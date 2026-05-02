Perú

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional podría conceder este beneficio a la excantante folclórica para que salga en libertad antes de cumplir los 30 años de prisión por el homicidio de Alicia Delgado

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Abogado de la excantante folclórica se pronuncia luego de que el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de su clienta. Video: Panamericana

El abogado de la excantante folclórica Abencia Meza, Humberto Abanto, reveló que su clienta se encuentra “preocupada y ansiosa” por lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional sobre su demanda para salir en semilibertad.

“(Abencia Meza se encuentra) preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

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Como se recuerda, esta semana Abanto sustentó ante el TC la demanda con la que solicita que se le conceda el beneficio de semilibertad a la exartista que fue condenada a 30 años de prisión por ser instigadora del homicidio calificado de Alicia Delgado.

La defensa sostiene que el Poder Judicial y el INPE le han negado indebidamente el referido beneficio a Meza Luna a pesar de que, afirman, cumple con los requisitos para que se le otorgue.

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“Abencia está presa desde el año 2011. Han pasado 15 años. Además, ha venido cumpliendo con trabajo y estudio dentro del penal, dentro del tratamiento penitenciario. Entonces, nosotros creemos que tiene el derecho a que se aplique la ley, no la vigente a la segunda condena, sino a la primera condena que se dio en el año 2012. Si eso fuese así, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en el año 2017 se cambió la ley y las personas condenadas por el artículo 108 del Código Penal, es decir, homicidio, no pueden acceder a la semilibertad”, explicó.

Humberto Abanto ejerce la defensa de Abencia Meza desde un principio.
Humberto Abanto ejerce la defensa de Abencia Meza desde un principio.

Humberto Abanto reconoció que el TC podría demorar un tiempo “discrecional” en resolver la demanda de la excantante folclórica, pero afirmó que esperarán “tranquilamente” el fallo.

La demanda de Abencia Meza

El principal punto de disputa es la fecha a partir de la cual deben computarse los beneficios penitenciarios. Según Humberto Abanto, el proceso judicial fijó una condena firme en 2012, aunque esta fue anulada por un habeas corpus que el anterior Tribunal Constitucional declaró fundado en 2019. A raíz de esa decisión, la Corte Suprema emitió en 2020 una nueva sentencia ratificando la pena de 30 años. Sin embargo, en 2018 el Código de Ejecución Penal fue modificado para restringir la semilibertad en delitos graves, como el homicidio.

En audiencia pública ante el pleno del Tribunal Constitucional, Abanto planteó que la normativa aplicable debe ser la vigente en 2012, fecha del primer pronunciamiento judicial, y no la de 2020.

Pedro Mamanchura
Pedro Mamanchura fue el autor material del homicidio de Alicia Delgado. Abencia Meza fue la autora intelectual.

“La respuesta que da el INPE y el Poder Judicial debería ser revisada para señalar que, si bien se anuló la ejecutoria, esa resolución firme sí se había producido en 2012. Y de ese modo poder reponer las cosas correctamente a fin de que se tramite y se conceda el beneficio de semilibertad a doña Abencia Meza Luna que ha venido cumpliendo puntualmente con el tratamiento penitenciario”, dijo.

Durante la sesión ante el TC, los procuradores del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defendieron que la legislación modificada en 2018 impide otorgar la semilibertad a quienes cumplen condena por homicidio. Ningún magistrado planteó preguntas tras las exposiciones.

La semilibertad consiste en un régimen mediante el cual una persona sentenciada puede salir de la cárcel para trabajar o estudiar antes de cumplir la totalidad de la condena, siempre que cumpla condiciones legales estrictas.

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