Arnold Castillo se lanza como tiktoker: el hijo de 20 años del expresidente irrumpe en redes con críticas a Dina Boluarte

El hijo del exmandatario, asilado en México, participa en transmisiones en directo donde comparte detalles sobre su vida en el extranjero y responde preguntas de sus seguidores

Por Luis Paucar

Arnold Castillo, hijo mayor del
Arnold Castillo, hijo mayor del expresidente Pedro Castillo, ha ganado notoriedad en TikTok con transmisiones desde México

Arnold Castillo, hijo mayor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha irrumpido en la plataforma TikTok con comentarios críticos hacia la presidenta Dina Boluarte y opiniones sobre la situación de inseguridad en Perú.

El joven de 20 años, estudiante de Informática y asilado en México (@arnxl.cp), interactúa con usuarios a través de transmisiones nocturnas que suelen arrancar después de las 19:00 horas y en las que responde preguntas sobre su vida en el país norteamericano, según ha corroborado Infobae Perú.

Al mencionar a su madre, la exprimera dama Lilia Paredes, afirmó que “se encuentra bien”, al igual que su hermana menor. Consultado sobre Boluarte, indicó compartir la opinión de “el 92%” de peruanos, en alusión al alto índice de desaprobación que registra la mandataria expuesto en los sondeos.

Calificó la criminalidad y las extorsiones en Perú como un “mal social” que requiere mayor atención, y descartó “por ahora” algún interés en la política. Suele mencionar con frecuencia a su provincia natal, Chota, una zona rural de Cajamarca, y ha manifestado que podría regresar al país durante su período vacacional.

El expresidente sigue en prisión
El expresidente sigue en prisión preventiva por intento de golpe de Estado, con una posible condena de hasta 34 años

El abogado Luis Walter Medrano, parte de la defensa legal del exmandatario, dijo a este medio no estar al tanto de las transmisiones en TikTok, aunque consideró que se trata del libre ejercicio de expresión. Explicó que mantiene contacto esporádico con la exprimera dama, pero que no ha recibido información sobre esta actividad en redes sociales.

“(Arnold) ya es una persona mayor de edad y sus opiniones no guardan relación alguna con el proceso judicial del expresidente, eso que quede bien claro”, señaló. También informó que no existiría impedimento alguno para que el hijo del exmandatario retorne a Lima por vacaciones, ya que el asilo concedido por México responde a motivos de protección.

Castillo, quien permanece en prisión preventiva en Lima tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, carece de comunicación con sus familiares desde que fue detenido, por lo que tampoco conoce la incursión de su primogénito.

“Los teléfonos del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) no permiten llamadas internacionales y los pedidos para disponer de un celular han sido rechazados”, señaló el letrado.

La última aparición televisiva de Arnold en el ámbito nacional ocurrió cuando abandonó Palacio de Gobierno pocos minutos después de su padre anunciara el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La televisión mostró su salida junto a su hermana menor, su madre y su tía, Yenifer Paredes. Infobae Perú intentó contactarlo sin éxito.

Aunque está detenido, mantiene sus
Aunque está detenido, mantiene sus aspiraciones políticas y rompió lazos con su exministro Nicolás Bustamante

Juicio

El exgobernante enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado, con una posible condena de 34 años por rebelión. Aunque permanece en prisión preventiva en Barbadillo, no tiene inhabilitación y podría postular en 2026.

Recientemente, acusó al exministro Nicolás Bustamante de actuar con deslealtad al no cumplir con la organización de su nuevo partido, Todo con el Pueblo. Por ello, anunció que le retira “de manera definitiva la confianza” y desautoriza “toda acción, declaración o decisión que realice” en su nombre o de su partido.

La agrupación anunció el pasado 19 de agosto que había logrado inscribirse oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque fuera del plazo para participar en los próximos comicios.

Cómo ahorrar en combustible en

Gobierno firma contrato para la

Congreso impulsa tres mociones de

Gabinete de Dina Boluarte EN

Chofer del caso Lady 2
Congreso impulsa tres mociones de

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte: así van los votos que motivarían su salida del Gobierno

Madre de Renzo Palacios, cantante

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

"Felipe Chávez es clave": Bayern

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

