Perú

Vecinos de Carabayllo denuncian plaga de moscas por presunta avícola clandestina: “Mi hijo enfermó y las mascotas mueren”

Residentes de la urbanización Planicie 4 aseguran que la infestación persiste desde hace varios años y afecta alimentos, viviendas y espacios públicos

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Residentes de la urbanización La Planicie 4 en Carabayllo viven una pesadilla diaria debido a una incontrolable plaga de moscas. Denuncian que una avícola cercana es la causante del problema y protestan para exigir una solución inmediata. (Crédito: Latina Tv)

Vecinos de la urbanización Planicie 4, en el distrito de Carabayllo, denunciaron una grave infestación de moscas que, según afirman, afecta la zona desde hace varios años y estaría vinculada a una presunta granja avícola clandestina ubicada en la parte alta del sector. Los residentes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible y que la presencia masiva de insectos perjudica su salud y su vida cotidiana.

Durante un informe emitido por Latina Noticias, los vecinos mostraron bolsas y recipientes llenos de moscas muertas acumuladas dentro de sus viviendas. “Cada hora saco esto”, relató una residente mientras enseñaba la cantidad de insectos recogidos durante la mañana. Otra vecina afirmó: “Vivimos con moscas. No se puede ni comer ni dormir”.

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Los afectados señalaron que el problema estaría relacionado con una empresa agropecuaria identificada como “Pluma Blanca”, dedicada a la crianza de pollos. Según los testimonios de los vecinos, la presencia de moscas es constante y se extiende por calles, veredas y viviendas de toda la urbanización.

Familias de Carabayllo alertan crisis sanitaria por infestación de moscas cerca de viviendas. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)
Familias de Carabayllo alertan crisis sanitaria por infestación de moscas cerca de viviendas. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Vecinos denuncian problemas de salud

Los residentes indicaron que la situación sanitaria se ha agravado con la aparición de ratas y otros insectos en la zona. Además, denunciaron que varios niños se habrían enfermado por las condiciones en las que viven actualmente.

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“Mi hijo se ha enfermado”, declaró una vecina embarazada para las cámaras de Latina Noticias. La mujer también explicó que debe cocinar mientras utiliza insecticidas y matamoscas para intentar controlar la plaga. “Le sirvo comida a mi hija y la mosca se cae ahí mismo”, sostuvo.

Otra residente afirmó que las fumigaciones realizadas no han tenido resultados efectivos. “Fumigaron y vinieron más moscas”, aseguró uno de los vecinos. Incluso, algunos denunciaron que las mascotas de la zona habrían muerto tras las campañas de fumigación. “Se muere el perro, el gato”, comentó una de las afectadas.

Vecinos de Carabayllo protestan y exigen el cierre de una granja avícola que ha generado un grave problema de salud pública con una masiva plaga de moscas. Denuncian haber sido engañados al comprar sus terrenos y sentirse abandonados por el municipio. (Crédito: Latina Noticias)

Residentes aseguran que fueron engañados

Los vecinos también cuestionaron a la empresa inmobiliaria encargada de vender los terrenos en la urbanización. Según indicaron, nunca fueron informados sobre la cercanía de la granja avícola cuando adquirieron sus lotes.

“Si me hubieran dicho que había una granja, no financiaba mi terreno”, manifestó una residente. En esa línea, varios habitantes aseguraron sentirse “engañados” porque llegaron a la zona con la expectativa de cumplir el sueño de la casa propia.

Los testimonios recogidos por Latina Noticias revelaron que muchas familias viven en el lugar desde hace uno o dos años y desconocían la magnitud del problema sanitario. “Nos sentimos estafados”, señaló otra vecina, quien aseguró que la situación afecta principalmente a niños y adultos mayores.

Vecinos de Carabayllo denuncian invasión de moscas y acusan a presunta granja clandestina. (Foto: Captura video/Latina Noticias)
Vecinos de Carabayllo denuncian invasión de moscas y acusan a presunta granja clandestina. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Falta de acción de autoridades

Los afectados indicaron que presentaron denuncias ante la Municipalidad de Carabayllo y otras entidades, pero aseguran que hasta el momento no reciben una solución definitiva. Según los vecinos, la granja habría sido clausurada anteriormente, aunque continuaría operando.

“Es una granja clandestina. No tienen autorización municipal”, afirmó una de las residentes durante el reportaje televisivo. Otros señalaron que la empresa habría retirado los muros colocados tras una clausura previa y retomado sus actividades.

A pesar de haber sido sancionada, una empresa avícola en Carabayllo sigue operando y generando una grave plaga de moscas que afecta a cientos de familias. (Crédito: Latina Noticias)

Asimismo, cuestionaron la ausencia de autoridades municipales y sanitarias frente a la emergencia. “Estamos abandonados”, expresó un vecino. Los residentes solicitaron la intervención urgente de la municipalidad y del Ministerio de Salud para controlar la plaga y evitar mayores riesgos sanitarios en la urbanización.

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