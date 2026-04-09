Perro cae a abismo de más de 50 metros en Cañón de los Perdidos en Ica y es rescatado por ciudadano en zona de alto riesgo

El rescate ocurrió en un área con desniveles extremos, donde la falta de precaución puede desencadenar accidentes graves. Fcaebook

En el distrito de Ocucaje, provincia de Ica, un incidente puso en evidencia los riesgos que enfrentan quienes recorren espacios naturales sin las precauciones necesarias.

El episodio ocurrió en el Cañón de los Perdidos, un destino turístico que atrae a viajeros por sus paisajes y características únicas. Allí, un perro cayó a una zona de gran profundidad, lo que generó una reacción inmediata entre quienes se encontraban en el lugar.

El entorno, conocido por sus desniveles y superficies irregulares, representa un desafío constante para visitantes. En este escenario, la intervención de un ciudadano permitió cambiar el desenlace de una situación que pudo terminar en tragedia.

Rescate en una zona de alto riesgo

Un perro cayó a un abismo de más de 50 metros dentro del Cañón de los Perdidos y fue rescatado por un ciudadano. Composición: Infobae

El animal cayó a un abismo de más de 50 metros, en un área de difícil acceso dentro del cañón. La profundidad y la complejidad del terreno dificultaron cualquier intento de ayuda inmediata, lo que obligó a tomar decisiones rápidas.

Un hombre decidió descender para auxiliar al perro, pese a las condiciones adversas. El terreno irregular, sumado a la altura y la falta de rutas seguras, incrementó el nivel de riesgo durante la maniobra. A pesar de ello, logró alcanzar al animal y ponerlo a salvo.

El hecho generó reacciones de reconocimiento entre quienes presenciaron la escena y entre usuarios en redes sociales, donde el caso se difundió con rapidez.

Un destino turístico con riesgos visibles

Cañón de los perdidos. Créditos: @rotamundos

El Cañón de los Perdidos se ubica a 89 kilómetros al suroeste de la localidad de Santiago y cuenta con una extensión aproximada de 5 kilómetros. Su profundidad varía entre 200 y 300 metros, lo que lo convierte en un espacio de gran atractivo visual, pero también de riesgo.

El acceso implica un recorrido de cerca de 90 kilómetros desde la ciudad de Ica. El trayecto incluye un desvío en la carretera Panamericana Sur, seguido por un camino de trocha que conduce hasta la zona conocida como Boca del Río.

El cañón presenta cuatro niveles diferenciados. En el primero, ubicado en la desembocadura con el río Ica, se concentra la mayor presencia de vegetación. Este sector permite observar aves como garzas y ofrece un paisaje distinto dentro del entorno desértico.

Características naturales y formaciones geológicas

En el segundo nivel se encuentran formaciones conocidas como la Cara del Puma y el Ojo de Pez. Este último corresponde a un pozo de agua estancada, originado por lluvias y filtraciones subterráneas.

La zona más extensa corresponde a la garganta o desfiladero, donde el terreno irregular exige atención constante. En este sector se ubica también la Plaza Caracol, compuesta por configuraciones rocosas y un semitecho natural.

De acuerdo con estudios de geólogos y paleontólogos, el área fue un fondo marino hace entre 20 y 30 millones de años. Este origen explica las características del relieve y la composición del suelo.

Condiciones climáticas y biodiversidad

Semana Santa: Cañón de los perdidos (Foto: Captura)

El clima en la zona responde a las condiciones del desierto costero. Predominan días soleados durante todo el año, con presencia ocasional de nubosidad en invierno. Los vientos aumentan a partir de las 10 de la mañana y pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora.

El área forma parte de la región latitudinal subtropical y corresponde a una zona de vida denominada desierto desecado subtropical. En este entorno se identifican cuatro tipos de hábitats: vegetación ribereña, bosque y matorral seco, zonas de huayco y escorrentía, y desierto sin vegetación.

En total, se registran 40 especies de plantas y 32 especies de fauna. Entre ellas figuran aves, mamíferos, reptiles e insectos adaptados a condiciones extremas. También se observan especies como el zorro costero y aves migratorias.

Recomendaciones tras el incidente

El destino es promocionado como un espacio pet friendly, lo que permite el ingreso de mascotas. Sin embargo, el reciente incidente llevó a visitantes y pobladores a insistir en la necesidad de reforzar medidas de seguridad.

Las recomendaciones se centran en evitar zonas de riesgo, mantener control sobre los animales y respetar las rutas establecidas. El terreno, con desniveles pronunciados y superficies inestables, exige precaución constante durante el recorrido.