Perú

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Roberto Burneo afirmó que el exfuncionario encubrió demoras en el reparto de material electoral antes de los comicios y sostuvo que existen actas que documentan las advertencias realizadas por los fiscalizadores

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Retrato en acuarela de dos hombres con gafas. A la izquierda, Piero Corvetto con barba gris; a la derecha, Roberto Burneo con cabello oscuro.
Un retrato artístico en acuarela captura a los peruanos Piero Corvetto y Roberto Burneo, mirándose fijamente con seriedad, reflejando un momento de intensa rivalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, denunció este domingo que el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, “mintió” al país respecto al reparto del material electoral ya que ocultó fallas logísticas incluso dos días antes de los comicios del pasado 12 de abril.

En una entrevista publicada por el diario El Comercio, Burneo fue consultado sobre la versión de Corvetto acerca del despliegue de 50.000 fiscalizadores y la instalación del material el viernes 10, la cual, según el exfuncionario, ya estaba lista para esa fecha.

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“En principio nos mintió, porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas, y la mañana del 11 seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue: ‘Tengo problemas con mi operador logístico’ y al rato dijo: ‘Ya lo solucioné y no va a haber problema, a las 12 de la noche llega todo el material’. Seguimos advirtiendo y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar”, afirmó.

Burneo aseguró que todo quedó documentado en actas, por lo que puede respaldar su versión. “Recordemos que la fiscalización la hacen los jurados electorales especiales con sus fiscalizadores y luego viene la Dirección Nacional de Fiscalización. Cuando fui al Congreso verifiqué que existan esas actas, muchas de las cuales la ONPE no quiso firmar, pero tienen la firma de hasta siete fiscalizadores”, agregó.

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Miembro del Pleno del JNE contradijo a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)
Miembro del Pleno del JNE contradijo a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

“(Corvetto) nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que el 7 de junio, durante la segunda vuelta electoral —en la que se perfila un enfrentamiento entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)— no se repitan los problemas, Burneo expresó dudas.

“Siguen estando ellos y eso nos preocupa y nos ha preocupado desde siempre. Hemos venido luchando a contracorriente para garantizar que estos procesos se hagan de la mejor forma”, declaró.

Finalmente, llamó a esperar los resultados con calma, en medio de las denuncias de fraude sin pruebas por parte de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien hasta ahora queda fuera del balotaje al ser superado por Sánchez.

“Lo que hay que hacer es esperar con responsabilidad. Al JNE siempre le ha tocado estar en medio, porque esa es su función, la de garantizar. El poder garantizar, dirimir y definir, finalmente en última instancia, quién gana o quién pasa en este caso a la segunda vuelta. De todas maneras va a haber segunda vuelta el 7 de junio con los dos candidatos que el JNE proclame. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Lo que buscamos es respetar la autoridad electoral, jurisdiccional y en eso estamos actuando con mucha responsabilidad y objetividad”, concluyó.

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