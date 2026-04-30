Perú

Beca Perú abre más de 600 vacantes para universidades e institutos privados en 18 regiones

El movimiento turístico generará ingresos millonarios en hospedaje, transporte y gastronomía, con Lima como principal punto de partida y un marcado interés por destinos cercanos y visitas familiares en todo el país

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La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Senati concentran el mayor número de jóvenes seleccionados en la reciente edición de Beca 18.
Foto: Andina

La convocatoria 2026 de Beca Perú ofrece más de 600 vacantes para carreras universitarias y técnicas en instituciones privadas distribuidas en 18 regiones del país.

El proceso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), busca facilitar el ingreso de jóvenes a la educación superior en departamentos como Cusco, Arequipa, Ayacucho, Lima, Piura, Junín, Loreto, La Libertad, Callao, Áncash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Cajamarca, Ucayali, San Martín y Puno.

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Los postulantes pueden acceder a vacantes financiadas por más de 30 entidades privadas, con opciones en carreras como Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, entre otras.

Cada beca presenta condiciones y beneficios específicos, definidos por la institución educativa que la otorga. Es importante que los interesados revisen los requisitos y verifiquen qué conceptos están cubiertos por la beca y cuáles deberán ser asumidos por el estudiante.

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Preseleccionados de Beca 18-2026 podrán volver a postular en abril
Foto: Pronabec

Postulación virtual y fechas clave

La postulación a Beca Perú se realiza de forma virtual y gratuita, permitiendo el acceso desde cualquier región. El plazo para inscribirse finaliza el miércoles 13 de mayo a las 11:59 p. m., a través del portal oficial.

Para orientación, los aspirantes pueden consultar la página web, comunicarse al canal de Facebook, al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18 y a la central telefónica (01) 612 8230. Así, Beca Perú ratifica su compromiso de ampliar oportunidades educativas en diversas regiones y ramas académicas del país.

Descartan cierre de Beca Bicentenario

Mientras tanto, Pronabec confirmó la suspensión de nuevas convocatorias para la Beca Generación del Bicentenario en 2026, debido a una reducción significativa en el presupuesto asignado para el año fiscal.

El monto recibido representa solo el 67% de lo solicitado, lo que ha originado una brecha financiera de aproximadamente 700 millones de soles. La administración actual señaló que esta insuficiencia se debe a la programación presupuestal previa y al anuncio de 20 mil nuevas becas sin respaldo financiero suficiente.

La prioridad es asegurar la continuidad de estudios para los más de 60 mil becarios actuales en el país y en el extranjero. Se han implementado acciones técnicas para cerrar la brecha presupuestal con recursos propios y garantizar la estabilidad de los beneficiarios vigentes.

Aunque no se abrirán nuevos cupos para la beca en 2026, la entidad descartó el cierre definitivo del programa y anunció que continuará difundiendo oportunidades de estudios ofrecidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

La decisión afecta directamente a más de 300 profesionales que ya contaban con cartas de admisión en universidades extranjeras de prestigio. Varios de estos postulantes invirtieron importantes sumas en trámites y exámenes, recursos que podrían perder ante la falta de convocatoria.

Asimismo, se dio a conocer que el Poder Ejecutivo ha informado que gestiona un crédito suplementario ante el Congreso para intentar cubrir la brecha financiera y atender a quienes planean realizar estudios de posgrado fuera del país.

Pronabec enfatizó que la estrategia actual busca alinear la formación académica financiada por el Estado con las necesidades del mercado laboral nacional. El Parlamento ya solicitó explicaciones por la crisis en la gestión de las becas y la ausencia de la ministra de Educación en recientes citaciones parlamentarias.

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