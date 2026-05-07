Así será la visita del Papa León XIV en Madrid: con un concierto en la plaza de Lima con Niña Pastori a la cabeza y un ‘golf car’ que acercará al Pontífice a los peregrinos

Cómo será la visita del Papa León en Madrid (Montaje Infobae)

La visita del Papa a España es uno de los momentos más esperados dentro de la Iglesia católica, pero también para los creyentes que verán por primera vez a León XIV caminar por las calles de cuatro ciudades españolas. Como ya se había anunciado hace unos meses, el Pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife entre el 6 y el 12 de junio. No obstante, los detalles de su visita no fueron revelados oficialmente por la Santa Sede hasta ayer.

Lo que sí sabíamos es que la misión principal del mayor representante de la Iglesia es que traía una misión espiritual, eclesial, pero también social, sobre todo con los jóvenes y los migrantes. “Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos”, señaló ayer el secretario de Estado del Vaticano y cardenal Pietro Parolin.

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Tras el anuncio oficial de la Santa Sede, la Archidiócesis de Madrid ha detallado cómo será la visita del Papa por la capital. Desde la institución esperan con ganas este momento, ya que será “todo un mensaje” que mostrará “tres realidades”: el empobrecimiento, la sociedad joven y la esperanza en la vida cristiana. Desde la Archidiócesis alientan a que el primer viaje apostólico del Pontífice por el país renueve “el compromiso de justicia y misericordia”. Además, recuerdan que todos aquellos que quieran asistir a los eventos deben inscribirse en la web papa.es antes del 17 de mayo, fecha en la que se comenzará a asignar las plazas de asistencia.

La agenda del Papa para el sábado 6 de junio

Tal y como anunció ayer la Santa Sede, el primer día de visita en Madrid (sábado 6 de junio), León XIV será recibido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid/Barajas por los Reyes de España y otras autoridades. Desde ahí, tal y como ha confirmado la Archidiócesis de Madrid, se trasladará al Palacio Real en el famoso papamóvil, donde se hará un acto institucional de bienvenida con diferentes representantes de instituciones y civiles.

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Por la tarde, el Papa hará su primera visita en torno a las 18 horas al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas que atiende a personas sin hogar. Y desde allí se dirigirá a una vigilia en la Plaza de Lima, donde se rodeará de los más jóvenes desde un escenario. El encuentro, que comenzará sobre las 20:30 horas, tendrá tres finalidades: una de vigilia, una de diálogo y una musical. Para la primera se espera que se haga una adoración eucarística en la que el Pontífice rece el rosario con todos los asistentes.

Durante la segunda parte, León XIV tendrá un diálogo con los jóvenes con preguntas que pusieron en común algunos jóvenes con la Archidiócesis de Madrid el pasado 14 de febrero. Finalmente, el evento terminará con un espectáculo musical en el que actuarán Siloé, Besmaya, Hakuna y Niña Pastori, aunque todavía pueden confirmarse más nombres. Aunque no se sabe exactamente a qué hora terminará el espectáculo, el Papa se retirará del evento un poco antes de las 22:30 horas para cumplir con su horario, que se excederá al menos una hora con respecto a su hora en Roma.

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Los jóvenes podrán quedarse hasta las 23 horas disfrutando de la música y el ambiente. Debido a la magnitud de la visita, al menos 18.000 voluntarios y varias empresas e instituciones han colaborado para que los peregrinos puedan quedarse a “dormir al ras del suelo” en polideportivos, colegios y otros edificios de la Castellana que han ofrecido sus instalaciones para que los religiosos puedan descansar en su saco de dormir unas horas.

La agenda del Papa para el domingo 7 de junio

Para el domingo 7 de junio, la agenda prevé en primer lugar una Santa Misa presidida por el propio León XIV en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio. A continuación se hará la correspondiente procesión por la festividad que venera la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por lo que en ella, el Pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en otro discípulo más.

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Aunque el papa León XIV probablemente haga el desfile dentro de un nuevo modelo de transporte que han diseñado para esta ocasión: un ‘golf car’. Este consistirá en un mero carrito de golf con el que el Pontífice podrá desplazarse más fácilmente por la ciudad al estar “adaptado para sitios más reducidos”.

El papa pide orar en Semana Santa "por las víctimas inocentes de la guerra" (EFE)

Unas horas más tarde, sobre las 18 horas de la tarde, el jefe de la Iglesia visitará el Movistar Arena para el acto ‘Tejer Redes’ al que acudirán representantes de la cultura, arte y economía. Sin embargo, este será un acto cerrado al que solo se podrá acceder mediante una invitación de las instituciones o de la Iglesia.

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La agenda del Papa para el lunes 8 de junio

El lunes por la mañana será un día bastante institucional. El primer encuentro del Papa será con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Después acudirá ante los diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, donde se espera que dé un discurso histórico, al ser el primero en el que un pontífice habla en la sede de la soberanía nacional. Seguidamente, se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, un acto que será privado.

Más tarde dará una oración en honor a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena y “bendecirá tres piedras” que construirán futuros edificios, como ha confirmado la archidiócesis madrileña. Para concluir el día, León XIV tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 18 horas. Este será un evento cerrado como el del Movistar Arena, y por tanto, solo podrán acudir los que sean invitados.

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La agenda del Papa para el lunes 9 de junio

Finalmente, antes de abandonar la capital para continuar su gira en Barcelona y posteriormente en las Canarias, el Pontífice desea tener otro encuentro en el IFEMA a las 10:30 horas con los 18.000 voluntarios que han elaborado la organización de toda su agenda por el país. Una vez terminado, se dirigirá de nuevo al aeropuerto para continuar su viaje.