¿Cómo saber si tengo diabetes? Síntomas, señales de alerta y las primeras pruebas que debes hacerte

Una mujer con aparentes síntomas de diabetes experimenta malestar y sed, con un medidor de glucosa y agua a su alcance en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas de nuestra época. Más de 800 millones de adultos la padecen en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y millones más no saben que la tienen. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud (INS) estima que 2,6 millones de personas mayores de 18 años conviven con esta condición, de las cuales el 96% tiene diabetes tipo 2. Uno de cada cuatro adultos presenta alto riesgo de desarrollarla, lo que convierte a la detección temprana en una prioridad de salud pública.

El cardiólogo Alejandro Meretta lo resume con claridad: “Al igual que el colesterol y la hipertensión, la diabetes no presenta síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo que dificulta su diagnóstico temprano. La clave es el control periódico”.

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Qué es la diabetes y por qué es tan peligrosa

La diabetes es una alteración crónica del metabolismo en la que el cuerpo no regula correctamente los niveles de glucosa en sangre, ya sea porque no produce suficiente insulina o porque no la utiliza de manera eficiente. Cuando la glucosa se acumula en exceso, provoca inflamación y daño progresivo en vasos sanguíneos y nervios, afectando órganos vitales como el corazón, los riñones, los ojos y los pies.

Existen tres tipos principales:

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Diabetes tipo 1: de origen autoinmune, el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que producen insulina. Afecta principalmente a niños y adolescentes y requiere insulina de por vida. No tiene estrategia preventiva conocida.

Diabetes tipo 2: representa el 90% de los casos y está asociada a factores modificables como el sobrepeso, el sedentarismo y una alimentación basada en productos ultraprocesados. Históricamente vinculada a adultos mayores de 30 años, hoy afecta cada vez más a jóvenes y adolescentes.

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Diabetes gestacional: aparece por primera vez durante el embarazo y puede dejar consecuencias tanto en la madre como en el recién nacido.

Síntomas que no debes ignorar

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) y Mayo Clinic coinciden en que los síntomas de la diabetes tipo 1 suelen aparecer de forma repentina, mientras que los de la tipo 2 se desarrollan de manera gradual y pueden pasar desapercibidos durante años. El especialista Pedro Cagliari, auditor médico en diabetes de Helios Salud, recomienda estar atentos a las llamadas “3P”:

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Poliuria: necesidad de orinar con frecuencia y en grandes cantidades

Polidipsia: sed persistente e intensa

Polifagia: aumento del apetito sin sensación de saciedad

Otros síntomas que deben activar una consulta médica son:

Fatiga inexplicable o cansancio excesivo

Visión borrosa , causada por el efecto del exceso de glucosa sobre el cristalino del ojo

Pérdida de peso involuntaria , especialmente en la diabetes tipo 1

Llagas o heridas de cicatrización lenta , sobre todo en los pies

Hormigueo o entumecimiento en manos y pies, señal de daño en los nervios

Infecciones frecuentes , como candidiasis vaginal o infecciones urinarias recurrentes

Encías rojas, hinchadas o sangrantes

“Ante uno o varios de estos síntomas, lo primero es acudir rápidamente al laboratorio y al consultorio”, advierte Cagliari.

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Más de 800 millones de adultos padecen diabetes globalmente, y su detección temprana y cuidado diario son fundamentales para una vida plena y reducir riesgos serios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas para detectar la diabetes

Mayo Clinic describe las principales pruebas de detección disponibles:

Prueba de hemoglobina glucosilada A1c: no requiere ayuno y mide el promedio de glucosa en sangre durante los últimos dos a tres meses. Un resultado igual o superior al 6,5% en dos pruebas separadas indica diabetes. Entre 5,7% y 6,4% corresponde a prediabetes. Por debajo del 5,7% se considera normal.

Examen de glucemia en ayunas: una muestra tomada tras una noche de ayuno. Un resultado menor a 100 mg/dl es normal. Entre 100 y 125 mg/dl indica prediabetes. 126 mg/dl o más en dos análisis distintos confirma diabetes.

Examen aleatorio de glucosa: un resultado de 200 mg/dl o más en cualquier momento del día sugiere diabetes.

