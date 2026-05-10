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Héctor Cúper, candidato para ser DT de Universitario de Deportes: la vez que Ronaldo Nazário lo calificó como ‘el peor entrenador’

Los cremas evalúan al argentino como principal opción para la conducción técnica del equipo en el Torneo Clausura 2026, priorizando su perfil de liderazgo, experiencia en clubes europeos y manejo de vestuario

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Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Ronaldo Nazário - Liga 1 – Perú – deportes – 10 mayo
El entrenador argentino, con experiencia en Valencia e Inter de Milán, se encuentra muy cerca de asumir la conducción del tricampeón peruano, buscando aportar su disciplina y amplio recorrido internacional en el Torneo Clausura 2026 (EFE)

La directiva de Universitario de Deportes ha intensificado la búsqueda del entrenador que tomará el mando del plantel para el segundo semestre del año, con el objetivo de revertir el rumbo tras una campaña marcada por la irregularidad.

En este escenario, la figura de Héctor Cúper, técnico argentino de 70 años, se ha posicionado como la alternativa más sólida que considera la administración del club para afrontar los próximos desafíos competitivos.

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Cúper, actualmente sin equipo tras su último ciclo al frente de la selección de Siria hasta mediados de 2024, cumple con el perfil internacional y la autoridad que la dirigencia considera indispensables para retomar la estabilidad futbolística. Su trayectoria incluye finales de la UEFA Champions League con el Valencia, títulos en el fútbol español y un extenso recorrido por selecciones nacionales y clubes de primer nivel.

Trayectoria de Héctor Cúper y motivos del interés de Universitario

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Ronaldo Nazário - Liga 1 – Perú – deportes – 10 mayo
Universitario apunta a la experiencia y jerarquía de Héctor Cúper, un técnico curtido en Europa y selecciones nacionales que conoce la presión de los grandes escenarios. (EFE)

La carrera de Héctor Cúper está respaldada por una vasta experiencia internacional y logros en distintos continentes. El entrenador argentino debutó profesionalmente en Huracán en 1995, luego pasó por Lanús —donde conquistó la Copa CONMEBOL en 1996— antes de iniciar su exitoso periplo europeo. Al mando de Mallorca y Valencia, alcanzó dos finales consecutivas de la UEFA Champions League (1999-2000 y 2000-2001) y sumó las Supercopas de España de 1998 y 1999, respectivamente.

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A lo largo de más de dos décadas, Cúper se desempeñó en banquillos de equipos como Inter de Milán, Real Betis y Parma. Además, dirigió selecciones nacionales en Asia, África y Europa: Egipto, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Georgia y Siria. Este recorrido le permitió gestionar planteles con figuras de renombre, entre ellos Ronaldo Nazário, Javier Zanetti, Pablo Aimar, Mohamed Salah y Samuel Eto’o.

La administración de Universitario, según confirmó el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Y uno feliz’, considera fundamental incorporar a un técnico con la capacidad de imponer disciplina y reorganizar el vestuario. La exigencia de resultados inmediatos y la presión propia de un club tricampeón en el fútbol peruano aumentan la necesidad de contar con un líder de jerarquía internacional.

Factores determinantes en la negociación y el perfil buscado

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Ronaldo Nazário - Liga 1 – Perú – deportes – 10 mayo
El posible arribo de Héctor Cúper depende ahora de aspectos económicos, mientras en Ate valoran su capacidad para manejar presión y reconstruir grupos competitivos. (EFE)

La posibilidad de que Cúper asuma el cargo se encuentra vinculada tanto a su disponibilidad como a las condiciones económicas de la negociación. El entrenador argentino, tras su reciente paso por Siria, mantiene abierta la opción de regresar a la actividad profesional, aunque el salario representa uno de los principales retos para la directiva crema. “Pronto puede haber acuerdo total. Héctor Cúper cerca de ser el DT de Universitario de Deportes”, publicó Gustavo Peralta en su cuenta oficial de ‘X’.

