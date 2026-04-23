Perú

Dos aviones F16 de la Fuerza Aérea de EEUU llegaron al Perú para participar en el Festival Aéreo FAP 2026

En medio de la controversia por la suspensión de la compra de aviones militares, dos cazas F-16 de Estados Unidos participarán en el evento dedicado al héroe nacional José Abelardo Quiñones. La presencia de las aeronaves ocurre mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de la adquisición y el impacto de la crisis política

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Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegaron a la Base Aérea Las Palmas en Surco. Estas aeronaves participarán en el 18º Festival Aéreo de la FAP, un evento gratuito donde realizarán maniobras y acrobacias para el público. | 24 Horas

Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribaron a la base aérea Las Palmas, en Lima, con el objetivo de participar en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026 que organiza la Fuerza Aérea del Perú. La actividad se desarrollará durante el sábado 25 y el domingo 26 de abril, ofreciendo acceso libre al público que se registre previamente.

Las aeronaves estadounidenses llegaron al país en la tarde y permanecerán en la base realizando ensayos previos a las presentaciones programadas para el fin de semana. El evento cuenta con la participación tanto de pilotos y equipos peruanos como extranjeros, quienes ejecutarán maniobras acrobáticas y exhibiciones aéreas para los asistentes.

Esta edición del festival se lleva a cabo en homenaje al capitán José Abelardo Quiñones, uno de los referentes históricos de la aviación militar peruana, recordado por su acción en 1941 durante el conflicto con Ecuador. Además de los aviones estadounidenses, se presentarán unidades de la FAP como la Escuadrilla Bicolor y los Caballeros Azules, así como el equipo Viper Demo Team y los Wings of Blue.

Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina
Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina

¿En qué horario puedo asistir al evento?

El embajador de Estados Unidos en Perú invitó a la ciudadanía a acercarse a la base aérea de Surco desde las 9:00 de la mañana hasta las cinco de la tarde para presenciar las actividades. Las demostraciones buscan acercar a la población a la labor de la aviación militar y a la tecnología que emplean las fuerzas aéreas de ambos países.

Según fuentes de la FAP, los F-16 que participan en la exhibición guardan similitudes con los 24 aviones recientemente adquiridos por Perú, aunque la nueva flota nacional corresponde a una versión más moderna.

La Fuerza Aérea del Perú y Estados Unidos presentan maniobras conjuntas en el festival BALP | Fuerza Aérea del Perú
La Fuerza Aérea del Perú y Estados Unidos presentan maniobras conjuntas en el festival BALP | Fuerza Aérea del Perú

El festival, que consolida su lugar como uno de los principales espectáculos aéreos en la región, invita a familias y aficionados a vivir una experiencia vinculada al mundo de la aviación y al reconocimiento de figuras históricas nacionales. El acceso a las actividades es gratuito, previa inscripción en la página oficial de la Fuerza Aérea del Perú.

Tensión entre Perú y Estados Unidos

El conflicto entre Perú y Estados Unidos se desató tras la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 a una empresa estadounidense, una operación que ya contaba con la autorización del Parlamento peruano y el visto bueno de la Fuerza Aérea. El proceso, previsto para concretarse el 17 de abril, se detuvo de manera inesperada, lo que llevó a la renuncia del ministro de Defensa y del excanciller Hugo de Zela, quien acusó a Balcázar de mentir sobre su participación en las negociaciones.

El mandatario negó haber intervenido en el acuerdo y aseguró que la responsabilidad de avanzar con la compra debe recaer en el próximo gobierno, priorizando la atención de necesidades sociales como salud y educación antes que nuevas adquisiciones militares. La situación generó tensiones al interior del gabinete y un ambiente de incertidumbre en la relación bilateral, agravada por la falta de comunicación oficial sobre la paralización del contrato.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, mantuvo una reunión con el primer ministro Luis Arroyo para abordar la situación, en un intento por reducir el impacto diplomático de la crisis y buscar una salida institucional al impasse generado por la postergación de la compra.

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