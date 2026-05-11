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Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia tras su salida de 'La Granja VIP': "Es manipulador, es el peor de todos"

La actriz peruana no se guardó nada y señaló al participante argentino como el más manipulador del reality, dejando en claro que su eliminación estuvo marcada por una polémica decisión en el duelo semanal

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Tras su salida de 'La Granja VIP', Celine Aguirre no se guarda nada y arremete contra Pablo Heredia, a quien califica como el 'más manipulador' y el 'peor' concursante, asegurando que su amabilidad es solo una fachada. Video: La Granja VIP

Celine Aguirre se convirtió en la octava eliminada de ‘La Granja VIP’ en la gala del sábado 9 de mayo, y no tardó en expresar su malestar contra Pablo Heredia, el participante que la envió a la zona de eliminación en un giro estratégico que selló su salida del reality. La actriz, gemela de Marisol Aguirre, fue contundente al calificar al actor argentino como el peor de todos los participantes.

“No le creo nada a Pablo, es el peor de todos. No le creo nada. Es el más manipulador. Está bien con Dios y con el diablo. Es lo peor que hay ahí dentro. Porque las otras víboras, por lo menos, en la cara te lo dicen, no son sinvergüenzas. Y eso de alguna manera se respeta", declaró Celine durante su participación en el post-show, en conversación con Ric La Torre y Luciana Roy.

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Al ser consultada sobre qué le molesta específicamente de Heredia, la actriz fue más precisa: “Se hace el buena gente con todo el mundo y es el peor. Es el que manipula. Se para, ayuda en todo, ayuda aquí, ayuda allá, te da la mano y después voltea y la clava para atrás”.

Celine también cuestionó la relación dePablo Heredia con Shirley Arica, insinuando que incluso ese vínculo sentimental respondería a una estrategia dentro del juego. “Todo lo tiene calculado. Yo creería que hasta la relación con Shirley la tiene calculada para este reality. No le creo. Sabe que la gente quiere ver novela, entonces a esa pareja no la van a sacar hasta el final. Esa es una de sus tácticas", sentenció.

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Imagen dividida mostrando a Celine Aguirre con camisa azul a la izquierda y a Pablo Heredia con barba y collar oscuro a la derecha, ambos con expresiones serias
Celine Aguirre queda fuera de 'La Granja VIP' tras polémica nominación de Pablo Heredia y desata fuertes críticas en el reality.

La traición que selló su eliminación

La eliminación de Celine Aguirre se produjo luego de que Pablo Heredia ganara el duelo de la semana y, en un giro inesperado, decidiera enviarla a la zona de nominación en lugar de Gabriela Herrera, opción que, según reveló Ric La Torre en el post-show, había sido acordada previamente por el Team Víboras.

La decisión de Heredia de ir en contra del plan del grupo determinó el destino de Celine, quien recibió menos votos del público que Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica.

Antes de retirarse, Celine tuvo un emotivo reencuentro con sus hijas Isabel y Martina, quienes estuvieron presentes en el set para despedirla. “Me he divertido. Gracias a todos”, declaró al salir, aunque ya en el post-show mostró su lado más crítico. También tuvo tiempo para pedirle a Mónica Torres, su gran amiga dentro del reality, que se mantuviera fuerte y resistiera.

La actriz Celine Aguirre es captada en un momento de furia, lanzando duros calificativos contra su compañera Pati Lorena durante el reality show 'La Granja VIP Perú', generando controversia en redes sociales. Video: TikTok

Una participante polémica hasta el final

El paso de Celine Aguirre por el repechaje de ‘La Granja VIP’ no estuvo exento de controversias. Días antes de su eliminación, la actriz generó repudio en redes sociales al referirse a Pati Lorena con insultos durante un almuerzo. “La vieja de m** esa”, dijo delante de Mónica Torres, Pamela López y Paul Michael, comentario que fue criticado por los televidentes. Previamente, ya había generado polémica al calificar a Pati Lorena de “psicópata” en una entrevista fuera del reality.

Con la salida de Celine Aguirre, la competencia en ‘La Granja VIP’ sigue su curso con Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica de regreso en la casa, mientras Pablo Heredia continúa siendo uno de los participantes más estratégicos y comentados del programa.

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