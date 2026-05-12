Perú

Perú es el tercer mayor consumidor de GLP en América Latina, solo por detrás de México y Brasil

El consumo de GLP en el país creció 23,49% entre 2016 y 2023, impulsado por la urbanización, los programas de inclusión energética y la expansión de hogares que utilizan este combustible

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Este desempeño permitió que el país se ubicara por encima de mercados históricamente importantes en materia energética, como Argentina.
Este desempeño permitió que el país se ubicara por encima de mercados históricamente importantes en materia energética, como Argentina. Foto: Taller de Conversión a GLP

El mercado peruano de gas licuado de petróleo (GLP) mantiene una tendencia de crecimiento sostenida en la región. Entre 2016 y 2023, el Perú se posicionó como el tercer mayor consumidor de este combustible en América Latina, únicamente superado por México y Brasil, de acuerdo con información difundida por Gěrens.

Durante ese periodo, la demanda nacional de GLP acumuló un incremento de 23,49%, desempeño que ubicó al país entre los mercados más dinámicos del continente. El resultado incluso permitió superar a economías tradicionalmente relevantes en el sector energético, como Argentina, según el “Estudio Económico sobre la Informalidad en la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo Envasado”, elaborado por Gerens con datos de The Global Economy.

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Crecimiento del consumo de GLP en el país

El estudio señala que la expansión del consumo de GLP en el Perú estuvo impulsada por diversos factores vinculados al crecimiento económico y social. Entre ellos destacan el avance de la urbanización, el incremento de los sectores medios y las iniciativas destinadas a promover combustibles más eficientes en zonas donde no existe acceso a otras fuentes energéticas.

Asimismo, el reporte identifica que el GLP ha logrado consolidarse como una alternativa importante para millones de hogares, especialmente en regiones donde la cobertura energética continúa siendo limitada. Esta evolución permitió que el mercado peruano registre una expansión más acelerada que otros países de la región.

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El informe indica que el aumento en el consumo de GLP en el Perú respondió a distintos factores asociados al desarrollo económico y social del país.
El informe indica que el aumento en el consumo de GLP en el Perú respondió a distintos factores asociados al desarrollo económico y social del país. Foto: Romacar ABS

El papel del programa Vale FISE

El análisis también destaca la influencia del programa Vale de Descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el cual ha contribuido a ampliar el acceso al GLP en distintas partes del país. Según el documento, esta iniciativa favoreció la incorporación del combustible en hogares vulnerables y en programas sociales.

“El comportamiento que viene mostrando el mercado peruano refleja el potencial que aún existe para continuar ampliando el acceso al GLP en distintas zonas del país. Para sostener este crecimiento es clave seguir fortaleciendo la infraestructura logística y promoviendo condiciones que faciliten una mayor cobertura”, señaló Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana del Gas Licuado.

Perú supera a otros mercados de la región

A nivel latinoamericano, México continúa encabezando la demanda de GLP, mientras que Brasil conserva la segunda posición. No obstante, el Perú logró ubicarse por encima de otros mercados regionales gracias al crecimiento sostenido registrado en los últimos años.

El reporte también menciona avances en países como Chile, Ecuador y Colombia, donde el consumo de GLP se ha visto favorecido por procesos de urbanización y transición hacia fuentes energéticas más eficientes.

En la región, México se mantiene como el principal consumidor de GLP, seguido por Brasil en el segundo lugar.
En la región, México se mantiene como el principal consumidor de GLP, seguido por Brasil en el segundo lugar. Foto: Funds Society

Retos para ampliar la cobertura energética

Pese al crecimiento observado, el documento advierte que todavía existen oportunidades para expandir el acceso al GLP en áreas rurales y localidades alejadas del país, donde la cobertura energética aún presenta limitaciones.

Ante este panorama, la Sociedad Peruana del Gas Licuado remarcó la necesidad de continuar impulsando medidas orientadas a fortalecer la infraestructura de almacenamiento y distribución, ampliar el programa Vale FISE y promover una mayor coordinación entre el sector público y privado para consolidar un mercado más seguro, eficiente y accesible.

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