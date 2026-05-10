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San Martín quiere dar el golpe con los posibles fichajes de Yanlis Féliz y Meegan Hart: “Supongo que sí quieren venir”

La dirigencia de la USMP confirmó su interés por contratar a las dos figuras internacionales de Alianza Lima, quienes pese a no haber sido siempre titulares lograron destacar por su buen rendimiento durante la temporada

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Yudy Balcázar, gerente deportiva de la USMP, conversa con Ovación sobre los rumores de la llegada de dos jugadoras extranjeras conocidas en la liga. ¿Se pondrán la camiseta santa para la próxima temporada? - Ovación

La Universidad San Martín ya empezó a mover fichas pensando en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. Luego de quedarse con el subcampeonato nacional tras perder la final ante Alianza Lima, el club ‘santo’ busca potenciar su plantel con refuerzos de jerarquía y ya tiene en la mira a dos jugadoras extranjeras que precisamente defendieron la camiseta del conjunto ‘íntimo’ durante la campaña 2025/26: Yanlis Féliz y Meegan Hart.

La posibilidad fue revelada por Yudy Balcazar, actual gerenta deportiva de la USMP, quien confirmó públicamente el interés del club por incorporar a ambas voleibolistas al plantel en una reciente entrevista concedida al programa ‘Sobre La Net’ de Radio Ovación.

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La dirigente reconoció que la idea de incorporar a Féliz y Hart le parece atractiva, aunque dejó claro que las conversaciones todavía no están cerradas y que el club continúa evaluando la situación. “Me gustan las dos. Son muy buenas. Cuando me dieron la idea, dije qué bueno. En ese momento no lo había pensado, me dieron la idea, pero todavía no estamos al 100%”, declaró.

Sin embargo, también reveló que ya tuvo comunicación con ambas jugadoras foráneas y dejó entrever que existe interés de parte de ellas por sumarse al proyecto deportivo de San Martín, uno de los equipos más competitivos del vóley peruano en los últimos años.

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“Sí, ya me he comunicado con ambas. Yo supongo que sí quieren venir. Ellas consideran que San Martín es un equipo que va a estar peleando siempre arriba y toda jugadora quiere estar en las finales siempre”, agregó. Estas declaraciones rápidamente generaron expectativa entre los hinchas de la USMP, que esperan que el club logre reforzarse con nombres importantes para volver a competir directamente por el título nacional la próxima temporada.

San Martín quiere dar el golpe con los posibles fichajes de Yanlis Féliz y Meegan Hart.
San Martín quiere dar el golpe con los posibles fichajes de Yanlis Féliz y Meegan Hart. Crédito: Instagram

Dos extranjeras que destacaron en Alianza Lima

Tanto Yanlis Féliz como Meegan Hart tuvieron participación en la campaña tricampeona de Alianza Lima, aunque la mayor parte del tiempo ocuparon un rol secundario dentro del plantel dirigido por Facundo Morando.

Pese a no ser titulares indiscutibles durante toda la temporada, ambas lograron demostrar su calidad y capacidad cada vez que les tocó ingresar al campo. La fuerte competencia dentro del equipo ‘íntimo’ limitó sus oportunidades, aunque dejaron muy buenas impresiones tanto en el aspecto ofensivo como defensivo.

En el caso de Meegan Hart, la central estadounidense aportó solidez en el bloqueo y experiencia internacional en torneos importantes como el Mundial y el Sudamericano de Clubes. Por su parte, Yanlis Féliz terminó consolidándose como una de las jugadoras más destacadas en la etapa decisiva de la Liga Peruana de Vóley gracias a su potencia ofensiva y capacidad de definición.

Yanlis Féliz y Meegan Hart reforzaron a Alianza Lima la más reciente temporada.
Yanlis Féliz y Meegan Hart reforzaron a Alianza Lima la más reciente temporada. Crédito: Prensa AL

Yanlis Féliz fue figura en la final

La atacante dominicana tuvo más oportunidades de juego que su compañera a lo largo de la temporada y respondió con actuaciones de gran nivel. Su mejor presentación llegó precisamente en la final frente a San Martín, donde fue determinante para que Alianza Lima consiguiera el tricampeonato nacional.

Féliz mostró toda su potencia ofensiva y terminó como la máxima anotadora del encuentro decisivo con 21 puntos, siendo una de las principales figuras de la definición. Ese rendimiento terminó convenciendo aún más a la dirigencia ‘santa’, que ahora busca incorporarla como una de las piezas fuertes de su proyecto deportivo para la próxima campaña.

Por ahora, las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial y no existe nada definido. Sin embargo, en San Martín ya dejaron claro que la intención es armar un plantel más competitivo y volver a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley.

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