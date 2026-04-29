Consejo Fiscal: Perú suma S/ 109 mil millones en leyes aprobadas y enfrenta el mayor déficit fiscal en 25 años

La inestabilidad en el Ministerio de Economía, con una duración promedio de 4,9 meses para sus titulares entre 2021 y 2025, deteriora la gestión fiscal.

El panorama fiscal de Perú atraviesa su momento más delicado en un cuarto de siglo. Entre 2021 y 2025, el déficit fiscal promedio alcanzó el 2,5% del PBI, el nivel más alto desde inicios del milenio, pese a contar con precios históricos de cobre y oro.

El Consejo Fiscal, presidido por Alonso Segura Vasi, adviertió esta mañana que el país enfrenta un deterioro acelerado de sus cuentas públicas, marcado por el incumplimiento de reglas fiscales durante tres años consecutivos y una deuda pública neta en ascenso.

PUBLICIDAD

Un ciclo de leyes costosas y gasto creciente: déficit récord pese al auge minero

El Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2026, generando compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales (3% del PBI) y un costo fiscal total de S/ 109,600 millones, equivalente al 9,1% del PBI.

Según el grupo especializado, este agujero supera el presupuesto anual en salud o educación y amenaza con duplicar la deuda pública en la próxima década.

PUBLICIDAD

Las normas incluyen incrementos en pensiones de maestros y personal militar, mayores gratificaciones y beneficios para empleados estatales, y el pase de personal de salud a regímenes laborales más costosos. El gasto anual conjunto de estas leyes representa el 2,6% del PBI.

Los precios récord del cobre y el oro no lograron diversificar los ingresos fiscales, que siguen dependiendo de recursos naturales.

El deterioro fiscal se produce en un contexto de precios excepcionales para las exportaciones: entre 2021 y 2025, el cobre promedió 415 centavos de dólar por libra y el oro, 2.275 dólares por onza troy.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los ingresos no vinculados a recursos naturales se mantienen estancados en torno al 18% del PBI, reflejando la limitada capacidad del sistema tributario para generar fuentes de ingreso estables y menos dependientes del entorno internacional.

La deuda pública neta pasó del 13,2% del PBI en 2015 a 21,8% en 2021, y los activos financieros públicos cayeron a solo 7,4% del PBI en 2025, el nivel más bajo en la historia reciente. El Fondo de Estabilización Fiscal apenas equivale al 26,8% del promedio observado entre 2011 y 2019.

PUBLICIDAD

Gasto público sin control, inversión estancada

El gasto no financiero del gobierno general promedió el 20,9% del PBI en el último quinquenio, superando registros previos. El crecimiento en planillas y pensiones explica buena parte del aumento: solo en sueldos públicos, el incremento fue tres veces mayor que en el sector privado formal.

Entre 2017 y 2025, el sueldo de los maestros públicos aumentó 125% en términos reales y el del personal de salud no médico, 179%, frente al 19% del sector privado.

PUBLICIDAD

La inversión pública, aunque superior al promedio latinoamericano (4,9% del PBI frente al 3%), está dominada por proyectos pequeños y medianos. Más de 62,000 obras, el 45% del total desde 2012, están abandonadas o con ejecución menor al 90%.

El déficit fiscal de Perú alcanzó un promedio del 2,5% del PBI entre 2021 y 2025, el nivel más alto del siglo XXI. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Institucionalidad y sostenibilidad en jaque

El Consejo Fiscal advierte que la proliferación de leyes de alto costo fiscal y el debilitamiento institucional—reflejado en una duración promedio de apenas 4,9 meses para los ministros de Economía entre 2021 y 2025—ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

PUBLICIDAD

De implementarse todas las leyes aprobadas, la deuda pública podría aumentar en 22 puntos porcentuales del PBI en la próxima década, rebasando el límite legal de 38%.

El organismo identifica cinco retos inmediatos para recuperar el equilibrio fiscal: revertir medidas que reducen el espacio fiscal, frenar la aprobación de leyes con impacto adverso, contener el crecimiento de planillas y pensiones, compatibilizar megaproyectos con capacidad presupuestaria y restablecer el cumplimiento de las reglas fiscales.

PUBLICIDAD