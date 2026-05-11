Estremecedor hallazgo en Iquitos: mujer es encontrada en estado de descomposición sobre el cuerpo de su esposo aún con vida

La comunidad de San Pedro, en Iquitos, está consternada tras el macabro hallazgo de Juliana Urrea, fallecida, y su esposo, Carlos Pereira, en estado crítico. Familiares, alertados por el mal olor, los encontraron días después de perder contacto. La madre de la víctima relata su última conversación. - Exitosa Noticias

Un estremecedor hallazgo en Iquitos conmocionó a la comunidad de San Pedro, ubicada en la cuenca del río Nanay. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Juliana Urrea Escobar —de 54 años— en avanzado estado de descomposición, y a su esposo, Carlos Alberto Pereira Reátegui, de 55 años, aún con signos vitales debajo de ella. El hecho, descubierto en una vivienda rural el pasado jueves, mantiene en vilo a la población y ha motivado la intervención de la Policía Nacional del Perú, que continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

La pareja había viajado desde su residencia en el distrito de Punchana, en Iquitos, rumbo a San Pedro para participar en una reunión comunal vinculada a proyectos de electrificación local, según relataron familiares y vecinos a Exitosa Noticias. Ambos mantenían una propiedad en la zona desde hacía varios años, donde, de acuerdo con testimonios recogidos, no se habían registrado conflictos graves previos.

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El jueves, familiares y vecinos, alertados por el fuerte olor proveniente de la vivienda, decidieron forzar el ingreso tras varios días sin noticias de la pareja. El cuerpo de Juliana Urrea fue hallado sobre el de su esposo, quien se encontraba desnudo y en estado crítico, pero aún con vida. Esta escena, corroborada por la Policía Nacional, elevó la preocupación sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la mujer y el deterioro de la salud de su esposo.

Mujer es encontrada en estado de descomposición sobre el cuerpo de su esposo aún con vida - Exitosa

¿Cómo se produjo el hallazgo y cuál es la situación médica del sobreviviente?

Los hijos de la pareja, residentes en Lima, autorizaron a los vecinos y familiares en Iquitos a romper una ventana para ingresar a la casa, ante la ausencia de respuesta a sus llamadas desde el martes anterior. Según la versión de la madre de la fallecida, María Luz Escobar, los teléfonos celulares de la pareja dejaron de contestar la noche del martes, lo que incrementó la alarma entre los familiares.

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La intervención permitió descubrir a Carlos Alberto Pereira aún con vida, a pesar de las precarias condiciones de encierro. Fue trasladado de inmediato al Hospital Apoyo Iquitos, donde permanece internado bajo atención médica. El cuerpo de Juliana Urrea fue derivado a la morgue del Ministerio Público para los exámenes correspondientes.

¿Qué antecedentes y dudas persisten en torno al caso?

Juliana Urrea y Carlos Pereira convivían desde hacía varios años en la comunidad de San Pedro, donde gestionaban una finca con varias habitaciones. Según los relatos de la madre de Juliana, la rutina de la pareja no presentaba irregularidades significativas y ambos participaban activamente en la vida comunal. La última conversación entre madre e hija, registrada la tarde del martes, no anticipó ninguna situación inusual.

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Estremecedor hallazgo en Iquitos:allazgo en Iquitos - Exitosa

La Policía Nacional del Perú ha evitado por el momento ofrecer una hipótesis definitiva, mientras avanza la investigación para determinar las causas del deceso de Urrea y las circunstancias que llevaron a Pereira a quedar atrapado en la vivienda. No se han reportado signos evidentes de violencia o robo, aunque la autopsia y los peritajes toxicológicos serán determinantes para orientar la investigación.

¿Qué impacto ha generado el caso en la comunidad y cuáles son los próximos pasos?

El hecho ha generado conmoción tanto en San Pedro como en Iquitos, donde la familia de la fallecida reclama respuestas ante el inusual desenlace. Vecinos y autoridades comunales han expresado su consternación y piden celeridad en los resultados forenses y en la investigación policial.

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Por ahora, la comunidad permanece expectante ante los avances en la investigación oficial. El Ministerio Público y la Policía Nacional han reiterado que cualquier comunicación oficial sobre el caso será proporcionada una vez concluyan los análisis forenses y se recojan los testimonios necesarios para esclarecer el motivo de la tragedia.