Perú

Oleajes de fuerte intensidad sacuden la costa peruana y ponen en alerta a la ciudadanía

La Marina de Guerra del Perú advierte sobre la continuidad de oleajes anómalos que se extenderán durante varios días, afectando diversas zonas costeras

Guardar
Imagen HT7QK67H2ZB7BAUI3DAYUWU3MQ

La Marina de Guerra del Perú (MGP) alertó sobre la presencia de oleajes de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano, un fenómeno que, según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), se mantendrá desde la mañana del miércoles 6 hasta el lunes 11 de mayo.

La advertencia señala que la costa norte, centro y sur experimentarán variaciones en la intensidad del oleaje durante este periodo, situación que ha motivado la activación de protocolos de seguridad y monitoreo por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

El pronóstico de la DHN detalla que en el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje moderado se presentará desde la tarde del jueves 7 de mayo, con incrementos a fuerte desde el viernes 8.

Se espera que la intensidad disminuya a ligera a partir del domingo 10 de mayo por la noche. En el litoral centro, desde Salaverry hasta el Callao, se prevé el mismo comportamiento, mientras que en la franja costera comprendida entre el sur del Callao y San Juan de Marcona, el fenómeno evolucionará de oleaje ligero a moderado y, posteriormente, a fuerte durante el fin de semana, para regresar a condiciones normales el lunes 11 de mayo.

PUBLICIDAD

La Marina de Guerra del Perú indicó que el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, tendrá una evolución similar, con periodos de mayor intensidad concentrados entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo.

Las áreas más expuestas al impacto del fenómeno serán aquellas con playas abiertas o semi-abiertas, según lo comunicado por la DHN.

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones y vigilancia intensiva

Frente al aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias.

Entre las recomendaciones figuran evitar la exposición al fenómeno, suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones, retirar flotas pequeñas hacia tierra firme y abstenerse de realizar deportes acuáticos o campamentos cerca de la playa durante el periodo de alerta.

La información, reportada por Gestión, subraya que la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir incidentes y daños materiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) comunicó que continuará el monitoreo de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con los oleajes anómalos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los oleajes de fuerte intensidad pueden desplazar objetos en la orilla, dañar embarcaciones menores y generar riesgos para quienes frecuentan las playas en estas fechas.

Las autoridades remarcaron que no se recomienda acercarse a la orilla del mar durante las horas de mayor actividad del fenómeno, postergar paseos y actividades recreativas en zonas costeras y estar atentos a los comunicados oficiales emitidos por la Marina de Guerra del Perú y el INDECI.

En temporadas anteriores, episodios similares han generado daños a embarcaciones y sorpresas entre quienes subestimaron la fuerza del mar. Esta vez, la vigilancia se mantendrá activa durante todo el periodo de aviso.

Temas Relacionados

Costa peruanaMarina de GuerraMGPOleajes anómalosperu-noticias

Más Noticias

Habla la ahijada piurana del Papa León XIV en el primer año de su pontificado: “Me estoy preparando para recibirlo”

La joven Mildred Camacho compartió recuerdos de su vínculo familiar con el pontífice y las expectativas ante una posible visita al Perú, en el marco de un año marcado por la búsqueda de unidad y una agenda internacional activa

Habla la ahijada piurana del Papa León XIV en el primer año de su pontificado: “Me estoy preparando para recibirlo”

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘cervecero’ intentará sumar de a tres en La Victoria para consolidarse como líder del grupo F y encaminar su clasificación a octavos de final. Enfrente estará el actual subcampeón del torneo de Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Operativo en Áncash: PNP destruye campamentos de minería ilegal e intervienen a cuatro personas

Las autoridades intervinieron dos plantas de beneficio mineral en Huarmey que presuntamente operaban de manera irregular y sin autorización legal

Operativo en Áncash: PNP destruye campamentos de minería ilegal e intervienen a cuatro personas

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

La candidata a vicepresidenta de Renovación Popular, Norma Yarrow, cuestionó que se califique de “fariseo” al exalcalde y líder de la agrupación, quien ha denunciado fraude sin pruebas

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Perú y Finlandia exploran inversiones en minería y espacio tras reunión en Helsinki

El diálogo bilateral abre paso a una agenda de cooperación que combina inversión en infraestructura, intercambio tecnológico y desarrollo de proyectos conjuntos en sectores estratégicos como el minero y el aeroespacial

Perú y Finlandia exploran inversiones en minería y espacio tras reunión en Helsinki
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

MML vs JNE: Estos son los argumentos de la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo ante el TC

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

ENTRETENIMIENTO

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Adolfo Aguilar causó revuelo al decir que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

Andrea Llosa reconoce el fracaso de su programa en Panamericana TV: “No funcionó, no hay que decorar”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

“Soy yo quien levanta la copa”: El firme mensaje de Esmeralda Sánchez tras premiación de Mirian Patiño como mejor líbero

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026