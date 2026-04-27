Perú

Científicos descubren dato inesperado sobre las ballenas jorobadas: usan la costa peruana como “restaurante” durante su migración

Un estudio basado en casi dos décadas de registros confirma zonas clave entre Piura y Tacna donde estos cetáceos no solo se reproducen, sino que también aprovechan la alta disponibilidad de anchoveta para recuperar energía

Guardar

La idea de que las ballenas jorobadas realizaban un largo viaje sin alimentarse durante su migración acaba de cambiar. Un reciente estudio científico ha revelado que estos gigantes marinos no solo pasan por el litoral peruano para reproducirse, sino que también encuentran alimento en nuestras aguas, lo que redefine el rol del ecosistema marino del Perú en su ciclo de vida.

Durante años, la narrativa predominante señalaba que la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se alimentaba únicamente en zonas frías como la Antártida y el sur de Chile para luego migrar hacia aguas cálidas, desde el norte peruano hasta Centroamérica, donde se reproducía en un periodo de ayuno. Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Marine Biology demuestra que esta especie sí aprovecha la riqueza del mar peruano para alimentarse durante su recorrido.

PUBLICIDAD

El mar peruano: más que ruta migratoria para las ballenas jorobadas

lucas beltramino
Salto Ballena Jorobada - Patagonia Azul - Krissia Borja-Rewilding Argentina.jpg

El estudio, liderado por el investigador Miguel Ángel Llapapasca junto a un equipo internacional con participación peruana, integró datos de casi dos décadas (2000-2019) de avistamientos, registros recientes de ciencia ciudadana (2023-2025) y análisis oceanográficos satelitales. Gracias a modelos estadísticos avanzados, los científicos lograron identificar zonas clave donde las ballenas jorobadas en Perú no solo transitan, sino también se reproducen y se alimentan.

Los resultados evidencian tres grandes áreas estratégicas:

PUBLICIDAD

  • Zona norte (Piura y Tumbes): Confirmada como el principal espacio de reproducción y crianza, especialmente durante invierno y primavera.
  • Zona centro-norte (de Illescas a Paracas): Un corredor fundamental en la ruta migratoria, donde destacan las madres con crías que se desplazan cerca de la costa para protegerse.
  • Zona centro-sur (de Lima a Tacna): Aquí se identificaron áreas clave de alimentación, particularmente en verano y otoño, donde se ha observado a las ballenas consumir anchoveta.

Este hallazgo rompe con la idea de un ayuno prolongado. Según los investigadores, las condiciones oceanográficas del Perú, como la alta productividad marina, permiten la formación de lo que describen como “restaurantes de paso” donde las ballenas pueden recuperar energía antes de continuar su travesía.

Riesgos, conservación y nuevas preguntas científicas

Vista aérea de una ballena jorobada adulta y su cría nadando bajo la superficie del agua azul clara del océano, con estelas de espuma
Una ballena jorobada adulta nada junto a su cría en las aguas azules del golfo, destacando los esfuerzos de protección de animales marinos en la región. (Nuestro Futuro)

El descubrimiento también trae consigo alertas importantes. La superposición de las zonas de alimentación de ballenas jorobadas con áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo incrementa los riesgos para la especie.

“El estudio reveló que las ballenas jorobadas atraviesan áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo. Esta superposición aumenta el peligro de enmallamientos y colisiones, especialmente en la zona norte-centro, donde eventos de varamientos son frecuentemente reportados en invierno y primavera”, explicó Miguel A. Llapapasca.

Asimismo, se identificaron puntos críticos donde las ballenas tienden a concentrarse. “Los resultados destacan que zonas como Illescas y Paracas son sitios críticos de convergencia donde las ballenas se agregan durante su migración. Esto refuerza la necesidad de mantener nuestras Reservas Nacionales protegidas frente a impactos de actividad humana”, agregó el investigador.

