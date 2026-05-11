Perú

Estremecedor hallazgo en Iquitos: mujer es encontrada en estado de descomposición sobre el cuerpo de su esposo aún con vida

La noticia ha movilizado a equipos policiales y forenses, mientras los habitantes de la comunidad de San Pedro intentan comprender el dramático episodio que interrumpió la rutina de este asentamiento ribereño

Guardar
Google icon
La comunidad de San Pedro, en Iquitos, está consternada tras el macabro hallazgo de Juliana Urrea, fallecida, y su esposo, Carlos Pereira, en estado crítico. Familiares, alertados por el mal olor, los encontraron días después de perder contacto. La madre de la víctima relata su última conversación. - Exitosa Noticias

Un estremecedor hallazgo en Iquitos conmocionó a la comunidad de San Pedro, ubicada en la cuenca del río Nanay. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Juliana Urrea Escobar —de 54 años— en avanzado estado de descomposición, y a su esposo, Carlos Alberto Pereira Reátegui, de 55 años, aún con signos vitales debajo de ella. El hecho, descubierto en una vivienda rural el pasado jueves, mantiene en vilo a la población y ha motivado la intervención de la Policía Nacional del Perú, que continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

La pareja había viajado desde su residencia en el distrito de Punchana, en Iquitos, rumbo a San Pedro para participar en una reunión comunal vinculada a proyectos de electrificación local, según relataron familiares y vecinos a Exitosa Noticias. Ambos mantenían una propiedad en la zona desde hacía varios años, donde, de acuerdo con testimonios recogidos, no se habían registrado conflictos graves previos.

PUBLICIDAD

El jueves, familiares y vecinos, alertados por el fuerte olor proveniente de la vivienda, decidieron forzar el ingreso tras varios días sin noticias de la pareja. El cuerpo de Juliana Urrea fue hallado sobre el de su esposo, quien se encontraba desnudo y en estado crítico, pero aún con vida. Esta escena, corroborada por la Policía Nacional, elevó la preocupación sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la mujer y el deterioro de la salud de su esposo.

Mujer es encontrada en estado de descomposición sobre el cuerpo de su esposo aún con vida
Mujer es encontrada en estado de descomposición sobre el cuerpo de su esposo aún con vida - Exitosa

¿Cómo se produjo el hallazgo y cuál es la situación médica del sobreviviente?

Los hijos de la pareja, residentes en Lima, autorizaron a los vecinos y familiares en Iquitos a romper una ventana para ingresar a la casa, ante la ausencia de respuesta a sus llamadas desde el martes anterior. Según la versión de la madre de la fallecida, María Luz Escobar, los teléfonos celulares de la pareja dejaron de contestar la noche del martes, lo que incrementó la alarma entre los familiares.

PUBLICIDAD

La intervención permitió descubrir a Carlos Alberto Pereira aún con vida, a pesar de las precarias condiciones de encierro. Fue trasladado de inmediato al Hospital Apoyo Iquitos, donde permanece internado bajo atención médica. El cuerpo de Juliana Urrea fue derivado a la morgue del Ministerio Público para los exámenes correspondientes.

¿Qué antecedentes y dudas persisten en torno al caso?

Juliana Urrea y Carlos Pereira convivían desde hacía varios años en la comunidad de San Pedro, donde gestionaban una finca con varias habitaciones. Según los relatos de la madre de Juliana, la rutina de la pareja no presentaba irregularidades significativas y ambos participaban activamente en la vida comunal. La última conversación entre madre e hija, registrada la tarde del martes, no anticipó ninguna situación inusual.

Estremecedor hallazgo en Iquitos:allazgo en Iquitos
Estremecedor hallazgo en Iquitos:allazgo en Iquitos - Exitosa

La Policía Nacional del Perú ha evitado por el momento ofrecer una hipótesis definitiva, mientras avanza la investigación para determinar las causas del deceso de Urrea y las circunstancias que llevaron a Pereira a quedar atrapado en la vivienda. No se han reportado signos evidentes de violencia o robo, aunque la autopsia y los peritajes toxicológicos serán determinantes para orientar la investigación.

¿Qué impacto ha generado el caso en la comunidad y cuáles son los próximos pasos?

