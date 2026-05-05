Perú

Mujer que atropelló a vigilante tenía el brevete vencido en Trujillo: hombre lucha por su vida en UCI

Cámaras de seguridad captaron el violento atropello de un trabajador en el distrito de Víctor Larco. La familia de la víctima denuncia irregularidades en el atestado policial y exige justicia

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Un hombre de 54 años se debate entre la vida y la muerte tras ser brutalmente atropellado por una camioneta en Trujillo. La conductora responsable tenía la licencia de conducir vencida desde hace cuatro años.|Latina Noticias

En las últimas horas, la situación del vigilante que fue embestido por una camioneta continúa siendo reservada. Mientras que, la investigación en su caso ha generado indignación y un pedido de justicia por parte de los familiares de la víctima, debido a que la conductora del vehículo tiene el brevete vencido desde hace cuatro años en la ciudad de Trujillo.

El accidente ocurrió en la zona residencial de Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco, cuando Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía su turno nocturno como vigilante. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran que el trabajador estaba sentado y apoyado en una pared cuando fue impactado directamente por una camioneta gris marca Mercedes-Benz.

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El vehículo, a nombre de la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C., no detuvo la marcha al acercarse a la intersección de las calles y terminó embistiendo al hombre, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Un agente de seguridad permanece grave tras ser impactado por una camioneta cuyo permiso de conducir estaba caducado desde hace años, mientras familiares piden sanción para la responsable
Un agente de seguridad permanece grave tras ser impactado por una camioneta cuyo permiso de conducir estaba caducado desde hace años, mientras familiares piden sanción para la responsable| Latina Noticias

Algunos señalaron que los ocupantes del automóvil intentaron abandonar el lugar pese a los pedidos de auxilio de la víctima, quien permanecía inconsciente tras el impacto.

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Estado de salud de la víctima

La familia de Martínez Torres confirmó que el trabajador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubado y en estado inconsciente. Alesandra Martínez, sobrina del vigilante dio detalles de su avance.

“Es crítico, lo van a pasar a UCI, está intubado, está inconsciente”, señaló a Latina Noticias. El diagnóstico médico señala policontusiones y pronóstico reservado.

Además, los familiares manifestaron su indignación por el contenido del acta policial inicial, en la que se menciona que el trabajador habría sufrido una caída, cuando las grabaciones muestran con claridad la embestida.

“Justicia, por favor, que se aclaren las cosas, que desde un inicio no tendrían por qué haber puesto como caída. Las personas que hicieron esa acta, pedimos justicia. Justicia por mi tío, que se sancione con todo el peso de la ley”, expresó la sobrina de la víctima.

Conductora con licencia caducada atropella a trabajador en Trujillo, víctima se encuentra en estado crítico| Latina Noticias
Conductora con licencia caducada atropella a trabajador en Trujillo, víctima se encuentra en estado crítico| Latina Noticias

Sin brevete

La Policía Nacional del Perú informó que la conductora responsable fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien ya se encuentra detenida en la comisaría del sector. De acuerdo con la investigación policial, la licencia de Alfaro Cerna estaba vencida desde hace cuatro años. Las autoridades también confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada a la conductora arrojó resultado positivo, pero no se ha precisado el grado del alcohol.

Además, en las imágenes se visualiza a la conductora que baja de manera lenta para auxiliar al vigilante. En la misma escena, aparece dos personas más que estaban al interior de la camioneta. De acuerdo con los vecinos, habrían querido irse del lugar.

El accidente ha desencadenado un debate sobre la fiscalización de licencias de conducir en la ciudad de Trujillo y la responsabilidad de los conductores que circulan con documentos vencidos. Vecinos y familiares de la víctima exigen una sanción ejemplar para la responsable. .

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a emergencias marcando el número 105.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) brinda auxilio médico inmediato llamando al 106.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con rescate, incendios y accidentes graves a través del número 116.

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