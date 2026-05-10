Mario Hart enternece las redes con emotiva sorpresa a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre

Korina Rivadeneira comparte un momento de alegría y ternura con sus hijos, celebrando el Día de la Madre con una emotiva sorpresa organizada por Mario Hart.

En medio de losrumores de separación que llevan meses rodeando su relación, Mario Hart eligió el Día de la Madre para hacer un gesto que no pasó desapercibido. El piloto automovilístico organizó junto a sus hijos una sorpresa para Korina Rivadeneira y compartió el emotivo momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que dejó en claro su admiración por la modelo venezolana como madre.

En un video lleno de ternura, los pequeños hijos de Korina Rivadeneira y Mario Hart la sorprenden con un regalo especial. La reacción de la mamá es pura emoción y amor. Video: Instagram Mario Hart

A través de sus historias de Instagram, Hart publicó el video del instante en que sus pequeños llaman a la puerta donde se encontraba Korina y entran con un ramo de girasoles y una bolsa de regalo. La reacción de la modelo no tardó en llegar: visiblemente emocionada, los abrazó con fuerza mientras exclamaba “¡Me encantó! ¡Gracias, ven aquí mi amor!”.

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El piloto grabó la escena a la distancia y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de afecto. “Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira. Eres una mamá increíble. ¡Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre!”, escribió Hart, dejando en claro que, más allá de las especulaciones mediáticas, quiso rendirle un homenaje público en una fecha que celebra el amor y la entrega de las madres.

Un gesto que contrasta con los rumores de crisis

La publicación de Mario Hart generó sorpresa entre sus seguidores, ya que llega en un contexto marcado por semanas de especulaciones sobre una posible separación. Los rumores tomaron fuerza al observar que la pareja había reducido notablemente sus publicaciones conjuntas en redes sociales, que Korina viajó sola con sus hijos al extranjero y que fueron captados durmiendo en lugares distintos, coincidiendo con el proceso de venta de la casa familiar en Chorrillos.

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Un saludo de cumpleaños de Korina a Mario que muchos usuarios calificaron de “frío” también avivó las especulaciones. Ante la presión mediática, ambos han optado por la discreción. Korina señaló que “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”, mientras que Hart reconoció en una entrevista que “no todo es color de rosa” y que “los matrimonios están llenos de crisis”, aunque insistió en que cualquier anuncio oficial lo harían ellos mismos.

Korina Rivadeneira reacciona con alegría al ver la emotiva sorpresa que sus hijos, junto a Mario Hart, le prepararon por el Día de la Madre.

En ese mismo contexto, el piloto tuvo que salir a desmentir rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Paloma Fiuza, luego de que Israel Dreyfus insinuara un posible acercamiento entre ambos. “Es que no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije: ‘tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’”, contó Hart, aclarando que todo se trató de una reunión entre amigos.

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Una relación de casi una década con altibajos públicos

Mario Hart y Korina Rivadeneira iniciaron su relación en 2017, tras haberse conocido en el reality ‘Combate’ en 2013. Solo dos meses después de oficializar su romance, se casaron por lo civil, aunque la boda fue posteriormente anulada por irregularidades administrativas. La pareja ha expresado en distintas oportunidades su deseo de volver a casarse, aunque esto aún no se ha concretado.

A lo largo de los años, han compartido públicamente los desafíos de su vida en común, incluyendo las dificultades para tener hijos. Korina reveló en su momento que atravesaron un proceso difícil: “Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil. Yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos”. Hoy son padres de dos hijos, a quienes ambos consideran su prioridad.

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Korina Rivadeneira posa sonriente junto a su madre y sus dos hijos en una conmovedora fotografía familiar, parte de la celebración del Día de la Madre.

El gesto de Mario Hart por el Día de la Madre muestra que, pese a los rumores y la distancia pública que han mantenido en los últimos meses, la familia sigue siendo el eje de su vida compartida. La pareja no ha confirmado ninguna separación y, por ahora, prefiere que sean sus acciones las que hablen por ellos.