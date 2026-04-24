Perú

Madre de Dios: Inabif y Policía coordinan acciones para mejorar atención a menores en riesgo

Las nuevas medidas impulsadas por ambas entidades buscan agilizar las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad, reforzando la comunicación entre los centros de acogida residencial y las comisarías de la región

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Varias personas, incluidos adultos con chalecos rojos y niños, se agrupan alrededor de una mesa blanca con papeles en una habitación con estanterías y paneles informativos
Actualmente, Inabif atiende a 647 beneficiarios en Madre de Dios mediante asistencia económica por orfandad, además de servicios residenciales y diurnos. (Inabif)

La atención de menores de edad en situación de riesgo en Madre de Dios empieza a moverse. El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), activó una mesa de trabajo con la Policía Nacional para mejorar la respuesta ante casos de desprotección familiar.

La reunión se realizó con la Región Policial de Madre de Dios y estuvo encabezada por la directora ejecutiva de la institución, Melina Locatelli Alfaro. En ese espacio se definieron medidas para acortar tiempos de atención y coordinar intervenciones en situaciones urgentes.

Entre los acuerdos figura la creación de un canal directo entre los Centros de Acogida Residencial (CAR) y las comisarías de la zona, con el objetivo de activar respuestas rápidas ante casos que lo requieran.

También se planteó la elaboración de un protocolo de atención interinstitucional que ordene la intervención de ambas entidades y evite vacíos en el proceso.

Melina Locatelli Alfaro de INABIF y General Michael Flores Álamo de la PNP sentados en una mesa de reuniones de madera con otros participantes
La directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, y el General PNP Michael Flores Álamo, jefe de la Región Policial de Madre de Dios, lideran una mesa de trabajo para coordinar acciones de protección a menores en situación de riesgo. (Inabif)

Coordinación directa para actuar sin demoras

La articulación con la Policía apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella: la falta de respuesta inmediata en casos de riesgo. Con un sistema de comunicación directa, los centros podrán alertar a las comisarías sin intermediarios.

La medida busca que las intervenciones no dependan de trámites prolongados y que se pueda actuar en el momento, especialmente en situaciones que involucran a menores en riesgo.

Varias personas con chalecos rojos del INABIF caminan por un patio interior de un edificio blanco con un piso de baldosas coloridas y macetas con plantas
Inabif inspecciona cuatro Centros de Acogida Residencial y un Centro de Desarrollo Integral de la Familia para evaluar servicios y condiciones. (Inabif)

Como parte de su agenda en la región, la titular del Inabif realizó visitas inopinadas a cuatro Centros de Acogida Residencial y al Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), ubicados en Tambopata y Las Piedras.

Las inspecciones permitieron revisar de cerca el funcionamiento de los servicios, desde las condiciones de atención hasta la gestión de los centros. No hubo anuncios previos: la idea fue ver cómo operan en el día a día.

Contexto regional: niñez expuesta a riesgos estructurales

La intervención del Inabif ocurre en una región donde la situación de la niñez presenta desafíos persistentes. En Madre de Dios, factores como la dispersión geográfica, la actividad extractiva y la informalidad económica incrementan la exposición de niñas, niños y adolescentes a escenarios de vulnerabilidad.

Infografía detallando acuerdos entre Inabif y Policía Nacional para proteger niños en Madre de Dios. Muestra un mapa, iconos de familia, teléfono y documentos.
Inabif y la Policía Nacional establecen nuevos acuerdos para acelerar las intervenciones y mejorar la protección de niños y adolescentes en situación de riesgo en Madre de Dios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, las brechas en la Amazonía siguen siendo más marcadas que en otras zonas del país. Por ejemplo, cerca de uno de cada cuatro menores en áreas rurales realiza algún tipo de trabajo infantil, según reportes recientes de organismos internacionales.

En el caso específico de Madre de Dios, estudios sobre desarrollo infantil muestran que más del 50% de niñas, niños y adolescentes han estado expuestos a situaciones de riesgo o vulnerabilidad en distintos ámbitos, una de las tasas más altas del país.

A esto se suman problemáticas asociadas al territorio, como la trata de personas y la explotación vinculada a economías ilegales, fenómenos que afectan principalmente a menores en contextos de pobreza o desprotección familiar.

Varias personas, la mayoría con chalecos rojos, interactúan en una sala. Hay sillas de madera apiladas en primer plano, una pizarra blanca al fondo y ventanas
La directora ejecutiva de INABIF, Melina Locatelli, lidera una mesa de trabajo interinstitucional con la Región Policial de Madre de Dios para optimizar la protección de menores vulnerables. (Inabif)

Más de 600 beneficiarios en la región

Actualmente, el Inabif atiende en Madre de Dios a 647 beneficiarios a través de la asistencia económica por orfandad. A ello se suma la atención residencial y diurna que se brinda a menores en los centros operativos.

La coordinación con la Policía busca reforzar ese alcance, sobre todo en casos que requieren intervención inmediata.

Las acciones forman parte de una estrategia para mejorar la presencia del Estado en regiones con alta vulnerabilidad. En Madre de Dios, la dispersión territorial y ciertas actividades informales aumentan los riesgos para la niñez.

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