Otro aspecto clave del estudio es que plantea nuevas hipótesis sobre el comportamiento de la especie frente al cambio climático. La posibilidad de que el Perú funcione como un refugio de alimentación alternativo podría estar relacionada tanto con el aumento de la población de ballenas como con la degradación de sus zonas tradicionales.

“Esto podría responder tanto al incremento poblacional de las ballenas, como a la pérdida de calidad de sus sitios tradicionales de alimentación debido al cambio climático y el impacto humano”, sostuvo Llapapasca.

En esa línea, el científico peruano Aldo S. Pacheco destacó el valor del hallazgo para entender mejor la biodiversidad local: “La presencia de las ballenas jorobadas en el Perú, y sobre todo la confirmación de que se alimentan en nuestras aguas, agrega una nueva complejidad a cómo entendemos nuestro ecosistema”.

Este nuevo enfoque posiciona al mar peruano como un espacio multifuncional clave para la supervivencia de la especie: un lugar donde las ballenas no solo llegan a reproducirse, sino también a alimentarse y recuperar energía en medio de uno de los viajes más largos del reino animal.

Temas Relacionados

BallenasBallena jorobadaMedio ambienteMar peruanoMigración

Más Noticias

Erick Noriega reafirma su compromiso con Gremio tras rumores sobre un posible traspaso: “Mi representante se entusiasmó un poco”

El futbolista peruano aclaró que su prioridad permanece en el club brasileño pese a las recientes especulaciones acerca de un eventual salto al fútbol europeo, luego de que su representante sugiriera ese escenario

Erick Noriega reafirma su compromiso con Gremio tras rumores sobre un posible traspaso: “Mi representante se entusiasmó un poco”

Fiscalía abre investigación contra ocho miembros del Ejército por asesinato de jóvenes durante intervención en Colcabamba

El caso, calificado como presunto homicidio, incluye peritajes forenses y la toma de declaraciones a los implicados y sobrevivientes. Familiares de las víctimas aseguran que no había armas ni drogas en el vehículo intervenido

Fiscalía abre investigación contra ocho miembros del Ejército por asesinato de jóvenes durante intervención en Colcabamba

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis acentuada en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

La barra principal y tradicional de la ‘U’ señala al Director Deportivo de la institución como el principal culpable del descalabro en una campaña plomiza tanto en Liga 1 como Copa Libertadores

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis acentuada en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidencia afirma que José Balcázar “preside y dirige” sesiones de PCM, pese a que actas muestran que casi ni interviene

Presidencia afirma que José Balcázar “preside y dirige” sesiones de PCM, pese a que actas muestran que casi ni interviene

“No gobierna”: congresistas critican a José Balcázar y advierten que el poder estaría en manos del gabinete ministerial

Más de 150 observadores de la Misión de la Unión Europea serán desplegados para la segunda vuelta electoral

Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Rol de FF.AA. en segunda vuelta genera dudas en Juntos por el Perú por cercanía del Mindef con Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa una dura batalla emocional tras la amputación de su pierna: "Está muy depresivo"

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa una dura batalla emocional tras la amputación de su pierna: "Está muy depresivo"

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Aespa llega a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre su gira SYNK: COMPLaeXITY

Chyno y Nacho vuelven a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el show del dúo venezolano

Gia Rosalino revela que convive con Aldo Miyashiro y uno de los hijos del actor: “Nos llevamos muy bien”

DEPORTES

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis acentuada en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis acentuada en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

Valentín Robaldo tras anotar doblete ante Universitario: “Este triunfo puede ser el inicio de algo distinto para nosotros”

Mano Menezes y Jean Ferrari supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno para evaluar cambio de localía de Perú

Jorge Fossati lanzó picante comentario a directivos de Universitario tras fichar por Liverpool: “No tenía la misma mentalidad que algunas personas”

Universitario no puede fichar nuevo DT: la salida de Javier Rabanal sigue sin resolverse en medio de problemas de salud