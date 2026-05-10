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Así celebraron el Día de la Madre internos e internas en cárceles del Perú: recitales, talleres y reencuentros

Más de 40 participantes del programa Orquestando ofrecieron presentaciones musicales, mientras 130 mujeres privadas de libertad protagonizaron encuentros cargados de emoción en Chorrillos

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INPE - Cárceles - Día de la Madre - Perú - 10 mayo
Composición: Infobae Perú

En el marco del Día de la Madre 2026, el INPE desarrolló una serie de actividades en distintos establecimientos penitenciarios del país con el objetivo de reforzar los procesos de resocialización y destacar el papel clave de la familia en la vida de las personas privadas de libertad. Las jornadas estuvieron marcadas por momentos de alta carga emocional, donde la música, el arte y los reencuentros familiares se convirtieron en los principales vehículos de expresión.

Las iniciativas del INPE se desplegaron tanto en regiones como en la capital, evidenciando una estrategia institucional enfocada en fortalecer los vínculos afectivos y promover espacios de desarrollo personal dentro de los penales. Desde presentaciones musicales preparadas durante semanas hasta encuentros cara a cara entre internas y sus madres, las actividades buscaron poner en el centro la importancia del soporte emocional en los procesos de reinserción social.

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Internos de Huánuco emocionan con recital musical por el Día de la Madre

INPE - Cárceles - Día de la Madre - Perú - 10 mayo
Foto: gob.pe

Uno de los momentos más representativos se vivió en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, donde 40 internos del programa Orquestando ofrecieron una presentación musical especialmente preparada para rendir homenaje a sus madres. El recital fue el resultado de intensas jornadas de ensayo, en las que los participantes trabajaron de manera constante para perfeccionar cada interpretación.

Bajo la dirección técnica de la docente Rosario Gamarra Solano, los internos lograron articular un espectáculo que recorrió distintos géneros tradicionales como la polca, la ranchera y el huayno, generando una conexión directa con el público. Las interpretaciones de temas como “Amor eterno”, “Mamita linda”, “Yo vendo unos ojos negros” e “Y volveré” marcaron los momentos más emotivos de la jornada.

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Cada pieza musical funcionó como un canal para expresar sentimientos y recuerdos ligados a la figura materna, convirtiendo el escenario en un espacio de comunicación emocional. La dedicación mostrada por los internos durante la presentación reflejó el impacto que tienen este tipo de talleres en su proceso de formación.

El director del penal, Walter Vásquez Rodríguez, destacó que la participación en actividades culturales permite a los internos trabajar en la recuperación de su dignidad y fortalecer su compromiso con la sociedad. En ese sentido, la música se consolida como una herramienta que impulsa habilidades como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia, aspectos clave en los procesos de reinserción social.

Reencuentros, arte y talleres: la emotiva jornada en el penal de Chorrillos

INPE - Cárceles - Día de la Madre - Perú - 10 mayo
Foto: gob.pe

En Lima, el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos fue escenario de una jornada marcada por la emoción. Un total de 130 internas protagonizaron un reencuentro con sus madres, en un espacio diseñado para fortalecer los lazos familiares y generar momentos de cercanía.

Durante la actividad, las asistentes compartieron instantes de diálogo y reflexión, en un ambiente que priorizó el contacto humano y el acompañamiento emocional. Este tipo de encuentros forma parte de las estrategias orientadas a reforzar el soporte afectivo, considerado un elemento clave en los procesos de cambio personal.

La ceremonia también incluyó el reconocimiento a servidoras penitenciarias como Rogelia Solsol Montoya, Julia Requena Márquez y Natividad Berrocal Palomino, quienes fueron destacadas por su labor dentro del sistema. La directora del penal, Doris Nakandakari Saquia, resaltó el significado del Día de la Madre como una fecha que simboliza fortaleza, dedicación y compromiso.

A lo largo de la jornada, el público pudo disfrutar de presentaciones artísticas a cargo del elenco cultural del penal y del coro “Orquestando”, donde las internas demostraron su talento y disciplina. Estas actividades forman parte de un enfoque integral que busca fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades.

Como parte del programa, también se inauguraron talleres de manualidades y pintura, orientados a brindar nuevas herramientas a las internas. El taller de pintura cuenta con el apoyo del promotor artístico Enrico Rigosa, quien capacita a un grupo de participantes en diversas técnicas, mientras que el taller de manualidades beneficiará a 35 internas bajo la guía de docentes especializadas.

Estas iniciativas apuntan a generar oportunidades que permitan a las internas desarrollar capacidades productivas y creativas dentro del entorno penitenciario. Además, contribuyen a fortalecer la autoestima y a construir nuevas perspectivas de vida.

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