El hecho ha generado conmoción tanto en San Pedro como en Iquitos, donde la familia de la fallecida reclama respuestas ante el inusual desenlace. Vecinos y autoridades comunales han expresado su consternación y piden celeridad en los resultados forenses y en la investigación policial.

Por ahora, la comunidad permanece expectante ante los avances en la investigación oficial. El Ministerio Público y la Policía Nacional han reiterado que cualquier comunicación oficial sobre el caso será proporcionada una vez concluyan los análisis forenses y se recojan los testimonios necesarios para esclarecer el motivo de la tragedia.

Temas Relacionados

Iquitoscrimenperu-noticias

Más Noticias

Enviado vaticano al Perú revela que el Papa León XIV lo contactó “apenas fue elegido” para seguir con el fin del Sodalicio

El comisario llegó al país para recibir denuncias y avanzar en la reparación. No obstante, el primer denunciante del SVC sostuvo que todo es una “mentira” porque los responsables siguen en sus cargos y la reparación económica “busca silenciar”

Enviado vaticano al Perú revela que el Papa León XIV lo contactó “apenas fue elegido” para seguir con el fin del Sodalicio

K-pop: ‘Champion’ de BLACKPINK domina el ranking de las 10 canciones más escuchadas de iTunes en Perú

En la llamada segunda generación del K-pop hay grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA, Wonder Girls y más

K-pop: ‘Champion’ de BLACKPINK domina el ranking de las 10 canciones más escuchadas de iTunes en Perú

Gerenta de San Martín cuenta la verdad sobre la renuncia de Janice Torres en plena pelea por el título: “No regresó más”

Yudy Balcazar reveló detalles de la sorpresiva salida de la líbero nacional mientras se disputaban los ‘play offs’ por el trofeo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Gerenta de San Martín cuenta la verdad sobre la renuncia de Janice Torres en plena pelea por el título: “No regresó más”

Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia tras su salida de 'La Granja VIP': "Es manipulador, es el peor de todos"

La actriz peruana no se guardó nada y señaló al participante argentino como el más manipulador del reality, dejando en claro que su eliminación estuvo marcada por una polémica decisión en el duelo semanal

Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia tras su salida de 'La Granja VIP': "Es manipulador, es el peor de todos"

Así celebraron el Día de la Madre internos e internas en cárceles del Perú: recitales, talleres y reencuentros

Más de 40 participantes del programa Orquestando ofrecieron presentaciones musicales, mientras 130 mujeres privadas de libertad protagonizaron encuentros cargados de emoción en Chorrillos

Así celebraron el Día de la Madre internos e internas en cárceles del Perú: recitales, talleres y reencuentros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Noelia Herrera minimiza el feminicidio de Eyvi Ágreda, quemada viva por su acosador: “Pudo haberle pasado a un hombre”

Congresista Noelia Herrera minimiza el feminicidio de Eyvi Ágreda, quemada viva por su acosador: “Pudo haberle pasado a un hombre”

Dirigente Renee Cobeña lanza su candidatura a alcaldía de San Juan de Lurigancho en partido donde también postula Yehude Simon

ONPE al 99.575% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Cancillería gestiona evacuación de 405 estudiantes y profesores peruanos varados en Bolivia por protestas sociales

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

ENTRETENIMIENTO

Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia tras su salida de 'La Granja VIP': "Es manipulador, es el peor de todos"

Celine Aguirre arremete contra Pablo Heredia tras su salida de 'La Granja VIP': "Es manipulador, es el peor de todos"

Mario Hart enternece las redes con emotiva sorpresa a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre

Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes

Tula Rodríguez reflexiona en su primer Día de la Madre sin su hija: “Nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

DEPORTES

Gerenta de San Martín cuenta la verdad sobre la renuncia de Janice Torres en plena pelea por el título: “No regresó más”

Gerenta de San Martín cuenta la verdad sobre la renuncia de Janice Torres en plena pelea por el título: “No regresó más”

Héctor Cúper, candidato para ser DT de Universitario de Deportes: la vez que Ronaldo Nazário lo calificó como ‘el peor entrenador’

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

San Martín quiere dar el golpe con los posibles fichajes de Yanlis Féliz y Meegan Hart: “Supongo que sí quieren venir”

Diego Elías avanza a octavos de final del PSA World Championships tras contundente victoria en Giza