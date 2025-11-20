Frutas y verduras con pesticidas prohibidos invaden Lima y Callao: agroquímicos no se eliminan con lavado ni cocción

Frutas y verduras contaminadas son vendidas en mercados y supermercados del Perú | Video: ATV

Lo que parece fresco, saludable y hasta nutritivo podría estar lejos de serlo. Un reciente monitoreo ciudadano encendió las alarmas sobre la calidad de las frutas y verduras que se comercializan a diario en mercados y supermercados de Lima y Callao: muchos de estos productos contienen residuos de pesticidas altamente tóxicos, varios de ellos prohibidos en el Perú y en otros países por sus efectos severos en la salud.

Según la denuncia difundida en ATV, respaldada por análisis de laboratorio, estos agroquímicos pueden causar desde cáncer hasta problemas de fertilidad, afectando especialmente a niños y adultos con consumo frecuente.

Pesticidas que penetran los alimento<b>s </b>

El movimiento ciudadano responsable del estudio evaluó productos de consumo cotidiano: espinaca, lechuga, brócoli, cebolla china, apio, pimiento, ají amarillo, duraznos, fresas, manzanas, entre otros.

De acuerdo con especialistas consultados, los residuos hallados no solo se adhieren a la superficie del vegetal, sino que se infiltran en los tejidos del alimento. Una vez ingeridos, estas moléculas pueden acumularse en órganos vitales como el hígado, los riñones, el colon y los intestinos.

Los altos niveles de agroquímicos en frutas y verduras elevan las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en Perú. (Andina)

“A la larga, estas partículas traen consecuencias graves, entre ellas cáncer. También alteran y reducen la fertilidad”, advirtió el vocero técnico involucrado en la investigación.

Brócoli y otros con 4 900% más del límite permitido

Los resultados son alarmantes. Una muestra de brócoli proveniente de un conocido supermercado del Callao registró un nivel de clorpirifos 4 900% por encima del máximo permitido. Este insecticida está vetado no solo en Perú, sino también en Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Argentina y Colombia por su peligrosidad comprobada para la salud humana y el ambiente.

Pero no es el único caso.

“Hemos encontrado apios con hasta 26 000% más del límite permitido. Los propios laboratorios se sorprenden del exceso”, explicaron los investigadores, destacando que en un solo análisis pueden detectarse entre 700 y 800 moléculas de pesticidas distintos.

Mercados de Lima con alimentos contaminados: ni lavarlos sirve

Muestras de espinaca adquiridas en mercados de Lince, Jesús María y Santa Anita revelaron la presencia simultánea de seis tipos de agroquímicos adheridos a las hojas y tallos, muchos de ellos imposibles de eliminar con lavados convencionales.

Pese al riesgo, los comerciantes reconocen que desconocen si los productos que ofrecen contienen químicos peligrosos. Mientras otros aseguran confiar únicamente en la apariencia o el sabor de sus frutas y verduras.

Si bien la inflación tuvo un resultado negativo en octubre, algunos alimentos sí subieron de precio. - Crédito Andina

Mientras tanto, las familias tratan de protegerse como pueden:

“Yo lo lavo con vinagre. Es lo único que puedo hacer. De todas maneras tenemos que comprar, porque es para los niños. Pero dicen que causa enfermedades…”, contó una madre de familia.

Sin embargo, especialistas advierten que ni vinagre, ni sal, ni varias lavadas eliminan los pesticidas que penetran el vegetal, y que incluso pueden resistir procesos de cocción.

Fiscalización inexistente

Aunque la ley establece que las municipalidades deben supervisar los productos que ingresan al comercio local, casi ninguna realiza este control. Pese a las reiteradas advertencias, la respuesta ha sido nula.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ya había advertido meses atrás sobre el ingreso y uso extendido de plaguicidas ilegales, adulterados o de contrabando, aplicados sin supervisión en cultivos que abastecen los mercados de todo el país.

Foto de archivo. Una mujer corta verduras en el comedor social donde trabaja en Pamplona Alta, un barrio de bajos ingresos en las afueras de la capital peruana donde los altos precios de los alimentos están poniendo las proteínas animales fuera del alcance de los residentes más vulnerables, en Lima, Perú, el 11 de abril. , 2022. Foto tomada el 11 de abril de 2022. REUTERS/Daniel Becerril

La falta de fiscalización también alcanza a SENASA, la entidad que debería controlar el ingreso de alimentos contaminados desde los grandes mercados mayoristas. Solo en el Gran Mercado Mayorista de Lima se reciben más de 9 000 toneladas de productos al día, que luego se distribuyen a bodegas, mercados y supermercados.

Sin un sistema sólido de control, los alimentos contaminados —desde su origen— terminan directamente en la mesa de miles de familias.