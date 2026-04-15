Perú

Maretazo en la costa peruana: Marina de Guerra advierte por oleaje anómalo durante los próximos días

Los sistemas de monitoreo y predicción desarrollados por organismos oficiales han permitido anticipar la evolución del fenómeno que afecta la actividad portuaria, manteniendo restricciones para proteger la seguridad de usuarios y trabajadores del mar

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Un nuevo oleaje anómalo del noroeste estaría llegando desde el 10 al 12 de enero en la costa norte, centro y sur del Perú.
El litoral de Perú enfrenta oleajes anómalos de moderada intensidad que han afectado las zonas sur, central y norte desde el 17 de abril. (Asismet)

El litoral de Perú enfrentará desde la noche del 17 de abril oleajes anómalos de moderada intensidad que se mantendrán al menos hasta el 20 de abril. La Marina de Guerra del Perú informó sobre la presencia de fuertes vientos oceánicos que han generado grandes olas a lo largo de la costa, afectando progresivamente las zonas sur, central y norte del país.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, la situación llevó al cierre de treinta puertos como medida preventiva para resguardar la seguridad de las operaciones marítimas y comerciales.

Marco Bartens, capitán de fragata de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, explicó que el fenómeno se debe a una baja presión generada por el anticiclón del Pacífico Sur, lo que ha provocado vientos constantes y, en consecuencia, oleaje de gran magnitud.

Treinta puertos han sido cerrados en todo el país por la Marina de Guerra del Perú para garantizar la seguridad portuaria y marítima ante los fuertes oleajes.
Treinta puertos han sido cerrados en todo el país por la Marina de Guerra del Perú para garantizar la seguridad portuaria y marítima ante los fuertes oleajes.

Monitoreo permanente

Según detalló la Marina de Guerra del Perú, el monitoreo constante de las condiciones oceánicas se realiza a través de estaciones océano-meteorológicas y sistemas de vigilancia visual e instrumental instalados en diversas localidades costeras.

El capitán Bartens precisó que los modelos de predicción desarrollados en el centro de coordinación muestran cómo el oleaje se desplaza a lo largo del litoral, iniciando en el sur y extendiéndose hacia el centro y norte del país en cuestión de horas.

“Actualmente, ya desde la noche del día de ayer y hoy en la mañana, se ha incrementado, ha moderado el oleaje en el sur, razón por la cual ya tenemos actualmente treinta puertos cerrados”, detalló el capitán Bartens en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Esta cifra podría aumentar en función de la evolución del fenómeno y el análisis permanente realizado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) junto con las capitanías de puerto locales.

Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)
Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

Hasta cuatro metros

La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que en puntos como Mollendo se han registrado olas que alcanzan hasta cuatro metros de altura. El monitoreo en tiempo real permite verificar la llegada y la intensidad de las olas, tanto en playas abiertas como en zonas portuarias.

“Puedes tener oleajes de cuatro metros, tres metros, cuatro metros en esa zona de la playa de Mollendo”, explicó Bartens, quien subrayó la importancia de estos datos para validar los modelos y anticipar las condiciones marítimas.

Entre los puertos monitoreados figuran Chancay, Pimentel, Huacho y Pisco, donde las autoridades mantienen cámaras y mareógrafos para observar la evolución del fenómeno. La información recabada es fundamental para determinar nuevas restricciones o aperturas, en función de la seguridad de las operaciones portuarias y pesqueras.

Mar se desborda en La Punta debido al oleaje anómalo que ya cobró un fallecido
La Dirección de Hidrografía y Navegación reporta la presencia de olas de hasta cuatro metros de altura en playas abiertas como Mollendo. (Andina)

Recomendaciones y restricciones

La Marina de Guerra del Perú recomendó a la población respetar las restricciones emitidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y las municipalidades locales respecto al acceso y uso de playas, así como a las actividades comerciales en los puertos afectados.

“Hay que tener muy en cuenta las recomendaciones que da la Dirección General de Capitanías y Guardacostas a través de sus capitanías de puerto”, señaló el capitán Bartens, quien enfatizó la necesidad de acatar las disposiciones para evitar accidentes o incidentes relacionados con el fuerte oleaje.

El personal de la Marina, junto con las autoridades locales, continuará con el monitoreo y la evaluación de los puertos. Se ha advertido a los pescadores sobre los riesgos que implica ingresar al mar bajo estas condiciones, dado que la persistencia y magnitud del fenómeno podría poner en peligro la vida de quienes realizan faenas marítimas.

En la fotografía se observa el muelle parcialmente cubierto por olas altas.
Muelle en riesgo por las fuertes marejadas

Evolución del fenómeno

Hasta el momento, según los reportes oficiales, no se han registrado daños materiales en los puertos cerrados, aunque la medida preventiva busca minimizar cualquier eventualidad. El fenómeno se presenta con mayor fuerza en la zona sur, extendiéndose progresivamente hacia el centro y norte del litoral peruano.

Las autoridades anunciaron que el monitoreo se mantendrá en los próximos días y que la reapertura de los puertos dependerá de las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y las capitanías correspondientes. Las olas anómalas podrían persistir hasta el 20 de abril, por lo que se solicitó a la población y a los actores del sector marítimo estar atentos a los comunicados oficiales.

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