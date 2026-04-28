Perú

Basura de hace más de 30 años emerge en playas de Miraflores: oleaje anómalo arrastra envases de leche Enci a la Costa Verde

En solo un día, cuadrillas municipales retiraron cerca de cinco toneladas de residuos en playas de Miraflores, volumen que normalmente se recoge en una semana

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Una bolsa de leche Enci en primer plano junto a una playa rocosa de Miraflores con oleaje, donde personal de limpieza recoge basura
Voluntarios y personal municipal recogen toneladas de basura, incluyendo envases de leche Enci de décadas atrás, arrastradas por un oleaje anómalo a las costas de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

El reciente fenómeno de oleaje anómalo registrado en las costas de Miraflores ha expuesto una problemática ambiental que se mantuvo sumergida durante décadas: toneladas de basura, entre ellas envases de productos como la leche Enci —fuera de circulación desde hace más de treinta años, pero arrastrados ahora por las corrientes debido al oleaje anómalo—, salieron a la superficie.

Este episodio, según informó la comuna distrital, obligó a activar un operativo de limpieza de emergencia para retirar residuos en playas como Punta Roquitas, Los Delfines y Waikiki, con el objetivo de frenar el impacto sobre el ecosistema marino.

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En tan solo una jornada, las cuadrillas municipales lograron recolectar alrededor de cinco toneladas de desechos, una cantidad que habitualmente se recoge en una semana en las playas del distrito. Esta cifra ilustra la excepcionalidad del fenómeno, según la Municipalidad de Miraflores, una de las principales jurisdicciones costeras de Lima. De acuerdo con datos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú, la autoridad marítima nacional, el oleaje anómalo persistirá al menos hasta el 30 de abril, manteniendo el riesgo de que sigan aflorando residuos históricos arrastrados por las corrientes marinas.

Este hallazgo no solo mostró el volumen de basura acumulada, sino también su procedencia fuera de Miraflores; gran parte de estos residuos tiene origen en otros sectores del litoral de Lima y fue devuelta a las playas locales por el mar. De acuerdo con la Municipalidad de Miraflores, este fenómeno revela un circuito de contaminación que involucra ríos y desembocaduras de canales que terminan arrojando desperdicios en las aguas costeras, los cuales quedan depositados y, finalmente, regresan a la orilla debido a eventos oceanográficos esporádicos.

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Más de cinco toneladas de residuos, incluidos empaques de leche Enci y Vigor de los años 80 y 90, fueron arrastradas por el mar. Autoridades advierten que el fenómeno expone contaminación acumulada durante décadas y refuerzan labores de limpieza.

Empaques de los años 80 y 90 reaparecen en playas miraflorinas

Uno de los elementos que más sorprendió a las autoridades y a la población fue el tipo de residuos que emergieron en estos balnearios. La subgerente de Sostenibilidad Ambiental de Miraflores Pamela Peña confirmó la identificación de “empaques plásticos de productos que datan de los años noventa”, como las conocidas leches Enci y Vigor, además de envases de detergente y aceite para automóviles que dejaron de comercializarse hace más de tres décadas. Estas apariciones, explicó, son consecuencia directa del efecto del oleaje anómalo.

Junto a estos envases obsoletos, se hallaron grandes cantidades de plásticos, restos de madera, cartones, fragmentos de materiales de construcción y animales muertos. La Municipalidad de Miraflores señaló que la aparición de estos desechos evidencia la contaminación acumulada que afecta al litoral peruano y que queda expuesta cuando los fenómenos oceanográficos alteran el equilibrio habitual de las playas.

La presencia masiva de desperdicios fue advertida inicialmente gracias a bañistas y surfistas locales, quienes notificaron a las autoridades tras detectar una acumulación inusual de residuos de diversos materiales, en buena parte procedentes de otras zonas de Lima. Esta alerta permitió una intervención inmediata, aunque la persistencia del oleaje dificultó contener la llegada sucesiva de más basura.

Desechos de hace más de 30 años
Desechos de hace más de 30 años

Retiran cinco toneladas de basura en un día en Miraflores

El operativo de limpieza posterior al oleaje dejó un saldo concreto: se retiraron cerca de cinco toneladas de basura en un solo día, cifra inédita para una jornada ordinaria, según la información proporcionada por las autoridades municipales. Peña precisó que “no ha sido generada por el oleaje anómalo, sino que evidencia la contaminación acumulada durante décadas”.

El volumen total de desechos varió a lo largo de las horas: en el primer tramo tras el fenómeno marino, la Municipalidad de Miraflores registró una mayor concentración, que podría haber triplicado o cuadruplicado la cantidad inicialmente reportada a medida que avanzaban las tareas de limpieza y el mar continuaba arrojando materiales.

Las autoridades identificaron que el origen de la basura no corresponde mayoritariamente al distrito de Miraflores, sino que está vinculado a malas prácticas de gestión de residuos en otros puntos de la ciudad y la cuenca de Lima. La Municipalidad de Miraflores hizo un llamado explícito a las demás jurisdicciones costeras para reforzar controles y acciones preventivas, a fin de evitar que estos materiales terminen dañando el ecosistema marino y reaparezcan en las playas por efectos del clima y el mar.

En otros sectores del litoral, la acumulación de residuos alcanzó niveles críticos, como ocurrió en la playa Agua Dulce en Chorrillos, donde el volumen de desechos superó las 20 toneladas y obligó a suspender el acceso público por veinticuatro horas, según detallaron fuentes municipales.

Refuerzan fiscalización en playas de Miraflores

Ante la magnitud del operativo, la Municipalidad de Miraflores reforzó sus medidas de fiscalización y sensibilización ambiental. Se mantienen restricciones estrictas en las playas, como la prohibición del ingreso de ollas, alimentos, vajillas y parlantes, así como el consumo y venta de bebidas alcohólicas. Toda persona que arroje basura será objeto de una multa de S/ 3.870, definida como una sanción disuasiva clave para preservar el entorno natural.

Cientos de bañistas celebraron la llegada del 2026 en la Costa Verde, dejando tras de sí montañas de desechos y un panorama desolador para la fauna y los usuarios habituales. - Buenos Días Perú
Playas de la Costa Verde amanecen repletas de basura tras celebraciones por Año Nuevo

La Municipalidad, a través de sus subgerencias de Limpieza Pública, áreas Verdes y Sostenibilidad Ambiental, ejecuta rondas continuas de limpieza, apoyadas tanto por su personal operativo como por voluntarios ambientales. También se desarrollan campañas de información para educar a la ciudadanía sobre el efecto destructivo del abandono de residuos en playas y la importancia de un compromiso colectivo para revertir el deterioro del litoral.

Según la Marina, la autoridad marítima nacional, el oleaje anómalo permanecerá durante varios días más, lo que mantiene bajo vigilancia a los equipos municipales y exige mantener activo el monitoreo ambiental constante en toda la costa verde. La Municipalidad de Miraflores manifestó que la mitigación de la contaminación marina depende de evitar el ingreso inicial de desechos al mar y no únicamente de campañas periódicas de limpieza cuando ya se han desatado crisis.

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