Melissa Klug y Pamela López sorprenden al dejar atrás sus diferencias y ensayar juntas ‘Cosas del Amor’ en ‘La Granja VIP’

La alianza entre Melissa Klug y Pamela López sorprendió en ‘La Granja VIP’ durante la gala de talentos al interpretar 'Cosas del Amor'. (Captura de video)

La convivencia tensa y las recientes confrontaciones dieron paso a un inusual momento de colaboración en ‘La Granja VIP’, donde Melissa Klug y Pamela López, protagonistas de algunos de los episodios más polémicos de la temporada, se unieron para interpretar juntas el tema ‘Cosas del Amor’ durante la esperada noche de talentos del reality.

El reto impuesto por la producción sorprendió tanto a las participantes como a sus compañeros, generando expectativa entre los seguidores del programa por ver a ambas figuras en una faceta completamente distinta. El concurso de talentos, que reúne a los participantes en duplas para cantar y actuar reconocidas canciones, emparejó a la empresaria y a la influencer en una dinámica poco habitual.

La elección del tema ‘Cosas del Amor’, interpretado originalmente por Ana Gabriel y Vikki Carr, obliga a Klug y López a encarnar una conversación íntima entre dos amigas, donde una expone su dolor por una ruptura y la otra ofrece consuelo y consejos sobre el amor y el desamor.

El inicio de los ensayos mostró a ambas figuras dispuestas a cumplir el reto pese a las diferencias personales que han marcado su convivencia en el reality. Tanto Melissa Klug como Pamela López participaron activamente en las prácticas con el instructor, ensayando tanto el canto como la actuación necesaria para la puesta en escena.

En 'La Gran VIP' se anuncia que Pamela López y Melissa Klug formarán un dúo para interpretar el clásico 'Cosas del Amor'. Observa las divertidas y sorpresivas reacciones de los demás participantes. Video: TikTok @riclatorrez

Entre risas, frases llamativas y gestos característicos de la interpretación, las dos lograron coordinar sus voces y movimientos, sorprendiendo a quienes conocen el historial de desencuentros entre ellas.

De la tensión a la colaboración: el trasfondo de una dupla inesperada

La decisión de la producción de unir a Melissa Klug y Pamela López no fue casual. En las últimas semanas, ambas habían protagonizado algunos de los conflictos más notorios dentro del programa. Las discusiones, motivadas en parte por viejas rencillas y comentarios cruzados sobre relaciones personales, escalaron hasta la reciente nominación de Klug a sentencia por decisión directa de López.

Durante la asamblea de nominación, la influencer justificó su voto aludiendo a que la presencia de Klug no había traído la calma esperada, sino que, según ella, había intensificado los problemas en la convivencia.

La respuesta de Melissa Klug no tardó en llegar. Al ser enviada a sentencia, la empresaria recordó un episodio doloroso, acusando a Pamela López de haberse burlado de su hija Samahara Lobatón tras una delicada operación. Este cruce de palabras dejó en evidencia la dificultad de recomponer la relación entre ambas, así como el peso de los resentimientos personales en la dinámica del reality.

Pamela López y Melissa Klug son captadas en pleno ensayo para su próxima presentación. Entre risas y mucho drama, las dos figuras preparan una coreografía que promete sorprender a todos. Video: TikTok @cortostv01

Sin embargo, la competencia de talentos obligó a las dos participantes a dejar de lado sus diferencias al menos temporalmente. Las cámaras captaron la transformación del ambiente durante los ensayos, donde la cooperación y la disposición a trabajar juntas marcaron un contraste con el clima de confrontación habitual.

La noche de talentos en ‘La Granja VIP’

La gala de talentos de ‘La Granja VIP’ reunió a todas las duplas en el escenario, cada una con su propio desafío musical y de actuación. Además de la presentación de Klug y López, el programa formó equipos como el de Samahara Lobatón y Paul Michael —quienes ensayaron ‘Mayores’ de Bad Bunny y Becky G tras reconciliarse luego de una fuerte pelea—, y el de Diego Chávarri y Pati Lorena, encargados de interpretar ‘You’re the One That I Want’ de la película Grease.

La organización de la noche artística funcionó como un bálsamo temporal en la convivencia, generando momentos de distensión y entretenimiento que contrastaron con las jornadas previas cargadas de reproches y nominaciones. El reto de cantar, bailar y actuar, sumado a la exigencia de interpretar coreografías y gestos propios de los temas asignados, permitió a los participantes mostrar una faceta diferente, centrada en la creatividad y el trabajo en equipo.

En el caso de Melissa Klug y Pamela López, la puesta en escena de ‘Cosas del Amor’ fue especialmente significativa. No solo por el contenido de la canción —que alude al apoyo entre mujeres en situaciones de desamor—, sino por el simbolismo de ver a dos rivales trabajando en armonía frente a las cámaras.

¡Lo último desde La Granja VIP! Pamela López y Melissa Klug se preparan para cantar juntas el clásico 'Cosas del amor'. Mira en exclusiva cómo ensayan este emotivo y melodramático dueto. Video: TikTok @cortostv01

Durante los ensayos, ambas realizaron gestos teatrales como simulaciones de cachetadas y jalones de cabello, buscando convencer al jurado y al público de su entrega al reto. El resultado de la gala, así como el impacto de la colaboración entre Klug y López, formará parte de lo más llamativo de la semana, en la que también destaca la nominación récord de ocho participantes a la posible eliminación y la preparación para que los concursantes salgan a ejercer su derecho al voto en el contexto electoral.