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Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’

La asamblea de nominación vivió momentos de alta tensión cuando Pamela mandó a sentencia a y esta le recriminó haberse burlado de la operación de su hija

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Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla hacia Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’.
Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla hacia Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’.

La noche del 8 de abril, 'La Granja VIP Perú’ vivió una de sus asambleas más polémicas y emotivas de la temporada. En un ambiente cargado de reproches, estrategias y viejas heridas, Pamela López mandó a sentencia a Melissa Klug, quien respondió con dureza y puso sobre la mesa un tema personal: la burla hacia su hija Samahara Lobatón tras su delicada cirugía. El cruce de palabras marcó el tono de una semana en la que el reality incrementó el número de nominados y la tensión en la convivencia.

Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug

Durante la asamblea de nominación, los participantes debían justificar sus votos cara a cara. Pamela López fue directa al expresar su razón para nominar a Melissa Klug:

“Me gustaría decirle que es igual que Gabriela por estrategia, pero no es así. Desde el respeto y con toda honestidad te nomino porque entendí que tu presencia en esta casa, el ingreso, era para poner paños fríos a la situación que ya estábamos viviendo. Sin embargo, considero que no fue así. Básicamente, por eso”, argumentó la aún esposa de Christian Cueva.

La nominación de Pamela fue contundente y sumó el quinto voto para Melissa, quien pasó a engrosar la lista de sentenciados de la semana.

Melissa Klug responde y saca en cara burla a Samahara Lobatón

Lejos de quedarse callada, Melissa Klug respondió con frialdad ante la sentencia y trajo al presente un episodio doloroso: “No, ¿qué le voy a decir a una persona que hace unos días se burló de lo que le pasó a mi hija, que casi se muere en una operación? Gracias”, replicó la empresaria, dejando en claro que la convivencia en la granja ha abierto heridas personales que van más allá del juego.

El comentario de Melissa hizo evidente la profundidad de los resentimientos y la dificultad de recomponer relaciones en un entorno marcado por la competencia y la exposición mediática.

En un tenso momento del reality 'La Granja', Pamela López decide sentenciar a Melissa Klug. La respuesta de Klug es inmediata, acusándola de haberse burlado de la delicada operación de su hija, Samahara Lobatón.

Una placa de nominados histórica: ocho en riesgo de eliminación

La semana no solo estuvo marcada por las peleas, sino también por un cambio en la dinámica habitual. Por primera vez en la temporada, ocho concursantes quedaron nominados: Samahara Lobatón, Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael, Pati Lorena, Mark Vito, Mónica Torres y Melissa Klug.

La decisión de ampliar la placa se debió a conflictos y sanciones derivados de peleas y desobediencias a las reglas de convivencia. El público, como siempre, tendrá la última palabra al votar por su favorito y decidir quién debe abandonar la competencia.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP Perú?

El destino de los nominados está en manos de los televidentes. Para votar y salvar a tu concursante preferido, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a la cuenta oficial de Instagram: @lagranjavipperu.
  2. Accede al enlace en la biografía para llegar a la plataforma de votación.
  3. Regístrate con tus datos y correo electrónico.
  4. Selecciona a tu favorito de entre los ocho nominados.
  5. Puedes emitir hasta 10 votos por participante.

La gala de eliminación será uno de los momentos más esperados, ya que solo uno abandonará la granja en una placa inédita por su cantidad de sentenciados.

Ocho retratos circulares de hombres y mujeres sobre un fondo de granero de madera bajo un cielo nocturno morado. Los círculos tienen bordes brillantes
Ocho participantes de La Granja VIP son presentados en retratos circulares sobre un fondo de granero al anochecer, destacando a los nominados de esta semana para el popular reality show. (La Granja VIP)

Los granjeros salen a votar

En paralelo a la tensión de la competencia, la producción de La Granja VIP Perú anunció que, por primera vez, los participantes saldrán de la finca para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 12 de abril.

“No vamos a cortar la transmisión 24/7 y los vamos a seguir hasta su centro de votación. Van a salir del encierro solo para cumplir su deber cívico y luego retornan a la granja”, explicó Ethel Pozo durante la transmisión.

Imagen dividida. Izquierda: Una mano deposita un voto en una urna electoral municipal. Derecha: Cuatro mujeres conversan y comen en una cocina de aspecto rústico
Participantes del reality show "La Granja VIP" interrumpieron su encierro para ejercer su derecho al voto en las elecciones del 12 de abril, una situación poco común para los concursantes.

La cobertura especial permitirá a la audiencia acompañar a sus favoritos fuera del reality, mostrando una faceta inédita de los concursantes.

La asamblea de nominación dejó en evidencia la fractura entre los participantes. Los votos y las justificaciones reflejaron alianzas y resentimientos que parecen irreconciliables. La próxima gala de eliminación será decisiva no solo para la competencia, sino para la dinámica grupal en adelante.

Mientras tanto, la audiencia sigue atenta cada movimiento, conscientes de que en La Granja VIP Perú, cualquier palabra o gesto puede marcar el destino de los concursantes.

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