Detienen en Huánuco a mujer por intentar registrar a un recién nacido: investiga posible caso de trata de personas

Una mujer fue arrestada en Huancayo luego de intentar registrar como propio a un recién nacido. Las sospechas del personal médico del Hospital La Libertad llevaron a una evaluación que confirmó que no había dado a luz, destapando un posible caso de trata de personas.| Latina Noticias

Las autoridades de Huánuco detuvieron a una mujer tras detectar que intentaba registrar como suyo a un recién nacido que no era su hijo, generando sospechas de un posible caso de trata de personas. El hecho se reportó la tarde del miércoles, cuando una asistenta social del Hospital La Libertad de Huancayo alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la presencia de una mujer que solicitaba un documento de nacimiento, asegurando haber dado a luz en su domicilio.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Nacional del Perú, personal policial se desplazó hasta el hospital, donde la mujer fue evaluada por profesionales de salud. Tras la revisión, se concluyó que la intervenida no presentaba signos físicos recientes de embarazo ni parto, lo que encendió las alertas del personal médico.

El general César Calero, jefe policial de Junín, explicó que la intervención de la obstetra fue clave. “La obstetra, con su expertiz y la evaluación que realizó en el momento, le llamó la sospecha de que ella no era la mamá, porque no había tenido antes un embarazo”, señaló a Latina Noticias.

Una mujer fue detenida en Huánuco luego de intentar registrar como suyo a un recién nacido, pese a no haber dado a luz, lo que generó sospechas de un posible caso de trata de personas.| Latina Noticias

No dio a luz en el hospital

Durante el interrogatorio, la mujer modificó su versión inicial y sostuvo que el bebé le habría sido entregado por una persona desconocida en Lima, según detalló la policía. Investigaciones iniciales señalan que viajó a Huancayo días después, con la intención de registrar al menor como propio en el hospital local.

La directora del Hospital La Libertad, Tatiana Cárdenas, refutó afirmaciones de la acusada sobre la supuesta falta de atención al recién nacido.

“Dentro de su versión se escuchaba que manifestaba que no le habíamos atendido al niño, pero eso es totalmente falso, porque no estaba en el área de atención de recién nacido y con la llegada de los nuevos especialistas, nosotros tenemos pediatras, ginecólogos que podrían haber brindado esa atención si ella lo solicitaba, lo que no ha ocurrido”, manifestó.

La Policía Nacional del Perú investiga la procedencia de un bebé que una mujer intentó registrar como propio en Huánuco, tras detectarse que no era su hijo biológico.| Latina Noticias

La detenida fue trasladada a la comisaría y quedó a disposición de la Policía Nacional del Perú para la continuación de las diligencias. El recién nacido fue derivado a la unidad de protección al menor para salvaguardar su seguridad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el origen del menor y si existe una red de trata de personas vinculada al caso.

Canales de ayuda ante emergencias

La Policía Nacional del Perú dispone de la línea gratuita 105, disponible las 24 horas para recibir denuncias sobre casos de trata de personas o cualquier situación sospechosa relacionada con la sustracción o tráfico de menores. Los ciudadanos pueden acudir personalmente a cualquier comisaría del país para brindar información o solicitar asistencia inmediata.

La Unidad de Protección Especial, dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atiende casos de niños, niñas y adolescentes en riesgo. A través de la línea 1810 o en sus oficinas regionales, se pueden reportar situaciones de vulneración de derechos o sospechas de trata, recibiendo atención y seguimiento especializado para la protección de los menores involucrados.