El interés del club radica en encontrar un profesional capaz de gestionar grupos en escenarios complejos y mantener la exigencia táctica. Cúper es conocido por su estilo pragmático, riguroso y disciplinado, características que la dirigencia asocia con el modelo de éxito reciente bajo el técnico Jorge Fossati, aunque con la impronta personal del argentino. Además, su predilección por la estructura 4-4-2 y el manejo de individualidades complejas son atributos valorados en Ate.

La designación de un entrenador de prestigio internacional también responde a la intención de Universitario de afrontar con garantías la recta final de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura. Directivos y aficionados consideran que la autoridad de Cúper puede ser decisiva para recuperar la regularidad y el rendimiento colectivo.

Su experiencia con Ronaldo Nazário

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Ronaldo Nazário - Liga 1 – Perú – deportes – 10 mayo
La fuerte personalidad de Héctor Cúper marcó etapas intensas en Europa, donde incluso figuras como Ronaldo Nazário cuestionaron sus métodos de disciplina y exigencia táctica. (EFE)

Uno de los episodios más recordados en la carrera de Cúper fue su relación con el delantero brasileño Ronaldo Nazário durante la etapa en el Inter de Milán. La convivencia entre ambos estuvo marcada por diferencias en los métodos de entrenamiento y la rigurosidad táctica del técnico. Ronaldo, en reiteradas ocasiones, calificó a Cúper como el “peor entrenador” de su carrera, señalando que la exigencia física afectó su proceso de recuperación tras lesiones.

El propio Cúper implementó medidas disciplinarias que incluyeron retos personalizados y decisiones para preservar la cohesión interna del grupo. Por ejemplo, desalojó el gimnasio para que Ronaldo pudiera pesarse en privado, evitando exponerlo a la opinión del resto del plantel. Estas experiencias refuerzan la imagen de un entrenador de carácter fuerte, dispuesto a imponer su autoridad incluso ante futbolistas de primer nivel.

A pesar de los choques, la reputación de Cúper como formador y gestor de vestuarios complejos es precisamente lo que motiva el interés de Universitario. La directiva valora su capacidad para mantener el orden y la disciplina en equipos con alta exposición mediática y exigencias deportivas constantes.

Experiencia, títulos y expectativas en Universitario de Deportes

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Ronaldo Nazário - Liga 1 – Perú – deportes – 10 mayo
La posible llegada de Héctor Cúper ilusiona en Ate por su recorrido internacional y su capacidad para sostener equipos bajo presión en torneos locales y continentales. (AP)

Héctor Cúper suma tres títulos oficiales en su palmarés: la Copa CONMEBOL de 1996 con Lanús y las Supercopas de España de 1998 (Mallorca) y 1999 (Valencia). En el ámbito internacional, su trabajo con selecciones como Egipto —a la que clasificó al Mundial de 2018 tras 28 años de ausencia— y su reciente paso por Siria complementan su perfil como estratega global.

La directiva crema, al comparar la trayectoria de Cúper con la de entrenadores recientes, apuesta por un perfil de autoridad similar al que representó el uruguayo Jorge Fossati en la obtención del tricampeonato local. Sin embargo, la presencia del argentino aportaría un bagaje mayor en la gestión de planteles con proyección internacional.

En declaraciones recogidas por Gustavo Peralta, se destaca: “Héctor Cúper sí es una opción, me dicen que sí es una posibilidad. Sus características son títulos, experiencia, manejo de grupo y jerarquía. Es tipo Fossati, solo que argentino”. Este testimonio reafirma que la prioridad está en encontrar un técnico que pueda sostener la presión y devolver al club la consistencia perdida durante la temporada.

La incorporación de un entrenador con este recorrido supondría uno de los movimientos más relevantes en la Liga 1 para 2026. A la espera de la resolución de las negociaciones, Universitario de Deportes se mantiene expectante ante la posibilidad de concretar un acuerdo que modifique la estructura y el funcionamiento del equipo tanto a nivel nacional como internacional.

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