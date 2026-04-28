Perú

Más de cinco toneladas de basura llegan a playas de Miraflores en un solo día

Este fenómeno coincide con la presencia de un oleaje anómalo, que estaría facilitando que toda esa contaminación acumulada en el litoral sea empujada hacia las playas de Miraflores.

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Lo que ocurrió en las playas de la Costa Verde, especificamente en Miraflores, no tiene precedentes recientes, al menos según la propia municipalidad. El vocero edil, Sergio Tapia, advirtió que la cantidad de basura encontrada no corresponde a un comportamiento habitual del mar, sino a un evento atípico que ha encendido las alertas.

En un solo día, las cuadrillas municipales retiraron hasta cinco toneladas de residuos, una cifra que grafica la magnitud del problema. Pero más allá del volumen, lo que preocupa es el origen de estos desechos. Tapia explicó que no se trata de residuos generados en la misma playa, sino de contaminación acumulada en otros puntos de Lima que termina siendo devuelta por el mar.

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Bolsas plásticas, madera, cartones, restos de drywall e incluso animales muertos forman parte del material recogido. Para el municipio, este escenario confirma un circuito de contaminación que inicia lejos del litoral, pero que finalmente impacta en la costa verde.

Playas de Miraflores amanecen cubiertas de basura tras fuerte oleaje
Playas de Miraflores amanecen cubiertas de basura tras fuerte oleaje

El vocero insistió en que este tipo de episodios responde a cómo los desechos son arrojados en ríos o directamente al mar, lo que con el tiempo genera acumulaciones que luego regresan a la orilla.

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El oleaje anómalo mantiene la llegada constante de residuos

La situación no se limitó a un solo día. Según Tapia, el arrastre de basura continuó incluso después del primer reporte, lo que evidencia que el problema no ha sido contenido.

El funcionario detalló que el volumen de residuos observado inicialmente fue incluso mayor, llegando a ser hasta tres o cuatro veces más de lo que se veía en las horas posteriores. Sin embargo, pese al trabajo de limpieza, el mar sigue arrojando nuevos desperdicios.

Este fenómeno coincide con la presencia de un oleaje anómalo, que estaría facilitando que toda esa contaminación acumulada en el litoral sea empujada hacia las playas de Miraflores.

Contaminación en la costa verde: el mar devuelve residuos acumulados en Lima
Contaminación en la costa verde: el mar devuelve residuos acumulados en Lima

Tapia también resaltó el rol de bañistas y surfistas, quienes alertaron de manera temprana sobre la aparición masiva de residuos. Esto permitió una rápida intervención municipal, aunque insuficiente frente a la constante llegada de desechos.

El llamado del municipio ha sido directo: el problema no se soluciona solo limpiando, sino evitando que la basura llegue al mar en primer lugar.

Desechos de hace más de 30 años

El oleaje anómalo no solo incrementó la cantidad de residuos en la costa, sino que dejó en evidencia un problema acumulado. En playas como Punta Roquitas, Waikiki, Makaha, Los Delfines, Tres Picos y Redondo se retiraron cerca de cinco toneladas de basura, entre la que se encontraron empaques de productos fuera de circulación desde hace más de 30 años.

La subgerente de Sostenibilidad Ambiental, Pamela Peña, advirtió que este fenómeno no generó la contaminación, sino que expuso desechos acumulados durante décadas. “El reciente oleaje anómalo no ha generado esta problemática, sino que ha dejado en evidencia la contaminación acumulada durante décadas”, señaló.

Según el municipio, gran parte de estos residuos no se origina en Miraflores, sino que es arrastrado desde otros puntos del litoral. En ese contexto, se hizo un llamado a reforzar el control para evitar que los desechos sigan llegando al mar.

De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, este oleaje anómalo continuará hasta el 30 de abril, por lo que no se descarta que sigan apareciendo más residuos en la costa verde.

Desechos de hace más de 30 años
Desechos de hace más de 30 años

Contaminación en la playa

La situación en Miraflores no es la única. Aunque no fue una situaicón similar, en Chorrillos, específicamente en la playa Agua Dulce, el problema de la basura también obligó a tomar medidas drásticas.

Allí, la acumulación de residuos dejados por visitantes alcanzó niveles críticos, con cerca de veinte toneladas de desechos esparcidos en la arena y parte de ellos arrastrados por el mar. Botellas, bolsas y restos orgánicos forman parte del panorama que se repite cada fin de semana.

Ante este escenario, la municipalidad decidió cerrar completamente el acceso a la playa durante 24 horas. La medida incluyó rejas metálicas, presencia militar y control estricto de ingreso.

Cuatro kilómetros de la playa Agua Dulce en Chorrillos fueron cerrados con rejas y custodia militar tras la acumulación de basura.
Cuatro kilómetros de la playa Agua Dulce en Chorrillos fueron cerrados con rejas y custodia militar tras la acumulación de basura. (Andina)

El objetivo fue frenar el deterioro ambiental y permitir que las labores de limpieza se realicen sin interferencias. Solo se habilitó un acceso restringido para el personal encargado de retirar los residuos.

La decisión responde a un problema que, según las autoridades, no es reciente, sino acumulado durante años y agravado por el comportamiento de los visitantes.

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