José Castillo, hermano de Pedro Castillo y virtual senador: “No he leído libros ni tengo títulos de estorbo bajo el brazo”

José María Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, defendió el valor y la legitimidad del voto en las zonas rurales frente a críticas provenientes, según él, de Lima y sectores urbanos

José María Castillo, hermano del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y virtual senador, respondió a las críticas sobre su candidatura durante un acto en Bambamarca (Cajamarca), donde también asistió el candidato presidencial del partido Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, quien compite en estos comicios en representación del exjefe de Estado.

En un mitin realizado el pasado fin de semana, Castillo defendió la legitimidad del voto rural y rechazó los cuestionamientos que, según sus palabras, provienen principalmente de la capital. “El pueblo de Pedro Castillo está presente. Pedro Castillo les tiene el corazón a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos en el exterior. Este pueblo no se ha vendido y ahora se ha multiplicado”, expresó.

“¿Cuál vale más, el voto de Bambamarca, el voto de los pueblos andinos, de los pueblos alejados de la patria o los votos de Lima? Todos somos iguales, somos dignos, somos seres humanos y tenemos el derecho a elegir nuestras autoridades. Nadie nos puede opacar”, añadió.

Castillo afirmó ser agricultor y criador de animales en el campo, y recordó que en esa jurisdicción solía vender alfeñiques y miel de caña de azúcar. “El que les habla no ha leído 1200 libros, compañeros. No tiene títulos de estorbo bajo el brazo. Pero he pasado por la universidad de la vida y esa universidad nadie me la va a quitar”, señaló.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, rechazó la posibilidad de convocar a elecciones complementarias

“Quiero decirles a los medios de comunicación que publiquen como personas dignas, como hijos de Dios. Y hay que hacer un seguimiento a esos que difaman. (...) Nadie nos va a quitar nuestro voto”, agregó antes de presentar a Sánchez, quien está “convencido” de que disputará la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Con el 80% de las actas procesadas en la elección del Senado por distrito único nacional, José María Castillo se encuentra entre los tres candidatos con mayor votación preferencial, solo superado por Miguel Torres y Rafael López Aliaga, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el mismo acto, Sánchez señaló que una eventual convocatoria a elecciones complementarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) carecería de sustento legal y no solo vulneraría el principio de legalidad, sino que también “desnaturalizaría el proceso electoral, debilitaría las instituciones y pondría en riesgo la legitimidad democrática”.

“Por tales razones, la propuesta analizada (sobre elecciones complementarias) no solo es inviable, sino abiertamente incompatible con el Estado constitucional de derecho”, dijo.

Sánchez denunció una campaña mediática en contra de su partido, anunció futuras denuncias constitucionales contra miembros de la JNJ y el JNE, y confirmó que, de ganar la presidencia, indultará a Pedro Castillo

La carta de Juntos por el Perú también denunció que es víctima de una “arremetida mediática” de sus opositores políticos, principalmente de López Aliaga, quien sostiene que se ha producido un fraude sin presentar pruebas contundentes, y agregó que existe “un núcleo de comunicadores sociales” y medios que “acompañan esa versión”.

Afirmó que diferentes comunidades del país, que han respaldado su candidatura de forma mayoritaria, han decidido movilizarse porque “ellos también dicen nuestro voto se respeta, es igual al de cualquier otro peruano”.

De igual modo, anunció que su bancada presentará denuncias constitucionales en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) y ratificó que, de alcanzar la Presidencia, indultará al exgobernante, condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.