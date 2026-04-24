Cambian sede para tramitar licencias de conducir en Lima: conoce el nuevo lugar, horarios y requisitos

Atención, conductores de Lima. Desde ahora, el trámite para obtener la licencia de conducir se centraliza en una nueva sede en el distrito de Comas. Conoce la nueva dirección y cómo este cambio afecta el proceso para sacar tu brevete. | Panamericana

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la emisión de licencias de conducir clase A en la capital, y se convierte en la entidad responsable de otorgar brevetes para autos particulares y otros vehículos motorizados incluidos en esa categoría.

Desde ahora, los conductores que deseen tramitar una licencia de conducir clase A en Lima deberán realizar el proceso exclusivamente ante la Municipalidad Metropolitana, que centralizará la evaluación y emisión de documentos en su nuevo centro del distrito de Comas, según informó la comuna a Panamericana.

Hasta la fecha, la municipalidad solo tenía a su cargo la emisión de licencias para motocicletas y categorías menores; con esta medida, amplía sus competencias en materia de transporte. El procedimiento para la obtención del brevete no presenta variaciones: quienes soliciten la licencia por primera vez deberán aprobar un examen médico en un establecimiento autorizado y luego rendir las pruebas de conocimientos y manejo.

Las evaluaciones serán tomadas en el centro de evaluación del jirón Flor de Arrayanes 361, en Lima Norte. En esa sede se concentrará el proceso para los postulantes, quienes podrán acudir de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:30, según detalló la Municipalidad Metropolitana de Lima.

licencia de conducir

Durante la presentación oficial de la medida, el teniente alcalde Renzo Reggiardo señaló que el servicio funcionará bajo un esquema de concesión a una empresa privada, que administrará el proceso y transferirá un porcentaje de los ingresos generados por la emisión de brevetes a la municipalidad.

La apertura del centro en Comas representa una etapa en la descentralización de los servicios vinculados al transporte urbano en Lima. Los conductores deberán considerar las nuevas sedes y canales de atención para la gestión de sus trámites futuros, según enfatizó Reggiardo.

Cómo sacar tu primera licencia de conducir en Perú

Obtener la primera licencia de conducir en Perú exige cumplir una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Para acceder al brevete A-I, que permite manejar autos particulares, camionetas y vehículos livianos, el postulante debe ser mayor de 18 años y aprobar tres evaluaciones obligatorias: examen médico, prueba de reglas de tránsito y examen práctico de manejo.

El examen médico debe realizarse en centros autorizados y verifica condiciones físicas y psicológicas como visión, audición y reflejos. Luego, el examen teórico consta de 40 preguntas y requiere un mínimo de 35 respuestas correctas para aprobar. Finalmente, el aspirante deberá rendir la prueba de manejo en el circuito autorizado correspondiente.

Tras superar todas las etapas, el conductor puede elegir entre licencia física o electrónica. En Lima, la versión física tiene un costo de S/ 14.70 y la electrónica S/ 6.70, esta última con código QR para validar su autenticidad. La primera licencia tiene una vigencia de diez años.

Asesoría y canales oficiales

Para quienes tengan dudas, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC ofrece asesoría directa a través del teléfono (01) 615 7900, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., y por el correo atencionalciudadano@mtc.gob.pe. Infobae Perú resalta que estos canales oficiales buscan brindar orientación y evitar fraudes en el proceso.

El trámite de la licencia de conducir representa una puerta de entrada a la movilidad y al acceso laboral para miles de peruanos. La posibilidad de elegir entre documento físico y digital responde a una tendencia de modernización que favorece la seguridad y la comodidad de los usuarios. Como una llave que abre nuevas rutas, la licencia es el punto de partida para quienes desean recorrer el país al volante.