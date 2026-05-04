Mujer atropella y casi mata a vigilante en Trujillo: imágenes captan el preciso momento del accidente

La noche del domingo 3 de mayo, un vigilante resultó gravemente herido tras ser atropellado por un auto conducido por una mujer en la urbanización El Golf, en Trujillo. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el vehículo impactó al trabajador, quien permanece hospitalizado en estado crítico. La conductora fue identificada por la Policía y quedó detenida tras el siniestro.

Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía funciones de vigilancia sentado en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, cuando fue embestido por un automóvil de alta gama. El vehículo, que se desplazaba por la zona residencial, lo aplastó contra una de las paredes de las viviendas del lugar.

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Juan Martínez Torresfue auxiliado por vecinos y trasladado de inmediato alHospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con diagnóstico de policontusiones y pronóstico reservado. Los médicos señalaron que su estado es crítico y que lucha por sobrevivir tras las graves lesiones sufridas.

Un guardia de seguridad resulta gravemente herido luego de un impacto que lo aplasta contra una pared mientras cumplía sus funciones en la urbanización El Golf| Sol TV

Imágenes registran el preciso momento

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran que el trabajador se encontraba sentado y, al percibir la inminencia del impacto, levantó la pierna derecha en un intento reflejo por protegerse. El golpe lo lanzó contra la estructura, dejándolo gravemente herido.

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La Policía Nacional del Perú informó que la persona al volante fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años. Tras el accidente, agentes la detuvieron y trasladaron a la comisaría del sector. Según la información preliminar, la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El dosaje etílico practicado dio resultado negativo.

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

El automóvil involucrado pertenece a la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C. Hasta el momento, la conductora permanece bajo investigación por el presunto delito de lesiones graves.

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La Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades legales de la conductora.

Canales de ayuda ante accidentes de tránsito

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la primera autoridad a la que se debe acudir ante un accidente de tránsito. Los agentes están capacitados para asegurar la zona, brindar apoyo inicial a las víctimas y coordinar la llegada de los servicios de emergencia. Además, se encargan de iniciar las investigaciones y registrar los hechos para determinar las responsabilidades legales.

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El Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) responde a llamados de emergencia relacionados con accidentes de tránsito y otras situaciones críticas de salud. El personal especializado del SAMU proporciona atención médica en el lugar del incidente y realiza el traslado de los heridos a centros hospitalarios, garantizando una intervención rápida y profesional que puede ser decisiva para salvar vidas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú interviene en accidentes de tránsito, especialmente cuando se requiere rescate de víctimas atrapadas o control de riesgos, como fugas de combustible. Los bomberos cuentan con equipos y herramientas para liberar personas, estabilizar vehículos y prevenir incendios, trabajando en coordinación con la PNP y el SAMU para ofrecer una respuesta integral ante emergencias.

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