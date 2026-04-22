FAP brinda festival aéreo gratuito y maniobras extremas en el cielo de Lima: Cómo y cuándo ver el espectáculo

FAP alista exhibición aérea por su aniversario hoy, miércoles 23 de julio| Andina

La expectativa crece en Lima ante la llegada del XVIII Festival Aéreo BALP 2026, donde la Fuerza Aérea del Perú (FAP) prepara un espectáculo gratuito de maniobras aéreas que promete captar la atención de miles.

El evento, programado para el sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas de Santiago de Surco, abre sus puertas a partir de las 9:00 a.m. y se extiende hasta las 5:00 p.m., según Andina canal online.

Este festival se convierte en una oportunidad única para presenciar la destreza de pilotos y paracaidistas que, con sus maniobras, buscan dejar una marca en la memoria de grandes y chicos.

El cielo de la capital peruana será surcado por la Escuadrilla Bicolor FAP, cuyos aviones Game Bird realizarán acrobacias de alta precisión. Los pilotos, entrenados para ejecutar formaciones sincronizadas y giros de complejidad, desafían la gravedad en cada pasada.

La sincronización y el control de estos movimientos reflejan años de disciplina y entrenamiento especializado, resaltó la FAP en declaraciones recogidas por el mencionado medio.

Entre los puntos más esperados, figura la participación de los Caballeros Azules, el equipo de paracaidismo de las Fuerzas Especiales FAP. Desde alturas considerables, los comandos saltan portando banderas y dejando tras de sí estelas de humo de colores, aterrizando con precisión en zonas determinadas. Esta exhibición revela la capacidad y la preparación que distingue a los integrantes de la fuerza.

(FAP)

Tecnología, historia y acceso para todos

El festival no solo ofrece emociones en el aire. La FAP organiza una exposición de aeronaves de combate, transporte y formación, donde los asistentes pueden acercarse al equipamiento que resguarda la soberanía nacional y participa en tareas de apoyo ante desastres.

Niños y adultos tienen la posibilidad de conocer de cerca la tecnología que respalda las operaciones de la fuerza, una experiencia que pocas veces resulta tan accesible para el público general.

En homenaje al capitán FAP José Quiñones Gonzales, héroe nacional que en 1941 entregó su vida durante el conflicto con Ecuador, el festival incorpora elementos de memoria histórica. La figura de Quiñones permanece como símbolo de entrega y coraje para generaciones de peruanos, según lo destaca la organización del evento.

Para quienes deseen asistir, la FAP ha dispuesto un sistema de registro digital obligatorio, accesible en su plataforma web. El ingreso es libre, aunque se requiere presentar el DNI y completar el formulario para obtener un código QR, medida que busca garantizar la seguridad y el control del aforo.

“Lo único que solicitamos a las personas es que si no se pudieron inscribir, que asistan con su DNI porque es un requisito fundamental para poder ingresar”, indicó la mayor July Coca, vocera del festival, en entrevista con Andina canal online.

La logística del evento incluye zonas de hidratación, primeros auxilios y una feria gastronómica, diseñadas para ofrecer comodidad a los asistentes. El acceso será exclusivamente peatonal, sin autorización para vehículos particulares, motos o bicicletas.

Horarios y detalles operativos

La organización espera recibir entre 25 mil y 30 mil asistentes durante el fin de semana, mientras que el equipo operativo está conformado por unos 5 mil efectivos entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal voluntario de la FAP.

El ingreso se habilita por la mañana, con exhibiciones programadas de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y una segunda jornada de 2:00 a 5:00 p.m., según la información oficial.