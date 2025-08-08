Fuerza Popular retendrá la presidencia de las Comisiones Agraria, Constitución, Economía y Producción hasta el 2026

Fuerza Popular definió a sus voceros y a los presidentes de Comisiones. Foto: Fuerza Popular / Facebook

Fuerza Popular seguirá teniendo el poder en las Comisiones Agraria, Constitución, Economía y Producción. A través de una publicación de sus redes sociales, la líder del partido, Keiko Fujimori, confirmó los nombres de los legisladores que estarán a la cabeza de estos grupos.

Co misión Agraria: Vivian Olivos (2021-2022), Nilza Chacón (2022-2023) María Zeta(2023-2024) Eduardo Castillo (2024-2025) y Jeny López (2025- 2026).

Comisión Constitución: Patricia Juárez (2021-2022) Hernando Guerra García (2022-2023), Martha Moyano (2023-2024) Fernando Rospigliosi (2024-2025) y Arturo Alegría (2025- 2026).

Comisión Economía: Rosangella Barbarán (2022-2023) César Revilla (2023-2024) y Víctor Flores (2025-2026).

Comisión Producción: Jorge Morante (2023-2024) Tania Ramírez García (2024 -2025) y Raúl Huamán (2025- 2026).

Perú Libre lograron mantener el control de una de las comisiones más influyentes, como Justicia, lo que les otorga capacidad para definir la agenda legislativa en temas clave para el país. Las negociaciones entre los partidos han derivado en acuerdos que reparten las comisiones bajo criterios de número de integrantes y peso político en el hemiciclo.

Asesores del Congreso estarían siendo silenciados por alto funcionario en presunto caso de prostitución| Andina

Otros grupos relevantes también han quedado en manos de agrupaciones con mayor representación parlamentaria. Alianza para el Progreso preside la Comisión de Presupuesto, responsable de la revisión del gasto público. En tanto, comisiones como Economía y Defensa han sido distribuidas entre Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País, siguiendo acuerdos y cuotas partidarias.

La distribución de estas presidencias determinará el rumbo de los debates y la aprobación de proyectos clave durante el periodo legislativo. El control de las principales comisiones otorga a las bancadas mayor poder de negociación, capacidad de archivar iniciativas y prioridad en la agenda parlamentaria, lo que impacta en el desarrollo político y social del país.

Otro caso particular es el de José Cueto, quien ha presidido la Comisión de Inteligencia desde que se instauró esta legislatura, y como la cabeza seguirá siendo para Honor y Democracia, podría quedarse en el lugar.

Congreso asigna presidencias de comisiones clave para el 2025

Miembros de la Comisión Permanente

Los integrantes de la Comisión Permanente del Parlamento, además de los miembros de la Mesa Directiva, son los siguientes:

Fuerza Popular: Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura

APP: Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena

Podemos Perú: José Luna, Digna Calle y Heidy Juárez.

Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (No acreditó)

Perú Libre: Flavio Cruz y María Taipe

Renovación Popular: Alejandro Muñante y Jorge Zeballos Aponte

Somos Perú: Ana Zegarra y Héctor Valer

Acción Popular: Luis Aragón y Carlos Alva Rojas

Avanza País: Alejandro Cavero Alva

Bancada Socialista: Alfredo Pariona Sinche

Honor y Democracia: Gladys Echaíz Ramos

Bloque Democrático Popular: Edgard Reymundo Mercado

Comisión de Ética

Fuerza Popular :Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan y Héctor Ventura Angel

APP: Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche

Podemos Perú: Kira Alcarraz

Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (No acreditó)

Perú Libre: Milagros Rivas Chacara

Renovación Popular: No acreditó

Somos Perú: Alex Paredes Gonzales

Acción Popular: Elvis Vergara Mendoza

Avanza País: No acreditó

Bancada Socialista: Alfredo Pariona Sinche

Honor y Democracia: No acreditó

Bloque Democrático Popular: Pasión Dávila