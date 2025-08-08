Fuerza Popular retendrá la presidencia de las Comisiones Agraria, Constitución, Economía y Producción hasta el 2026

Fuerza Popular seguirá teniendo el poder en las Comisiones Agraria, Constitución, Economía y Producción. A través de una publicación de sus redes sociales, la líder del partido, Keiko Fujimori, confirmó los nombres de los legisladores que estarán a la cabeza de estos grupos.
- Comisión Agraria: Vivian Olivos (2021-2022), Nilza Chacón (2022-2023) María Zeta(2023-2024) Eduardo Castillo (2024-2025) y Jeny López (2025- 2026).
- Comisión Constitución: Patricia Juárez (2021-2022) Hernando Guerra García (2022-2023), Martha Moyano (2023-2024) Fernando Rospigliosi (2024-2025) y Arturo Alegría (2025- 2026).
- Comisión Economía: Rosangella Barbarán (2022-2023) César Revilla (2023-2024) y Víctor Flores (2025-2026).
- Comisión Producción: Jorge Morante (2023-2024) Tania Ramírez García (2024 -2025) y Raúl Huamán (2025- 2026).
Perú Libre lograron mantener el control de una de las comisiones más influyentes, como Justicia, lo que les otorga capacidad para definir la agenda legislativa en temas clave para el país. Las negociaciones entre los partidos han derivado en acuerdos que reparten las comisiones bajo criterios de número de integrantes y peso político en el hemiciclo.
Otros grupos relevantes también han quedado en manos de agrupaciones con mayor representación parlamentaria. Alianza para el Progreso preside la Comisión de Presupuesto, responsable de la revisión del gasto público. En tanto, comisiones como Economía y Defensa han sido distribuidas entre Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País, siguiendo acuerdos y cuotas partidarias.
La distribución de estas presidencias determinará el rumbo de los debates y la aprobación de proyectos clave durante el periodo legislativo. El control de las principales comisiones otorga a las bancadas mayor poder de negociación, capacidad de archivar iniciativas y prioridad en la agenda parlamentaria, lo que impacta en el desarrollo político y social del país.
Otro caso particular es el de José Cueto, quien ha presidido la Comisión de Inteligencia desde que se instauró esta legislatura, y como la cabeza seguirá siendo para Honor y Democracia, podría quedarse en el lugar.
Miembros de la Comisión Permanente
Los integrantes de la Comisión Permanente del Parlamento, además de los miembros de la Mesa Directiva, son los siguientes:
- Fuerza Popular: Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura
- APP: Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena
- Podemos Perú: José Luna, Digna Calle y Heidy Juárez.
- Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (No acreditó)
- Perú Libre: Flavio Cruz y María Taipe
- Renovación Popular: Alejandro Muñante y Jorge Zeballos Aponte
- Somos Perú: Ana Zegarra y Héctor Valer
- Acción Popular: Luis Aragón y Carlos Alva Rojas
- Avanza País: Alejandro Cavero Alva
- Bancada Socialista: Alfredo Pariona Sinche
- Honor y Democracia: Gladys Echaíz Ramos
- Bloque Democrático Popular: Edgard Reymundo Mercado
Comisión de Ética
- Fuerza Popular:Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan y Héctor Ventura Angel
- APP: Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche
- Podemos Perú: Kira Alcarraz
- Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (No acreditó)
- Perú Libre: Milagros Rivas Chacara
- Renovación Popular: No acreditó
- Somos Perú: Alex Paredes Gonzales
- Acción Popular: Elvis Vergara Mendoza
- Avanza País: No acreditó
- Bancada Socialista: Alfredo Pariona Sinche
- Honor y Democracia: No acreditó
- Bloque Democrático Popular: Pasión Dávila