Enviado vaticano al Perú revela que el Papa León XIV lo contactó “apenas fue elegido” para seguir con el fin del Sodalicio

El Papa León XIV pidió personalmente que continúe y finalice el proceso de liquidación del Sodalicio de Vida Cristiana, siguiendo la línea marcada por el Papa Francisco

Jordi Bertomeu, el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones contra el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas, reveló este viernes que el Papa León XIV lo contactó pocas horas después de su elección, que ocurrió hace un año, para pedirle que el proceso iniciado por Francisco contra la organización continúe hasta su etapa final.

“Unas horas después ya se puso en contacto conmigo para decirme que quería que lo que había empezado con Francisco continuase y acabase. Por tanto, no solo no abrogaba la decisión tomada por Francisco, sino que quería que continuase el proceso de liquidación de las familias espirituales del Sodalicio. Y además, como quiso Francisco”, dijo en una rueda de prensa.

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Bertomeu, que se encuentra en el país para recibir nuevas denuncias contra el SVC en un plazo abierto del 4 al 22 de mayo, mencionó que el proceso de investigación realizado por El Vaticano contra los abusos cometidos dentro la sociedad fundada por el laico Luis Fernando Figari, puede convertirse en un modelo para atender otros casos similares en organizaciones religiosas transnacionales que abarcan distintos estratos de la curia.

“El Papa Francisco se dio cuenta también que todo partía de un falso carisma. Por tanto, el fundador no era un fundador como tal, sino era un gurú, lo más parecido a un gurú y, por tanto, todo lo fundado por él tenía que ser suprimido. Y esta fue la decisión del Papa Francisco, que el Papa León, apenas elegido, confirmó y quiso que continuase”, dijo.

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Jordi Bertomeu, comisario del Vaticano, confirmó que en pocos días han recibido más de cien nuevas denuncias de víctimas y que el proceso busca reparar e indemnizar

Sobre el proceso actual, el enviado confirmó que en cinco días de trabajo en la Nunciatura han recibido denuncias de más de cien víctimas, aunque estimó que pueden llegar a ser el doble. “Estos días estoy viendo situaciones muy lamentables. He visto gente con los ojos vacíos, gente perdida, que no sabe ni por dónde empezar para explicar todo el trauma que les ha generado haber pertenecido a una organización que fue declarada en su momento como sectaria, lo cual también es un punto de novedad en la Iglesia”, describió.

El comisario consideró que todavía hay más casos de abusos por descubrir, pues en este nuevo plazo de presentación de denuncias están llegando personas que no lo habían hecho en 2023, al tener ahora la confianza respecto a esta misión del Vaticano, luego de las sanciones impuestas a la organización.

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Respecto al dinero que dispone el SVC para las indemnizaciones, Bertomeu aseguró que desconoce el valor total. “Mi deber es recordar a lo que queda del Sodalicio que tienen un deber de justicia y que, con su dinero, tienen que pagar, porque hay víctimas que les acusan por el tiempo que estuvieron en sus organizaciones”.

Bertomeu destacó que el proceso del caso es inédito, al conformarse una misión diplomática especial y personal del papa para realizar las investigaciones por encima de los dicasterios y entregar un informe al mismo pontífice, para que lo remita a las instancias vaticanas correspondientes en las que se deciden las sanciones.

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El obispo Roberto Prevost junto al papa Francisco sosteniendo un documento de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo.

“Supongo que este modo de proceder será estudiando y pensado para otras organizaciones de iglesia que operan a nivel transnacional con una gran complejidad”, sostuvo.

“Nos hemos dado cuenta de que hay problemas que sobrepasan mucho al nivel diocesano, porque un obispo no puede investigar aquello porque tiene muchas ramas, pero incluso puede sobrepasar a nivel de Conferencia Episcopal o de un organismo de la curia romana, y en este caso estamos aprendiendo todo”, agregó.

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“Los agresores siguen en su sitio”

El primer denunciante del Sodalicio, José Enrique Escardó, consideró que la Iglesia católica mantiene “un engaño en el proceso de supresión y reparación”, pues “las víctimas no la hemos recibido y los agresores siguen en su sitio”.

“Los curas no han sido reducidos al estado laical (incluido el aún obispo Eguren) y los laicos consagrados siguen dando lecciones de cristianismo como si nada hubiera pasado”, señaló en un pronunciamiento en X, al advertir que ponerle precio al sufrimiento es revictimizante y que “considerar que reparar es pagar es una maniobra que solo apunta al silencio de las víctimas”.

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