España

Así será la visita del Papa León XIV en Madrid: con un concierto en la plaza de Lima con Niña Pastori a la cabeza y un ‘golf car’ que acercará al Pontífice a los peregrinos

La Archidiócesis de Madrid recuerda que la inscripción para acudir a los eventos a los que acudirá el papa se cerrará el 16 de mayo

Guardar
Google icon
Cómo será la visita del Papa en Madrid (Montaje Infobae)
Cómo será la visita del Papa León en Madrid (Montaje Infobae)

La visita del Papa a España es uno de los momentos más esperados dentro de la Iglesia católica, pero también para los creyentes que verán por primera vez a León XIV caminar por las calles de cuatro ciudades españolas. Como ya se había anunciado hace unos meses, el Pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife entre el 6 y el 12 de junio. No obstante, los detalles de su visita no fueron revelados oficialmente por la Santa Sede hasta ayer.

Lo que sí sabíamos es que la misión principal del mayor representante de la Iglesia es que traía una misión espiritual, eclesial, pero también social, sobre todo con los jóvenes y los migrantes. “Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos”, señaló ayer el secretario de Estado del Vaticano y cardenal Pietro Parolin.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio oficial de la Santa Sede, la Archidiócesis de Madrid ha detallado cómo será la visita del Papa por la capital. Desde la institución esperan con ganas este momento, ya que será “todo un mensaje” que mostrará “tres realidades”: el empobrecimiento, la sociedad joven y la esperanza en la vida cristiana. Desde la Archidiócesis alientan a que el primer viaje apostólico del Pontífice por el país renueve “el compromiso de justicia y misericordia”. Además, recuerdan que todos aquellos que quieran asistir a los eventos deben inscribirse en la web papa.es antes del 17 de mayo, fecha en la que se comenzará a asignar las plazas de asistencia.

La agenda del Papa para el sábado 6 de junio

Tal y como anunció ayer la Santa Sede, el primer día de visita en Madrid (sábado 6 de junio), León XIV será recibido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid/Barajas por los Reyes de España y otras autoridades. Desde ahí, tal y como ha confirmado la Archidiócesis de Madrid, se trasladará al Palacio Real en el famoso papamóvil, donde se hará un acto institucional de bienvenida con diferentes representantes de instituciones y civiles.

PUBLICIDAD

Por la tarde, el Papa hará su primera visita en torno a las 18 horas al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas que atiende a personas sin hogar. Y desde allí se dirigirá a una vigilia en la Plaza de Lima, donde se rodeará de los más jóvenes desde un escenario. El encuentro, que comenzará sobre las 20:30 horas, tendrá tres finalidades: una de vigilia, una de diálogo y una musical. Para la primera se espera que se haga una adoración eucarística en la que el Pontífice rece el rosario con todos los asistentes.

Imagen OTVEJX7R4VHJRFZEW7M4VEJTBY

Durante la segunda parte, León XIV tendrá un diálogo con los jóvenes con preguntas que pusieron en común algunos jóvenes con la Archidiócesis de Madrid el pasado 14 de febrero. Finalmente, el evento terminará con un espectáculo musical en el que actuarán Siloé, Besmaya, Hakuna y Niña Pastori, aunque todavía pueden confirmarse más nombres. Aunque no se sabe exactamente a qué hora terminará el espectáculo, el Papa se retirará del evento un poco antes de las 22:30 horas para cumplir con su horario, que se excederá al menos una hora con respecto a su hora en Roma.

Los jóvenes podrán quedarse hasta las 23 horas disfrutando de la música y el ambiente. Debido a la magnitud de la visita, al menos 18.000 voluntarios y varias empresas e instituciones han colaborado para que los peregrinos puedan quedarse a “dormir al ras del suelo” en polideportivos, colegios y otros edificios de la Castellana que han ofrecido sus instalaciones para que los religiosos puedan descansar en su saco de dormir unas horas.

La agenda del Papa para el domingo 7 de junio

Para el domingo 7 de junio, la agenda prevé en primer lugar una Santa Misa presidida por el propio León XIV en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio. A continuación se hará la correspondiente procesión por la festividad que venera la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por lo que en ella, el Pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en otro discípulo más.

Aunque el papa León XIV probablemente haga el desfile dentro de un nuevo modelo de transporte que han diseñado para esta ocasión: un ‘golf car’. Este consistirá en un mero carrito de golf con el que el Pontífice podrá desplazarse más fácilmente por la ciudad al estar “adaptado para sitios más reducidos”.

El papa pide orar en Semana Santa "por las víctimas inocentes de la guerra" (EFE)

Unas horas más tarde, sobre las 18 horas de la tarde, el jefe de la Iglesia visitará el Movistar Arena para el acto ‘Tejer Redes’ al que acudirán representantes de la cultura, arte y economía. Sin embargo, este será un acto cerrado al que solo se podrá acceder mediante una invitación de las instituciones o de la Iglesia.

La agenda del Papa para el lunes 8 de junio

El lunes por la mañana será un día bastante institucional. El primer encuentro del Papa será con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Después acudirá ante los diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, donde se espera que dé un discurso histórico, al ser el primero en el que un pontífice habla en la sede de la soberanía nacional. Seguidamente, se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, un acto que será privado.

Más tarde dará una oración en honor a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena y “bendecirá tres piedras” que construirán futuros edificios, como ha confirmado la archidiócesis madrileña. Para concluir el día, León XIV tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 18 horas. Este será un evento cerrado como el del Movistar Arena, y por tanto, solo podrán acudir los que sean invitados.

La agenda del Papa para el lunes 9 de junio

Finalmente, antes de abandonar la capital para continuar su gira en Barcelona y posteriormente en las Canarias, el Pontífice desea tener otro encuentro en el IFEMA a las 10:30 horas con los 18.000 voluntarios que han elaborado la organización de toda su agenda por el país. Una vez terminado, se dirigirá de nuevo al aeropuerto para continuar su viaje.

Google icon

Temas Relacionados

Papa Leon XIVMadridCongreso de los DiputadosSantiago BernabéuEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultado La Primitiva hoy 7 de mayo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultado La Primitiva hoy 7 de mayo

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | La OMS eleva el número de casos oficiales de hantavirus a cinco y confirma que es “posible” que se notifiquen más

El brote vírico, que corresponde a la cepa de los Andes, ha causado tres muertes y varios contagios confirmados por laboratorio

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | La OMS eleva el número de casos oficiales de hantavirus a cinco y confirma que es “posible” que se notifiquen más

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy jueves 7 de mayo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy jueves 7 de mayo

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este jueves 7 de mayo

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este jueves

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este jueves 7 de mayo

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de EuroDreams

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de EuroDreams
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

ECONOMÍA

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

DEPORTES

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras una segunda pelea

Un exjugador del Real Madrid adelanta las posibles consecuencias de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: esto es lo que puede suponer un expediente disciplinario