Prueba de tolerancia a la glucosa: tras el ayuno, se bebe un líquido azucarado y se mide la glucosa a las dos horas. Un resultado inferior a 140 mg/dl es normal. Entre 140 y 199 mg/dl indica prediabetes. 200 mg/dl o más confirma diabetes.

Quiénes deben hacerse las pruebas y con qué frecuencia

La ADA recomienda los exámenes de detección en:

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Personas mayores de 35 años (cada tres años si el resultado es normal)

Personas con índice de masa corporal superior a 25 (23 en asiáticos) con factores de riesgo adicionales: presión arterial alta, colesterol atípico, sedentarismo, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico o enfermedad cardíaca, o familiar cercano con diabetes

Mujeres que tuvieron diabetes gestacional (cada tres años)

Personas diagnosticadas con prediabetes (cada año)

Personas con VIH

Cagliari precisa que en menores de 35 años también debe evaluarse la glucosa cuando existen factores como sobrepeso, hipertensión o triglicéridos superiores a 250 mg/dl.

Un hombre monitorea su nivel de glucosa mientras disfruta de una comida saludable, rodeado de elementos que reflejan un estilo de vida activo y consciente de la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer cuando se confirma el diagnóstico

Un diagnóstico de diabetes no implica el fin de una vida normal. El Dr. Nelson Rodríguez, gerente médico de Sanofi, afirma que “un manejo adecuado desde el inicio permite mantener estables los niveles de glucosa y preservar la calidad de vida del paciente”. Las acciones inmediatas deben incluir:

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Consulta médica especializada: el equipo de salud definirá el tipo de diabetes, el estadio evolutivo y el plan de tratamiento, que puede incluir medicamentos orales, insulina o análogos de GLP-1 según las necesidades individuales.

Control regular de glucosa: según el plan de tratamiento, puede ser necesario medir la glucosa hasta cuatro veces al día. La prueba de hemoglobina glucosilada A1c se recomienda periódicamente para evaluar el control general. La ADA establece como objetivo un nivel inferior al 7% para la mayoría de los pacientes.

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Alimentación saludable: una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales, con bajo contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos y productos ultraprocesados. Un dietista puede ayudar a diseñar un plan adaptado.

Actividad física regular: al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar, nadar o andar en bicicleta, combinados con ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

Control del peso: perder entre el 5% y el 7% del peso corporal puede mejorar significativamente el metabolismo de la glucosa.

Esta infografía esencial proporciona información clave sobre la detección, síntomas y manejo de la diabetes, que afecta a más de 800 millones de adultos globalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y complicaciones que requieren atención inmediata

Algunas situaciones exigen atención médica urgente:

Hiperglucemia: glucosa alta con síntomas como micción frecuente, sed intensa, visión borrosa, fatiga e irritabilidad

Cetoacidosis diabética: náuseas, vómitos, dolor abdominal, aliento con olor dulce y frutal, dificultad para respirar. Más frecuente en diabetes tipo 1

Síndrome hiperosmolar: glucosa superior a 600 mg/dl , sequedad de boca, sed extrema, desorientación y alucinaciones. Frecuente en diabetes tipo 2

Hipoglucemia: glucosa baja con sudoración, temblores, mareos, palpitaciones y, en casos graves, convulsiones o pérdida de conciencia

Cuidados diarios para vivir bien con diabetes

Mayo Clinic y los especialistas consultados recomiendan una serie de hábitos esenciales:

Revisar los pies a diario y consultar ante cualquier llaga o herida que no cicatrice

Mantener al día el calendario de vacunación (influenza, neumonía, COVID-19, hepatitis B)

Realizarse exámenes dentales regulares, ya que la diabetes aumenta el riesgo de infecciones en encías

Controlar la presión arterial y el colesterol

Evitar el tabaco , que duplica el riesgo de complicaciones cardiovasculares

Gestionar el estrés , que eleva el cortisol y dificulta el control de la glucosa

Moderar el consumo de alcohol y siempre acompañarlo con alimentos

“No hay que demonizar la diabetes. Es una patología que, gracias a Dios, hoy tenemos las herramientas para tratar y permite que el paciente lleve una vida totalmente normal”, concluye Cagliari. La detección precoz, la educación permanente y el acompañamiento médico son los pilares que convierten un diagnóstico en el inicio de una vida plena y activa.