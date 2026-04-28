Zonas Económicas Especiales: Perú lanza un modelo de éxito aplicado en países como Costa Rica y República Dominicana, ¿de qué se trata?

Las ZEEP se inspiran en modelos exitosos de Uruguay, Costa Rica y República Dominicana para generar empleo de calidad y dinamizar el comercio exterior en Perú.

El Perú avanza en la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), un nuevo modelo confirmado y anunciado oficialmente por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que busca modernizar la economía, captar inversiones y diversificar la oferta exportadora nacional.

Esta política ha recibido el respaldo de especialistas del sector, entre ellos la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, quien considera que este esquema marca una nueva etapa para el desarrollo productivo y exportador del país.

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Un modelo inspirado en experiencias exitosas

Para Mera, la decisión de MINCETUR de apostar por las ZEEP representa un punto de inflexión en la estrategia de crecimiento nacional. “El nuevo modelo de ZEEP posiciona al Perú como un destino competitivo para grandes inversiones, al tiempo que impulsa la innovación y fortalece las cadenas productivas con participación de las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Explicó que este modelo surge de un trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado desde 2022, siguiendo una visión técnica de largo plazo orientada a mejorar la competitividad.

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Las ZEEP buscan atraer nuevas industrias tecnológicas a Perú, promoviendo la transferencia de conocimiento y la diversificación de la estructura exportadora nacional.

El diseño de las ZEEP está basado en casos de éxito de países como Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, donde las zonas económicas especiales han dinamizado la economía, generado empleo y fortalecido el comercio exterior.

“Recoger esas experiencias es clave para lograr que las zonas peruanas sean atractivas, eficientes y sostenibles”, añadió la exministra.

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Potencial para transformar las exportaciones y el desarrollo regional

Las ZEEP tienen como meta principal consolidar al Perú como un hub estratégico de exportación en Sudamérica. De acuerdo con el anuncio de MINCETUR, estas zonas aprovecharán la ubicación geográfica, las ventajas logísticas y la red de acuerdos comerciales del país para atraer industrias orientadas a la exportación, facilitar la transferencia tecnológica y promover inversiones de alto impacto en distintas regiones.

Este modelo busca incentivar la llegada de nuevas empresas, potenciar sectores con valor agregado, y descentralizar el desarrollo económico, permitiendo que los beneficios lleguen a regiones fuera de Lima y los polos industriales tradicionales.

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Mera resalta que la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor exportadoras es fundamental para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

Teresa Mera destaca que el gobierno peruano apueste por un marco normativo eficiente para promover inversiones extranjeras y modernizar la economía.

Más empleo formal y mejores oportunidades

Entre los impactos esperados, MINCETUR proyecta la generación de empleo formal y de calidad, el impulso a la innovación y la diversificación de las exportaciones.

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Las ZEEP están diseñadas para atraer capitales que permitan el desarrollo de sectores intensivos en tecnología, productividad y sostenibilidad, y para facilitar la llegada de industrias globales que no han operado tradicionalmente en el país.

Mera concluye que “el siguiente paso será posicionar la propuesta internacionalmente para captar capitales, acelerar el desarrollo regional y consolidar una nueva etapa para las exportaciones peruanas”. El reto, añade, será asegurar la promoción efectiva de las ZEEP entre potenciales inversionistas extranjeros y garantizar la transparencia y eficiencia en su gestión.

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En síntesis, la opinión de la exministra y el anuncio de MINCETUR coinciden en que las Zonas Económicas Especiales Privadas podrían marcar un antes y un después en la política de desarrollo productivo de Perú. El país apuesta por una reforma económica orientada al crecimiento sostenible, la generación de empleo y la consolidación de nuevas oportunidades de exportación para todos los peruanos.