Oleajes de fuerte intensidad sacuden la costa peruana y ponen en alerta a la ciudadanía

La Marina de Guerra del Perú (MGP) alertó sobre la presencia de oleajes de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano, un fenómeno que, según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), se mantendrá desde la mañana del miércoles 6 hasta el lunes 11 de mayo.

La advertencia señala que la costa norte, centro y sur experimentarán variaciones en la intensidad del oleaje durante este periodo, situación que ha motivado la activación de protocolos de seguridad y monitoreo por parte de las autoridades.

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El pronóstico de la DHN detalla que en el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje moderado se presentará desde la tarde del jueves 7 de mayo, con incrementos a fuerte desde el viernes 8.

Se espera que la intensidad disminuya a ligera a partir del domingo 10 de mayo por la noche. En el litoral centro, desde Salaverry hasta el Callao, se prevé el mismo comportamiento, mientras que en la franja costera comprendida entre el sur del Callao y San Juan de Marcona, el fenómeno evolucionará de oleaje ligero a moderado y, posteriormente, a fuerte durante el fin de semana, para regresar a condiciones normales el lunes 11 de mayo.

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La Marina de Guerra del Perú indicó que el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, tendrá una evolución similar, con periodos de mayor intensidad concentrados entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo.

Las áreas más expuestas al impacto del fenómeno serán aquellas con playas abiertas o semi-abiertas, según lo comunicado por la DHN.

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Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones y vigilancia intensiva

Frente al aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias.

Entre las recomendaciones figuran evitar la exposición al fenómeno, suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones, retirar flotas pequeñas hacia tierra firme y abstenerse de realizar deportes acuáticos o campamentos cerca de la playa durante el periodo de alerta.

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La información, reportada por Gestión, subraya que la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir incidentes y daños materiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) comunicó que continuará el monitoreo de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con los oleajes anómalos.

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De acuerdo con los reportes oficiales, los oleajes de fuerte intensidad pueden desplazar objetos en la orilla, dañar embarcaciones menores y generar riesgos para quienes frecuentan las playas en estas fechas.

Las autoridades remarcaron que no se recomienda acercarse a la orilla del mar durante las horas de mayor actividad del fenómeno, postergar paseos y actividades recreativas en zonas costeras y estar atentos a los comunicados oficiales emitidos por la Marina de Guerra del Perú y el INDECI.

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En temporadas anteriores, episodios similares han generado daños a embarcaciones y sorpresas entre quienes subestimaron la fuerza del mar. Esta vez, la vigilancia se mantendrá activa durante todo el periodo de aviso.