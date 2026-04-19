MIMP implementa sistema de videovigilancia con 160 cámaras para proteger a población vulnerable de 78 centros del Inabif

Inabif contará con monitoreo en tiempo real tras implementación de sistema de videovigilancia. (Foto: MIMP)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) puso en funcionamiento un sistema de videovigilancia orientado a fortalecer la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el Estado. La iniciativa consiste en un centro de monitoreo remoto que permite supervisar en tiempo real diversos servicios a nivel nacional.

Esta herramienta tecnológica se encuentra interconectada con más de 160 cámaras de seguridad instaladas en 78 centros administrados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), lo que amplía la capacidad de control y seguimiento en distintos puntos del país. El sistema busca optimizar la vigilancia y mejorar las condiciones de protección de los usuarios.

Más de 160 cámaras conectadas: MIMP fortalece vigilancia en servicios para población vulnerable. (Foto: MIMP)

Sistema de monitoreo

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, destacó que la implementación del sistema permitirá reforzar la supervisión en los centros donde se atiende a población vulnerable. Según indicó, el monitoreo constante facilita una respuesta más rápida ante cualquier situación que pueda representar un riesgo.

En esa línea, la titular del sector señaló que el uso de tecnología contribuye a mejorar la prevención y la detección temprana de incidentes. El sistema no solo permite observar, sino también actuar de manera oportuna frente a alertas o eventos que requieran intervención inmediata.

MIMP activa centro de monitoreo nacional para reforzar seguridad en centros del Inabif. (Foto: MIMP)

Protección y respuesta

El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes, así como de otras personas usuarias de los servicios del Inabif. La implementación del monitoreo remoto permite identificar posibles situaciones de peligro y activar mecanismos de respuesta de forma más eficiente.

Por su parte, la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, señaló que el acceso a información en tiempo real permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier eventualidad. Esto representa un avance en la gestión de la seguridad dentro de los centros de atención.

MIMP refuerza supervisión de centros del Inabif con nuevo sistema tecnológico de seguridad. (Foto: MIMP)

Equipamiento tecnológico

El centro de monitoreo cuenta con una infraestructura tecnológica que incluye cámaras IP, sistemas de grabación (NVR), discos duros de alta capacidad y un sistema de visualización mediante videowall. Además, dispone de racks especializados, controladores y software de gestión que permiten la administración integral del sistema.

Estos equipos están diseñados para garantizar una supervisión permanente y continua, facilitando el almacenamiento y análisis de la información captada por las cámaras. De esta manera, se busca asegurar la operatividad del sistema y su eficacia en el monitoreo de los servicios.

Gobierno implementa sistema de monitoreo remoto para mejorar protección en centros del Inabif. (Foto: MIMP)

Articulación institucional

Durante la presentación del sistema participó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien destacó la importancia de la articulación interinstitucional para fortalecer la seguridad en los espacios destinados a poblaciones vulnerables.

El centro de monitoreo remoto está ubicado en la sede central del Inabif y ha sido diseñado exclusivamente para respaldar las acciones de seguridad, protección y gestión institucional. Su funcionamiento permitirá una supervisión constante de los servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de atención y la protección de los usuarios en todo el país.

Sindicato denuncia irregularidades en el Inabif. (Foto: Andina)

¿Qué es el Inabif?

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) es una entidad del Estado peruano adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargada de brindar protección y promover el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Su intervención está dirigida principalmente a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y adultos mayores que enfrentan abandono, desprotección o condiciones adversas.

Entre sus principales funciones, el Inabif gestiona servicios de acogimiento residencial a través de Centros de Acogida Residencial (CAR), donde se brinda atención integral a personas sin cuidados parentales. Asimismo, impulsa programas de fortalecimiento familiar mediante los Centros de Desarrollo Integral de las Familias (CEDIF), orientados a prevenir la desintegración del núcleo familiar. También administra apoyos económicos como la asistencia por orfandad, dirigida a menores en situación de pobreza que han perdido a uno o ambos padres, consolidándose como un mecanismo clave de protección social en el país.