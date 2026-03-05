Kuélap es nuevamente declarado en emergencia por riesgo de colapso ante intensas lluvias en Amazonas

El Ministerio de Cultura de Perú declaró la emergencia en el Complejo Arqueológico de Kuélap debido al riesgo estructural por lluvias extremas.

El Ministerio de Cultura declaró en emergencia el Complejo Arqueológico de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, Amazonas, debido al riesgo inminente de colapso de sus estructuras por las intensas lluvias que afectan la región desde diciembre de 2025.

Según la Resolución Viceministerial N° 000049-2026-VMPCIC/MC, la medida responde a la recomendación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y busca evitar daños irreversibles en uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio preincaico del país.

Declaratoria de emergencia ante riesgo de colapso en Kuélap

El diagnóstico técnico advierte que la persistencia de precipitaciones extremas ha incrementado la infiltración de agua en los niveles subyacentes de la plataforma, debilitando las murallas perimetrales y el acceso principal del complejo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) prevé que las lluvias continuarán al menos hasta abril, lo que agrava el estado de vulnerabilidad de Kuélap y eleva la urgencia de intervenciones.

Las intensas precipitaciones desde diciembre de 2025 aceleraron el deterioro de las murallas y accesos principales del sitio arqueológico Kuélap.

La resolución dispone que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble coordinen acciones técnicas prioritarias durante 60 días. Entre ellas destacan el apuntalamiento y estabilización de las murallas, así como la intervención de accesos críticos.

El Ministerio de Cultura reconoce que el presupuesto del Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap no cubre emergencias como apuntalamientos, coberturas especializadas o estabilización de morteros, lo que limita la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Kuélap: centro preincaico clave de la Amazonía andina

Kuélap, construido por la cultura Chachapoyas entre los años 500 y 1570 d.C., es reconocido como uno de los principales centros políticos y arquitectónicos preincaicos de la Amazonía andina.

Destacan sus murallas, que alcanzan hasta 20 metros de altura y protegían más de 450 viviendas circulares, además de estructuras defensivas como el “Tintero” y el “Torreón”.

El Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap enfrenta limitaciones de presupuesto para medidas preventivas ante emergencias estructurales. EFE/Fernando Gimeno

El complejo se ubica a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro Barreta, y se accede a través de un moderno sistema de telecabinas. Esta facilidad de acceso ha impulsado a Kuélap como uno de los destinos turísticos más importantes del norte peruano, siendo comparado en su relevancia con Machu Picchu.

A pesar de su potencial turístico y valor histórico, Kuélap enfrenta reveses debido a su exposición constante a fenómenos naturales, especialmente las intensas lluvias que han puesto en riesgo su integridad estructural en los últimos años.

Declaratoria de emergencia tras anuncio de renovación y conservación internacional

La declaratoria de emergencia se da apenas un mes después de que el Ministerio de Cultura y el World Monuments Fund Perú firmaran un convenio para intervenir en tres áreas clave del complejo: la modernización del Centro de Visitantes, la conservación especializada de la portada de piedra de Malcapampa y la creación de un nuevo sendero de conexión.

El objetivo de este acuerdo es mejorar la experiencia de los visitantes, fortalecer la conservación patrimonial y promover un turismo sostenible en Kuélap. Las obras, a cargo del equipo técnico de WMF Perú en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, buscan asegurar la integridad y el valor histórico del monumento, con intervenciones previstas para concluir antes de fin de año.