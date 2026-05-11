¿Cuánto pagaba ‘El Gran Chef Famosos’?: Yaco Eskenazi, el ‘Loco’ Wagner y Ale Fuller sorprenden a los fans con sus confesiones salariales

En una conversación llena de humor, Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner' comparan lo que ganaban en el programa 'El Gran Chef', y uno de ellos descubre con una reacción hilarante que le pagaban mucho menos que a su compañero. Video: YouTube Yaco y el Loco

Una conversación que empezó con nostalgia terminó en sorpresa, risas y más de una revelación incómoda. Yaco Eskenazi y Christian Wagner, conocido popularmente como el ‘Loco’ Wagner, se sentaron en el capítulo 17 de su pódcast ‘Yaco y el Loco’ para recordar sus respectivos pasos por‘El Gran Chef Famosos’ de Latina, y lo que comenzó como una charla sobre experiencias culinarias derivó en una de las confesiones más comentadas de la semana: los sueldos que cada uno recibía por semana en el programa.

Los invitados especiales del episodio fueron el exjurado del programa Javier Masías y la actriz Alessandra Fuller, quienes también habían sido participantes del exitoso formato gastronómico. La presencia de ambos abrió la puerta para que los conductores del pódcast hablaran sin filtros sobre lo que fue su experiencia dentro del set de cocina más popular de la televisión peruana.

PUBLICIDAD

La revelación que incomodó al ‘Loco’ Wagner

Fue el ‘Loco’ Wagner quien insistió en saber los números. Yaco Eskenazi había mencionado casi de pasada que una de las ventajas del programa era la posibilidad de trabajar solo un día a la semana y cobrar por los siete días completos, siempre que lograra salvarse de la nominación en la primera jornada.

“Como yo soy un picón de mier, yo quería cocinar y que mi comida salga rica. Porque en verdad lo chévere de ‘El gran chef’ es que tú te salves el primer día porque así ya no trabajas toda la semana y cobras toda la semana“, explicó Eskenazi.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi confirmó que cobraba S/ 15 000 por semana en 'El Gran Chef Famosos', el triple que el 'Loco' Wagner, quien recibía S/ 5000.

La frase encendió la curiosidad de Wagner, quien no tardó en preguntar: “¿Cuánto te pagan a la semana?”. Yaco evitó responder directamente, pero el ‘Loco’ no se rindió y le hizo la misma pregunta a Alessandra Fuller, quien fue la primera en revelar su cifra: “Me pagaban S/ 10 000 a la semana“.

La respuesta dejó a Wagner visiblemente afectado: “¿10 lucas te pagaban, en serio? Oye, me han caga** a mí”. El momento más tenso llegó cuando el propio Wagner confesó cuánto había cobrado él durante su participación: “A mí me pagaban cinco lucas, huev**“.

PUBLICIDAD

Y para cerrar el ciclo, Yaco Eskenazi terminó revelando que su sueldo semanal ascendía a S/ 15 000, exactamente el triple de lo que recibía su compañero. “Mejor no te digo cuánto me pagan a mí”, intentó esquivar Eskenazi, pero finalmente terminó confirmando la cifra.

Las diferencias salariales

Las revelaciones salariales de Yaco, el ‘Loco’ y Ale demostraron que los pagos iban de acuerdo a la popularidad, la trayectoria y el poder de negociación de cada figura. Eskenazi, con una carrera consolidada en el espectáculo y una amplia base de seguidores, tenía un perfil diferente al del ‘Loco’ Wagner, cuyo valor mediático, aunque alto, no se traducía en el mismo nivel de negociación frente a la producción.

PUBLICIDAD

En el show de 'Yaco y el Loco' conversaron con Javier Masías sobre su experiencia en 'El Gran Chef Famosos'. También contó sobre los platos más feos que probó, las anécdotas detrás de cámaras y el secreto de su impresionante transformación física al bajar más de 40 kilos. Video: YouTube Yaco y el Loco

El caso de Alessandra Fuller también llama la atención. La actriz, conocida por su participación en ‘Ven, Baila Quinceañera’ y ser una conocida influencer, entre otras producciones, recibía S/ 10 000 semanales, una cifra que se ubica entre los dos extremos revelados en la conversación.

‘El Gran Chef Famosos’ y el formato que lo hizo exitoso

‘El Gran Chef Famosos’ se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión peruana en los últimos años. El formato, que reunía a figuras del espectáculo, el deporte y los medios para competir en retos culinarios bajo la supervisión de un jurado exigente, logró conectar con audiencias de todas las edades y generó conversaciones que trascendían la pantalla.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi recordó que su experiencia en el programa fue positiva en términos de aprendizaje, aunque reconoció que no logró mantener el contacto con sus compañeros de temporada después de finalizar su participación.

El ‘Loco’ Wagner, por su parte, fue uno de los participantes más comentados por el público, no precisamente por sus habilidades culinarias, sino por su actitud desenfadada y su capacidad para generar momentos de humor dentro del set.

PUBLICIDAD

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

Un pódcast que se convirtió en fenómeno

La revelación sobre los sueldos llegó en el contexto de ‘Yaco y el Loco’, el proyecto que hoy ocupa el centro de la agenda de ambos. Lo que comenzó como un pódcast informal entre amigos de barrio se convirtió en un espectáculo de stand up que ha crecido hasta tener demanda internacional, factor determinante para que Yaco Eskenazi tomara la decisión de dejar la conducción de ‘La Granja VIP’ a fines de abril.

“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera, he tenido que tomar esta difícil decisión”, explicó Eskenazi al anunciar su salida del reality de Panamericana Televisión, donde compartió conducción con Ethel Pozo.

PUBLICIDAD

La salida fue emotiva: Pozo no pudo contener las lágrimas al despedirse de su compañero, con quien además había cerrado un distanciamiento personal de más de dos años previo al proyecto.