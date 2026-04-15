Vladimir Cerrón sugiere que, de no estar prófugo, ocuparía el lugar de Roberto Sánchez en disputa de la segunda vuelta

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sugirió este miércoles que, de no haber estado prófugo, habría ocupado el lugar de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-JPP) en la disputa por la segunda vuelta presidencial de las elecciones.

“Cálculo fallido. El gran error de la derecha fue impedir mi libertad, con lo cual le dio toda la ventaja al socialdemócrata JPP”, escribió el político en su cuenta de X, antes Twitter, luego de que Sánchez superara al exalcalde Rafael López Aliaga en el segundo lugar del escrutinio de los comicios, por lo que se perfila para disputar la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Cerrón también se refirió a la cercanía entre el representante de JPP y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien ha prometido excarcelar y retomar su proyecto político, interrumpido tras el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

“Castillo sabe quién es Sánchez, ambos se utilizan en pacto mafioso. Al primero le interesa la familia en el Congreso y al segundo usufructuar lo que queda del castillismo. Concluida esta alianza, entrarán en pugna para ver quién toma la hegemonía”, anotó.

Cerrón, quien mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre, ocupa el puesto 21 con el 91,546 % de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con 0,598 % de votos válidos (92.575) y por debajo de Charlie Carrasco (Partido Unido Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Sánchez ha reducido su desventaja frente a López Aliaga y lo superó cuando comenzó el cómputo del voto de zonas rurales, donde concentra su mayor respaldo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el candidato pidió también “justicia restauradora para los mártires del sur andino”, en referencia a los 50 fallecidos en las protestas sociales que siguieron a la destitución de Castillo en 2022, tras su fallido intento de golpe y su encarcelamiento por el delito de rebelión.

De confirmarse estos resultados, será la cuarta vez consecutiva que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alcance la segunda vuelta, luego de perder en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Vladimir Cerrón en una fotografía de archivo

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, incluida la Presidencia, cargo que ha sido ocupado por ocho mandatarios en los últimos diez años, en medio de una prolongada crisis política.

Sobre Belmont

Cerrón también se refirió al candidato Ricardo Belmont (Obras) y consideró que no ha sido “sido caballo de troya de alguien” en el tramo final de la contienda, sino que “le faltó tiempo” para sumar partidarios.

“Iba remontando peligrosamente, pero su despegue fue tardío”, manifestó sobre el exalcalde de Lima (1990-1995), de 80 años, quien no votó al considerar que el proceso no fue transparente.

Tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada sin irregularidades y con alta participación, pese a problemas en la apertura de algunos locales de votación.