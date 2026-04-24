Elecciones presidenciales en Perú: la historia detrás de los comicios más ajustados

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 24 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En la historia democrática de Perú, pocos procesos electorales han generado tanta tensión como las elecciones presidenciales que se han definido por márgenes mínimos. Según analistas políticos como Juan Sheput la polarización social y la fragmentación política han sido factores recurrentes en estos comicios, donde la diferencia entre el ganador y su rival ha llegado a situarse en décimas de punto porcentual. Los comicios de 2016 y 2021 figuran entre los más disputados, marcando hitos en el devenir político nacional.

La elección de 2016: un desenlace al límite

En abril de 2016, Perú celebró la primera vuelta de sus elecciones presidenciales con un escenario de alta dispersión de votos. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanzó casi el 40% de los sufragios en la primera ronda, mientras que Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, se aseguró el segundo lugar con poco más del 21%, superando por escaso margen a otros contendientes como Verónika Mendoza. La segunda vuelta, realizada el 5 de junio, se convirtió en una auténtica batalla electoral ya que la pelea fue voto a voto.

Aquel día cuando acabó la jornada electoral, el conteo de votos fue seguido con atención por medios nacionales e internacionales debido a la mínima distancia entre los candidatos. Conforme avanzaba el escrutinio, la diferencia se redujo a menos de 50.000 votos. Kuczynski Godard obtuvo el 50,12% de los sufragios frente al 49,88% de Fujimori Higuchi, lo que se tradujo en apenas 41.057 votos de ventaja sobre un total de más de 17 millones emitidos. Esta fue la cifra de diferencia más estrecha registrada en una elección presidencial en el Perú.

Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

Una campaña marcada por la polarización

Tras confirmarse la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y PPK, se dio inicio a una de las campañas electorales más agresivas que se han podido registrar hasta el momento. Lo cierto es que la figura de Keiko Fujimori generó reacciones encontradas: mientras un sector la apoyaba por el recuerdo de los logros de su padre, Alberto Fujimori, en la lucha contra la inflación y la derrota al terrorismo que ensangrentó al país en la década de los años 80 y parte de los 90, otro grupo la rechazaba por los antecedentes de violaciones a los derechos humanos y corrupción que pesaban sobre el exmandatario.

Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, centró su discurso en el riesgo que suponía un regreso del fujimorismo al poder, logrando captar el voto de quienes buscaban evitar ese escenario considerando que Fuerza Popular ya tenía mayoría absoluta en el Congreso de la República.

La tensión se mantuvo tras el cierre de los comicios. Y esto se plasmó hasta la proclamación del resultado definitivo el cual demoró varios días debido a la revisión de actas observadas y a la atención mediática nacional e internacional. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski fue declarado presidente electo e inició su mandato el 28 de julio de 2016.

28/07/2016 - Lima, Lima, Peru - Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, juramenta como jefe de Estado en el hemiciclo del Congreso de la República.

El proceso de 2021: la fragmentación como protagonista

Cinco años después, Perú volvió a vivir una contienda presidencial de desenlace incierto. En 2021, con una crisis política y sanitaria de fondo, dieciocho candidatos se presentaron a la primera vuelta. El docente rural Pedro Castillo, postulante de Perú Libre, sorprendió al liderar la votación con el 18,9%, seguido por Keiko Fujimori, quien obtuvo el 13,4%. Ningún candidato superó el umbral para evitar el balotaje.

La segunda vuelta, celebrada el 6 de junio, enfrentó a dos figuras antagónicas. El país se dividió entre el voto rural, mayoritariamente favorable a Castillo, y el respaldo urbano, especialmente en Lima, hacia Fujimori Higuchi. El conteo fue lento y minucioso. Finalmente, Castillo se impuso con el 50,13% frente al 49,87% de Fujimori, una diferencia de solo 44.263 votos, en una elección supervisada por organismos internacionales que descartaron irregularidades graves.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo participaron de la segunda vuelta electoral, marcada por la polarización en todo el país.

Durante la campaña, la polarización social se profundizó. Sectores empresariales apoyaron abiertamente la candidatura de Fujimori, mientras que el mensaje de Castillo caló en zonas rurales y sectores populares afectados por la pandemia y la desigualdad. El debate sobre el modelo económico, la corrupción y la posibilidad de una nueva constitución dominaron la agenda pública.

Tras la publicación de los resultados preliminares, Keiko Fujimori denunció fraude electoral y presentó recursos ante las autoridades competentes. Por ello, la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo se retrasó más de un mes, hasta el 19 de julio, cuando el Jurado Nacional de Elecciones desestimó las denuncias y validó la victoria del candidato de Perú Libre.

Keiko Fujimori perdió contra Pedro Castillo, pese al apoyo que recibió de Mario Vargas Llosa. Foto: Andina

El antecedente de 2011

Otra elección que registró una diferencia no tan mínima fue la de 2011, donde Ollanta Humala y Keiko Fujimori se disputaron la segunda vuelta. En aquella oportunidad, Humala Tasso obtuvo el 51,45% de los votos frente al 48,55% de Fujimori Higuchi, con una distancia de menos de 500.000 sufragios. El proceso estuvo marcado por una fuerte polarización y temores respecto al rumbo político y económico que adoptaría el país.

Keiko Fujimori y Ollanta Humala

Factores que explican la reñida competencia

En el Perú se identifican varios factores detrás de la recurrencia de elecciones tan ajustadas en Perú. Entre ellos se destaca la fragmentación del sistema de partidos, la alta desconfianza hacia las élites políticas, la obligatoriedad del voto y la presencia de candidatos que generan adhesión y rechazo en partes iguales. El voto rural y el urbano muestran patrones diferenciados que, en escenarios de pluralidad de candidatos, pueden decantar el resultado en los tramos finales del conteo.

El futuro de la competencia electoral

Las elecciones presidenciales recientes en Perú han evidenciado la volatilidad política y la capacidad de movilización de sectores diversos de la sociedad. El margen mínimo entre los candidatos ganadores y sus oponentes refleja un electorado dividido y exigente, cuyas preferencias pueden variar de manera impredecible ante coyunturas económicas, sociales o sanitarias.

La experiencia de 2016 y 2021 muestra que la confianza en la institucionalidad electoral y la transparencia en la gestión de los resultados son elementos claves para evitar conflictos tras el anuncio de los vencedores.

Resultados ONPE de las Elecciones 2026 dejan parcialmente a Keiko Fujimori en primer lugar y a Roberto Sánchez en segundo puesto. Composición Infobae

Con el precedente de tres comicios consecutivos definidos por diferencias mínimas, la expectativa sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales que se darán este 7 de junio, se mantiene muy elevada, tanto dentro como fuera de sus fronteras.