aprobar un examen médico en un establecimiento autorizado y luego rendir las pruebas de conocimientos y manejo.

Las evaluaciones serán tomadas en el centro de evaluación del jirón Flor de Arrayanes 361, en Lima Norte. En esa sede se concentrará el proceso para los postulantes, quienes podrán acudir de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:30, según detalló la Municipalidad Metropolitana de Lima.

licencia de conducir
licencia de conducir

Durante la presentación oficial de la medida, el teniente alcalde Renzo Reggiardo señaló que el servicio funcionará bajo un esquema de concesión a una empresa privada, que administrará el proceso y transferirá un porcentaje de los ingresos generados por la emisión de brevetes a la municipalidad.

La apertura del centro en Comas representa una etapa en la descentralización de los servicios vinculados al transporte urbano en Lima. Los conductores deberán considerar las nuevas sedes y canales de atención para la gestión de sus trámites futuros, según enfatizó Reggiardo.

Cómo sacar tu primera licencia de conducir en Perú

Obtener la primera licencia de conducir en Perú exige cumplir una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Para acceder al brevete A-I, que permite manejar autos particulares, camionetas y vehículos livianos, el postulante debe ser mayor de 18 años y aprobar tres evaluaciones obligatorias: examen médico, prueba de reglas de tránsito y examen práctico de manejo.

El examen médico debe realizarse en centros autorizados y verifica condiciones físicas y psicológicas como visión, audición y reflejos. Luego, el examen teórico consta de 40 preguntas y requiere un mínimo de 35 respuestas correctas para aprobar. Finalmente, el aspirante deberá rendir la prueba de manejo en el circuito autorizado correspondiente.

Tras superar todas las etapas, el conductor puede elegir entre licencia física o electrónica. En Lima, la versión física tiene un costo de S/ 14.70 y la electrónica S/ 6.70, esta última con código QR para validar su autenticidad. La primera licencia tiene una vigencia de diez años.

Asesoría y canales oficiales

Para quienes tengan dudas, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC ofrece asesoría directa a través del teléfono (01) 615 7900, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., y por el correo atencionalciudadano@mtc.gob.pe. Infobae Perú resalta que estos canales oficiales buscan brindar orientación y evitar fraudes en el proceso.

El trámite de la licencia de conducir representa una puerta de entrada a la movilidad y al acceso laboral para miles de peruanos. La posibilidad de elegir entre documento físico y digital responde a una tendencia de modernización que favorece la seguridad y la comodidad de los usuarios. Como una llave que abre nuevas rutas, la licencia es el punto de partida para quienes desean recorrer el país al volante.

Temas Relacionados

licencia de conducirbreveteMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Más de 120 peruanos fueron reclutados con engaños y enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Con fotos y carteles en mano, familiares denunciaron que varios peruanos recibieron ofertas laborales en seguridad, cocina o electricidad, pero que al llegar a Rusia fueron enviados al frente de guerra

Más de 120 peruanos fueron reclutados con engaños y enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Precio del dólar se disparó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 24 de abril

Dólar sube. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar se disparó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 24 de abril

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

El periodista deportivo puntualizó que los ‘blanquiazules’ podrían definir el trofeo frente FC Cajamarca, duelo por la última fecha. Es decir, dependerán del ‘Pirata’ para llevarse el título

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

Buscan que MEF priorice el pago de gratificación de julio de los CAS, sin destinar más recursos

Más entidades se pronuncian confirmando que darán la gratificación de julio para los trabajadores CAS, pero aún no dos de los ministerios más importantes

Buscan que MEF priorice el pago de gratificación de julio de los CAS, sin destinar más recursos

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Para el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta no se cumplen los requisitos para dictar la medida contra el exjefe de la ONPE, como que exista peligro de fuga u obstaculización

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Fiscalía allana domicilio de Piero Corvetto: PJ no autorizó detención preliminar de exjefe de la ONPE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

ENTRETENIMIENTO

‘Michael’ en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

‘Michael’ en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia tras garantías personales: “Hacer circo no te hace la carrera”

DEPORTES

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

DT de Los Chankas marcó la presión que tiene Alianza Lima por ganar el título del Torneo Apertura 2026: “El segundo es el mejor de los peores”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Ignacio Buse vs Arthur Fils EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ronda 2 del Masters 1000 de Madrid 2026

Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés ’crema’