Perú

Buscan crear zona económica especial privada en Paracas: Comisión de Producción aprobó dictamen

El dictamen promueve la creación de una nueva ZEEP en la provincia de Pisco en Ica. Falta que pase al Pleno del Congreso

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Paracas
Paracas podría tener una Zona Económica Especial, pero que sería privada. Esto es lo que busca el Congreso. - Crédito Difusión

Nuevo dictamen impulsaría otra Zona Economómica Especial Privada. La Comisión de la Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que dirige el congresista Raúl Huamán Coronado (bancada Fuerza Popular), aprobó por mayoría —con 12 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones— el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13077/2025-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Zona Económica Especial Privada (ZEEP) en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica.

“Se declara de interés nacional la creación de una zona económica especial privada (ZEEP) en el distrito de Paracas de la provincia de Pisco del departamento de Ica, con la finalidad de atraer la inversión, fomentar las exportaciones y generar empleo en la zona, así como mejorar la calidad de vida de su población”, señala el artículo único del dictamen aprobado.

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Así, la iniciativa, presentada por el propio legislador Huamán Coronado, se basa en un modelo de gestión íntegramente privado, amparado en la Ley 32449, normativa que regula las zonas económicas especiales privadas en el país. “El esquema permitirá trasladar al sector privado la responsabilidad de la inversión, diseño y construcción del polo logístico, promoviendo infraestructura de alta tecnología sin generar costos fiscales directos para el Estado”, apunta la Comisión.

barco con exportaciones en el mar
Ahora los privados tendrán posibilidad de exonerarse del pago del impuesto a la renta, con la nueva Ley promulgada de Zonas Económicas Especiales Privadas. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

ZEEP para Paracas

Además, este dictamen resalta que la declaratoria de interés nacional busca agilizar los trámites administrativos y “destrabar inversiones actualmente paralizadas por la burocracia”.

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Asimismo, “contempla incentivos tributarios orientados a atraer capitales nacionales y extranjeros, fomentar la formalización económica y generar puestos de trabajo calificados”.

“Desde una perspectiva de eficiencia operativa, la propuesta capitaliza una ventaja logística ineludible al integrar el Terminal Portuario General San Martín y el Aeropuerto Internacional de Pisco en un solo ecosistema de servicios. Resulta estratégicamente relevante que el puerto de Paracas sea el único terminal operativo en la costa peruana, fuera del Callao, que aún no cuenta con una Zona Económica Especial Privada (ZEEP)”, señala la parte explicativa del dictamen.

Actividades turísticas y pesqueras suspendidas en Paracas por fuertes. Fuente: Canal N

De esta manera, la comisión considera que “esta oportunidad única para la inversión privada no solo optimiza la infraestructura existente, sino que contribuye directamente a la descongestión de los puertos del norte y centro del país, equilibrando la carga logística nacional”.

La sesión de la Comisión de Producción

Asimismo, en otro momento, el grupo de trabajo aprobó enviar al archivo el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11353/2024-CR, presentado por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular), que proponía promover la formalización y desarrollo productivo de los vehículos gastronómicos como unidades de emprendimiento en espacios públicos.

La comisión recomendó la no aprobación de la iniciativa al considerar que generaría una superposición normativa con propuestas ya dictaminadas previamente sobre la misma materia. Según el análisis expuesto, “la coexistencia de normas con contenido similar podría generar confusión jurídica y afectar la claridad regulatoria para los emprendedores del sector”, leyó el secretario técnico.

food truck vendiendo comida a gente
Anteriormente se había promulgado una norma que señalaba como requisito indispensable contar con la certificación vehicular para los 'food trucks'. - Crédito Andina

También se advirtió que la propuesta vulneraría los principios de eficiencia y coherencia normativa contenidos en la Constitución Política del Perú, debido a que no aportaría nuevas soluciones jurídicas ni se adecuaría plenamente a la legislación vigente. Este dictamen fue archivado con 12 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.

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