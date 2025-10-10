Contraloría alerta sobre peligro en la conservación de Kuélap por ausencia de especialistas clave y carencia de equipos esenciales

El informe identificó que persiste una carencia de profesionales en áreas fundamentales como geotecnia, hidrogeología y medio ambiente, lo que limita un diagnóstico adecuado y la planificación de medidas de protección en la Llaqta de Kuélap - Créditos: Andina.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al Ministerio de Cultura sobre riesgos inminentes para el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, uno de los principales sitios preincaicos de la región Amazonas y candidato a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El órgano de control advirtió que la insuficiente contratación de especialistas y la falta de adquisición de equipos clave ponen en peligro la integridad estructural, la preservación de los bienes culturales y el equilibrio ambiental del área protegida.

Un informe elaborado por el ente fiscalizador identificó la necesidad urgente de integrar profesionales en áreas como geotecnia, hidrogeología y medio ambiente para el Programa de Intervención Arqueológica e Interdisciplinaria del Complejo de Kuélap (PRIAK 2024-2029).

La observación responde a que, aunque el proyecto dispone de un plantel considerable de operarios y auxiliares, persiste la carencia de perfiles técnicos determinantes que permitan realizar un diagnóstico integral sobre los riesgos y definir acciones de mitigación enfocadas en la conservación de la Llaqta de Kuélap, así como en la recuperación del entorno.

La supervisión realizada en agosto evidenció que parte de las labores de remoción de vegetación y tala de árboles se efectuó sin la presencia del responsable ambiental, lo que supone un posible riesgo para especies protegidas o amenazadas que habitan en la zona - Créditos: Contraloría.

Durante una inspección realizada entre el 26 y 27 de agosto de 2025, se constató la tala de árboles y la remoción de vegetación con la finalidad de reducir amenazas para las edificaciones preincaicas.

Sin embargo, el retiro de la cobertura vegetal se ejecutó en ausencia del responsable ambiental y sin el diagnóstico correspondiente, una omisión que podría comprometer especies endémicas que se encuentran bajo protección o en peligro de extinción.

El informe de Contraloría también alertó que solo se ha concretado la compra del 4 % de los equipos informáticos, tecnológicos y de campo requeridos para el avance de las actividades planificadas en el PRIAK.

La gestión de bienes arqueológicos carece de trazabilidad adecuada, pues no existe un control efectivo del traslado y resguardo de piezas entre el campamento principal y el gabinete de conservación, lo que representa un riesgo adicional para la protección del legado de Kuélap - Créditos: Contraloría.

Esta limitación afecta la posibilidad de realizar estudios arqueológicos y análisis espaciales con la rigurosidad técnica necesaria. Elementos como balanzas, brújulas, dispositivos GPS, lupas para análisis geológico, cámaras profesionales, computadoras, drones, equipos de radio y cintas reflectantes permanecen pendientes de adquisición. Durante la revisión, se observó que la mayoría de los instrumentos en uso eran de propiedad individual de los trabajadores y no del programa. El único respaldo institucional correspondía a memorias extraíbles utilizadas para almacenar información recolectada en el campo.

La Contraloría recordó que el Ministerio de Cultura dispuso en octubre de 2024 la puesta en marcha del PRIAK, con un presupuesto cercano a los seis millones de soles para el año 2025, y delegó la ejecución a su Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas. El objetivo es la generación de evidencia científica que permita conservar la ciudadela y su entorno a largo plazo.

El avance del programa PRIAK se ha visto restringido por la adquisición de solo el 4 % de los equipos requeridos, lo que dificulta la ejecución de estudios arqueológicos, análisis espaciales y tareas de monitoreo con el nivel técnico necesario - Créditos: Contraloría.

Otro hallazgo crítico del informe se vinculó al acondicionamiento inadecuado del espacio habilitado en la ciudad de Chachapoyas para el almacenamiento de los bienes arqueológicos recuperados de Kuélap. El ambiente carece de techumbre, y los objetos se encuentran expuestos a condiciones adversas como polvo, humedad, cambios bruscos de temperatura y la posible presencia de animales. Se menciona, además, la presencia de materiales inflamables, instalaciones eléctricas deficientes y ausencia de medidas preventivas, lo que incrementa el peligro de daños y pérdidas en el acervo cultural.

El documento señala un control deficitario sobre el movimiento y custodia de las piezas arqueológicas, debido a la falta de trazabilidad de los bienes trasladados entre el campamento y el gabinete de conservación. Ante estas observaciones, la Contraloría notificó oficialmente al Ministerio de Cultura y recomendó implementar medidas urgentes para garantizar tanto la protección física del patrimonio como la consecución efectiva de los objetivos del PRIAK.