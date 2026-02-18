Peruanos guardan menos su dinero en depósitos a plazo fijo: ¿Cómo ahorran más?

La caída en ahorros en depósitos a plazo fijo también podría relacionarse con las tasas de menor ganancia que ofrecen ahora. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

¿Sabías que el 2025 fue un buen año para los ahorros en Perú? El año pasdao el ahorro de las personas se expandió 17,9%: esto fue favorecido por un entorno macroeconómico positivo, bajo nivel de inflación y una recuperación del mercado laboral, según informe de Scotiabank

Y si bien por el lado del ahorro discrecional, conformado por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y los fondos sin fin previsional, se registró un crecimiento de 15,6% al cierre del año, el caso del los primeros no fue tan positivo.

Los depósitos a plazo ingresaron a terreno negativo en 2025, registrando una caída de 0,6% y un saldo de S/51 mil millones. Esto contraste con los fondos mutuos, cuyo patrmonio administrado registró un crecimiento de 40% durante el 2025. “En términos de monto, el saldo se encuentra en un nivel récord de 49,300 millones de soles”, apunta Scotiabank.

Ahorros lograron record en 2025

El informe de Scotiabank no toma en cuenta el año atípico del 2020 por el inicio de la pandemia por el Covid-19 en el que se efectuaron cuatro retiros extraordinarios de las AFP y que sumaron S/33 mil 700 millones. ¿La razón? “Ese año las personas priorizaron el ahorro mientras acotaban su consumo ante la incertidumbre”, acotan.

Sin embargo, destacan que igual el 2025 logró un record que solo sería superado por ese año atípico. ¿A qué se debió? “El mercado laboral mostró una recuperación sólida, donde la PEA adecuadamente empleada avanzó 11.8% y los ingresos se incrementaron 9%”, subrayó el manager de economía monetaria y mercados financieros de Scotiabank, Ricardo Avila.

De este modo, el año pasado se registró una aceleración en el ritmo de crecimiento del ahorro, al expandirse 17,9% durante el 2025: en el 2024 solo aumentó 14,3%.

En el sistema bancario

De igual manera, el experto explicó que el ahorro regulado en el sistema bancario, conformado por los depósitos en la cuenta sueldo (ahorro), los depósitos vista y los depósitos CTS, registró un sólido crecimiento de 19,6% al cierre del 2025.

Mientras, los depósitos de ahorro lideraron este desempeño, con un crecimiento de 18,1%, acumulando un saldo de S/128 mil 200 millones. “Estos depósitos son el componente más importante del ahorro de las personas con una participación del 52%”, resaltan.

“Este tipo de ahorro mantuvo una dinámica favorable creciendo a doble dígito durante el año, con un impulso adicional en los últimos dos meses debido a que los retiros de fondos de AFP se estacionan inicialmente en estas cuentas", apuntó el informe.

Asimismo, estiman que dicho flujo adicional fue de alrededor de S/6 mil millones, equivalente al 20% de los S/27 mil millones que estimaron en retiros. Este impulso continuaría reflejándose durante los primeros meses del año 2026.

¿Y la CTS?

También agregaron que el saldo de depósitos en cuentas CTS alcanzó los 6,500 millones de soles, creciendo 10.2% anual. Este resultado responde a un efecto base, ya que en 2025 se observaron menos retiros que en 2024 ante la expectativa de que la libre disponibilidad de fondos se mantendrá hasta fines del 2026.

“A pesar de ello, el saldo actual es todavía 60% menor de lo registrado en prepandemia debido a los retiros continuos efectuados desde el 2020. Estos depósitos representan apenas el 2.6% del total de los depósitos, cuando antes superaban el 10%”, recordaron.

¿Y otros ahorros?

En el ahorro discrecional, conformado por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y los fondos sin fin previsional, registró un crecimiento de 15.6% al cierre del año.

“El patrimonio administrado por los fondos mutuos para personas naturales sostiene el ahorro discrecional, habiendo registrado un sólido crecimiento de 40% durante el 2025. En términos de monto, el saldo se encuentra en un nivel récord de 49,300 millones de soles”, agregaron.

