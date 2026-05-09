Virus Coxsackie: ¿Se regresará a las clases virtuales por la rápida propagación de la enfermedad?

Este segmento de noticias aborda la situación del virus Coxsackie. Se informa sobre más de 300 casos del virus a nivel nacional y la declaración del Ministerio de Salud acerca de que es una enfermedad estacional que afecta solo a niños.

La rápida expansión del virus Coxsackie, conocido por causar la “enfermedad de manos, pies y boca”, ha encendido la alarma en distintos colegios de la región. En los últimos días, la inquietud sobre si podrían reimplantarse las clases remotas a nivel nacional ante la propagación del virus creció entre familias, docentes y autoridades. El debate surge después de que varios colegios reportaran brotes localizados y optaran por suspender temporalmente la presencialidad para frenar los contagios. Incluso autoridades del Ministerio de Educación han hablado sobre este caso.

Lo que debes saber sobre este virus

El virus Coxsackie afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar. Su transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias o superficies contaminadas, lo que facilita su propagación en entornos escolares. Las autoridades sanitarias explicaron que los brotes recientes no constituyen una epidemia nacional, pero sí representan un desafío para el control en aulas y jardines.

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La experiencia reciente en diversos colegios de Lima y otras ciudades sudamericanas muestra que, ante la detección de brotes, las instituciones educativas recurrieron a la suspensión de clases presenciales por períodos breves, generalmente de una semana. El médico Marco Almerí, doctor de EsSalud, sostuvo que el plazo de siete días “permite cortar el ciclo biológico del virus y evitar nuevos contagios”. Durante ese tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda de las instalaciones para erradicar el virus de superficies como mesas, juguetes y barandas.

En 2026, el brote de virus Coxsackie duplicó contagios en Perú, impactando a escolares; el Estado aplica protocolos para frenar la transmisión, aunque la infraestructura educativa deficiente limita su eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia del MINSA

El Ministerio de Salud monitorea el escenario epidemiológico, pero hasta el momento no se ha declarado una emergencia nacional por virus Coxsackie. La estrategia principal ha consistido en la detección temprana, el aislamiento de los casos y la suspensión focalizada de clases en los establecimientos directamente afectados. Según los especialistas, el cierre total de escuelas a nivel país no se justifica en esta etapa, ya que los brotes presentan un carácter localizado y no una transmisión sostenida en toda la comunidad.

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El antecedente más reciente de suspensión nacional de clases corresponde al inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando el gobierno del entonces presidente, Martín Vizcarra, dispuso el cierre de escuelas y la implementación de clases remotas como medida para frenar la propagación del coronavirus. Aquella decisión se tomó en un contexto de transmisión comunitaria sostenida, situación diferente a la actual.

Virus Coxsackie: expertos recomiendan suspender clases por siete días para cortar contagios| Foto: Canva

Protocolos establecidos

En la actualidad, los protocolos escolares recomiendan la suspensión de actividades presenciales solo cuando se detectan varios casos en un mismo grupo o establecimiento. Las autoridades educativas y de salud sugieren que la interrupción dure siete días, lapso durante el cual el virus pierde su capacidad infectiva en la mayoría de las superficies, según explicó Almerí. “De nada sirve suspender tres o cuatro días, porque el virus puede permanecer activo hasta una semana”, advirtió el especialista.

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Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo erradicar la propagación de la enfermedad?

El Ministerio de Salud y DIRESA insisten en la importancia de reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y la ventilación de los ambientes escolares. Los síntomas más frecuentes en los niños incluyen fiebre, lesiones en la boca y erupciones en manos y pies. Ante la aparición de estos cuadros, se aconseja no enviar a los alumnos a clase y notificar al establecimiento de inmediato.

El impacto de los brotes de virus Coxsackie varía según la región. César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), aunque el número de casos ha aumentado respecto a años anteriores, la mayoría se concentra en áreas urbanas densamente pobladas. Por ahora, la suspensión de clases presenciales se aplica solo en escuelas con brotes confirmados, y no existe una directiva nacional para migrar al sistema remoto de manera generalizada.

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La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus Coxsackie, ha generado una alerta sanitaria en Perú debido a su reciente brote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de los expertos coinciden en que la educación a distancia debe considerarse solo como último recurso. Para las familias, el regreso eventual a las clases remotas genera preocupación por el impacto en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, además de las dificultades de acceso a la conectividad en territorios menos desarrollados.

De momento, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación mantienen una política de vigilancia activa y respuestas focalizadas. Las autoridades no prevén la reinstauración de clases virtuales a nivel nacional mientras los brotes sigan siendo localizados y controlables desde el punto de vista epidemiológico.

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Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario sigue bajo observación. Las autoridades enfatizan que cualquier decisión sobre la presencialidad o la continuidad de las actividades educativas deberán basarse en la evolución de la situación sanitaria y en las recomendaciones de los equipos técnicos de salud pública.